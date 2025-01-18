Узбекистан улучшил свою позицию в 9 международных рейтингах в 2024 году
17:55 18.01.2025 (обновлено: 18:05 18.01.2025)
© Sputnik / Бахром ХатамовТашкент-Сити — деловой центр в Ташкенте
© Sputnik / Бахром Хатамов
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В Ташкенте состоялось очередное заседание Республиканского совета по работе с международными рейтингами и индексами.
ТАШКЕНТ, 18 января — Sputnik. Улучшилась позиция Узбекистана в приоритетных для республики 9-ти международных рейтингах. В частности, в Рейтинге развития электронного правительства Узбекистан в 2024 году поднялся на 6 позиций по сравнению с предыдущим отчетным периодом и занял 63 место среди 193 государств. Об этом шла речь в ходе очередного заседания Республиканского совета по работе с международными рейтингами и индексами.
По данным пресс-службы верхней палаты парламента, его вела председатель Сената Олий Мажлиса, председатель Республиканского совета по работе с международными рейтингами и индексами Танзила Нарбаева.
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаСостоялось очередное заседание Республиканского совета по работе с международными рейтингами и индексами.
Состоялось очередное заседание Республиканского совета по работе с международными рейтингами и индексами.
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
На заседании отмечалось, что Указом президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от 19 июня 2024 года совершенствована система работы с международными рейтингами и индексами, усилен парламентский контроль в данной сфере.
Подчеркивалось, что Указом в данной сфере внедрены новые механизмы, в частности, ответственные министерства и ведомства закреплены за соответствующими международными рейтингами и индексами, внедрен порядок ежегодного обсуждения Национального доклада об улучшении позиций Узбекистана в приоритетных международных рейтингах и индексах.
После этого участники заседания акцентировали внимание на показателях в международных рейтингах, которые были приоритетными для Узбекистана в 2024 году.
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаСостоялось очередное заседание Республиканского совета по работе с международными рейтингами и индексами.
Состоялось очередное заседание Республиканского совета по работе с международными рейтингами и индексами.
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
Отмечалось, что улучшилась позиция Узбекистана в 9 международных рейтингах, приоритетных для республики.
Кроме того, республика вошла в число 17 государств, которые поднялись с группы "высокие" до группы "очень высокие" по развитию в сфере электронного правительства.
В Индексе эффективности статистической деятельности Всемирного банка, опубликованном за 2023 год, республика улучшила свои показатели на 17 позиций и поднялась на 62 место среди 217 государств.
В целом, за последние 7 лет Узбекистан улучшил свои позиции в данном Индексе на 89 пунктов.
В ходе заседания на примере конкретных цифр приведен ряд сведений об улучшении позиций Узбекистана в международных рейтингах.
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаСостоялось очередное заседание Республиканского совета по работе с международными рейтингами и индексами.
Состоялось очередное заседание Республиканского совета по работе с международными рейтингами и индексами.
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
В частности, в Индексе Всемирного банка по женщинам, бизнесу и праву страна поднялась на 48 позиций и заняла 91-е место среди 190 стран.
В отчете Узбекистан отмечен как одна из 5 стран, которые провели важные реформы в области прав женщин и гендерного равенства и добились наилучших результатов.
Наряду с положительными результатами участники отметили, что позиция страны снизилась в некоторых индексах. Подчеркивалось, что необходимо оперативно устранять подобные ситуации, негативно влияющие на имидж страны, принимать необходимые меры.
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаСостоялось очередное заседание Республиканского совета по работе с международными рейтингами и индексами.
Состоялось очередное заседание Республиканского совета по работе с международными рейтингами и индексами.
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
Также на заседании за приоритетными международными рейтингами и индексами закреплены научно-исследовательские учреждения, обсуждены программы мероприятий, направленные на улучшение позиций Узбекистана в приоритетных международных рейтингах и индексах на 2025 год.
По завершении заседания было принято соответствующее решение Республиканского совета