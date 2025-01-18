https://uz.sputniknews.ru/20250118/v-2024-godu-v-uzbekistane-pustili-v-obraschenie-103-trln-nalichnyx-sumov-47607892.html

В 2024 году в Узбекистане пустили в обращение 10,3 трлн наличных сумов

В 2024 году в Узбекистане пустили в обращение 10,3 трлн наличных сумов

Sputnik Узбекистан

Всего в обороте в Узбекистане на начало года находятся 152 млн банкнот местной валюты.

2025-01-18T17:06+0500

2025-01-18T17:06+0500

2025-01-18T17:42+0500

инфографика

цб

узбекистан

банкнота

наличные

деньги

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По информации Центрального банка Узбекистана, в 2024 году в республике пустили в обращение еще 10,3 трлн наличных сумов.Несмотря на это, доля наличных в денежной массе страны за год снизилась на 2,3 п.п., и на 1 января составляла 19,2%. Все потому, что ЦБ продолжает изымать из оборота старые банкноты, и за 2024 год их количество сократилось более чем в 2 раза. Всего в обороте в Узбекистане на начало года находятся 152 млн банкнот местной валюты. Каких именно – в инфографике Sputnik Узбекистан.

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