https://uz.sputniknews.ru/20250118/v-2024-godu-v-uzbekistane-pustili-v-obraschenie-103-trln-nalichnyx-sumov-47607892.html
В 2024 году в Узбекистане пустили в обращение 10,3 трлн наличных сумов
В 2024 году в Узбекистане пустили в обращение 10,3 трлн наличных сумов
Sputnik Узбекистан
Всего в обороте в Узбекистане на начало года находятся 152 млн банкнот местной валюты.
2025-01-18T17:06+0500
2025-01-18T17:06+0500
2025-01-18T17:42+0500
инфографика
цб
узбекистан
банкнота
наличные
деньги
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По информации Центрального банка Узбекистана, в 2024 году в республике пустили в обращение еще 10,3 трлн наличных сумов.Несмотря на это, доля наличных в денежной массе страны за год снизилась на 2,3 п.п., и на 1 января составляла 19,2%. Все потому, что ЦБ продолжает изымать из оборота старые банкноты, и за 2024 год их количество сократилось более чем в 2 раза. Всего в обороте в Узбекистане на начало года находятся 152 млн банкнот местной валюты. Каких именно – в инфографике Sputnik Узбекистан.
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узбекистан центробанк наличные банкнота оборот
узбекистан центробанк наличные банкнота оборот
В 2024 году в Узбекистане пустили в обращение 10,3 трлн наличных сумов
17:06 18.01.2025 (обновлено: 17:42 18.01.2025)
Всего в обороте в Узбекистане на начало года находятся 152 млн банкнот местной валюты.
По информации Центрального банка Узбекистана, в 2024 году в республике пустили в обращение еще 10,3 трлн наличных сумов.
Несмотря на это, доля наличных в денежной массе страны за год снизилась на 2,3 п.п., и на 1 января составляла 19,2%. Все потому, что ЦБ продолжает изымать из оборота старые банкноты, и за 2024 год их количество сократилось более чем в 2 раза.
Всего в обороте в Узбекистане на начало года находятся 152 млн банкнот местной валюты.
Каких именно – в инфографике Sputnik Узбекистан
.