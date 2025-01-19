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ЕАЭС: цифровые решения помогут устранить барьеры на таможенных пунктах
ЕАЭС: цифровые решения помогут устранить барьеры на таможенных пунктах
Sputnik Узбекистан
Министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК и первый заместитель Кабмина Кыргызстана отметили важность конструктивного взаимодействия для обеспечения единого таможенного администрирования на всей территории Союза
2025-01-19T11:00+0500
2025-01-19T11:00+0500
2025-01-19T11:14+0500
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таможня
цифровизация
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ТАШКЕНТ, 19 января — Sputnik. Интеграция и применение цифровых решений помогут устранить барьеры на таможенных пунктах, создать благоприятные условия для бизнеса, отметил первый заместитель председателя Кабмина Кыргызстана Данияр Амангельдиев на встрече с министром по таможенному сотрудничеству ЕЭК Русланом Давыдовым.В фокусе внимания сторон находились ключевые вопросы таможенного регулирования в ЕАЭС.Стороны отметили важность конструктивного взаимодействия для обеспечения единого таможенного администрирования на всей территории Союза.В ходе рабочего визита Руслан Давыдов также посетил Государственную таможенную службу при Минфине КР и ознакомился с процессом внедрения новой информационной системы таможенных органов "Смарт Бажы".
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еаэс цифровизация таможня
еаэс цифровизация таможня
ЕАЭС: цифровые решения помогут устранить барьеры на таможенных пунктах
11:00 19.01.2025 (обновлено: 11:14 19.01.2025)
Министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК и первый заместитель Кабмина Кыргызстана отметили важность конструктивного взаимодействия для обеспечения единого таможенного администрирования на всей территории Союза.
ТАШКЕНТ, 19 января — Sputnik.
Интеграция и применение цифровых решений помогут устранить барьеры на таможенных пунктах, создать благоприятные условия для бизнеса, отметил первый заместитель председателя Кабмина Кыргызстана Данияр Амангельдиев на встрече
с министром по таможенному сотрудничеству ЕЭК Русланом Давыдовым.
В фокусе внимания сторон находились ключевые вопросы таможенного регулирования в ЕАЭС.
“Обсуждены актуальные вопросы таможенного регулирования в Евразийском экономическом союзе, такие как внедрение единой системы таможенного транзита ЕАЭС, упрощение пересечения таможенных границ, использование перспективных технологий при обустройстве пунктов пропуска, применение электронных навигационных пломб, а также обмен таможенной информацией”, — говорится в сообщении.
Стороны отметили важность конструктивного взаимодействия для обеспечения единого таможенного администрирования на всей территории Союза.
В ходе рабочего визита Руслан Давыдов также посетил Государственную таможенную службу при Минфине КР и ознакомился с процессом внедрения новой информационной системы таможенных органов "Смарт Бажы".