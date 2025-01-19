https://uz.sputniknews.ru/20250119/eaeu-tamojnya-sifrovizatsiya-47611851.html

ЕАЭС: цифровые решения помогут устранить барьеры на таможенных пунктах

ЕАЭС: цифровые решения помогут устранить барьеры на таможенных пунктах

Sputnik Узбекистан

Министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК и первый заместитель Кабмина Кыргызстана отметили важность конструктивного взаимодействия для обеспечения единого таможенного администрирования на всей территории Союза

2025-01-19T11:00+0500

2025-01-19T11:00+0500

2025-01-19T11:14+0500

еаэс

таможня

цифровизация

еэк

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/1c/46351433_0:61:1401:849_1920x0_80_0_0_481aca8c8e487b95e340a776af88a4c5.jpg

ТАШКЕНТ, 19 января — Sputnik. Интеграция и применение цифровых решений помогут устранить барьеры на таможенных пунктах, создать благоприятные условия для бизнеса, отметил первый заместитель председателя Кабмина Кыргызстана Данияр Амангельдиев на встрече с министром по таможенному сотрудничеству ЕЭК Русланом Давыдовым.В фокусе внимания сторон находились ключевые вопросы таможенного регулирования в ЕАЭС.Стороны отметили важность конструктивного взаимодействия для обеспечения единого таможенного администрирования на всей территории Союза.В ходе рабочего визита Руслан Давыдов также посетил Государственную таможенную службу при Минфине КР и ознакомился с процессом внедрения новой информационной системы таможенных органов "Смарт Бажы".

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

еаэс цифровизация таможня