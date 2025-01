https://uz.sputniknews.ru/20250119/malayziya-namerena-sozdat-v-ruz-set-azs-i-transportno-logisticheskuyu-infrastrukturu--47612029.html

Малайзия намерена создать в РУз сеть АЗС и транспортно-логистическую инфраструктуру

Малайзия намерена создать в РУз сеть АЗС и транспортно-логистическую инфраструктуру

В ходе переговоров между Узбекнефтегазом и "Five Petroleum" стороны договорились развивать инициативы, имеющие стратегическое значение для топливно-энергетического сектора республики.

ТАШКЕНТ, 19 января — Sputnik. В Узбекистане может появиться сеть малайзийских автозаправочных станций. Об этом шла речь на переговорах между председателем правления АО "Узбекнефтегаз" и гендиректором компании "Five Petroleum".Также речь шла о возможности создания малайзийской компанией транспортно-логистической инфраструктуры в регионах страны.Напомним, что в июле 2024-го в ходе встречи посла Узбекистана Каромиддина Гадоева с основателем и гендиректором компании "FIVE Petroleum Malaysia" Кинг Лим Чин Фуи достигнута договоренность о начале реализации проекта по созданию сети автозаправочных станций и оснащению их современным оборудованием в Ташкенте, а в дальнейшем и в других регионах республики.Для справки: компания "FIVE Petroleum Malaysia" основана в 2020 году и в настоящее время управляет более чем 110 автозаправочными станциями по всей Малайзии. Она также владеет 60% компании "BHPetrol", у которой более 400 заправочных станций.

