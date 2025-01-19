https://uz.sputniknews.ru/20250119/malayziya-namerena-sozdat-v-ruz-set-azs-i-transportno-logisticheskuyu-infrastrukturu--47612029.html
Малайзия намерена создать в РУз сеть АЗС и транспортно-логистическую инфраструктуру
Малайзия намерена создать в РУз сеть АЗС и транспортно-логистическую инфраструктуру
Sputnik Узбекистан
В ходе переговоров между Узбекнефтегазом и "Five Petroleum" стороны договорились развивать инициативы, имеющие стратегическое значение для топливно-энергетического сектора республики.
2025-01-19T12:10+0500
2025-01-19T12:10+0500
2025-01-19T12:10+0500
экономика
узбекистан
малайзия
сотрудничество
автозаправка
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ТАШКЕНТ, 19 января — Sputnik. В Узбекистане может появиться сеть малайзийских автозаправочных станций. Об этом шла речь на переговорах между председателем правления АО "Узбекнефтегаз" и гендиректором компании "Five Petroleum".Также речь шла о возможности создания малайзийской компанией транспортно-логистической инфраструктуры в регионах страны.Напомним, что в июле 2024-го в ходе встречи посла Узбекистана Каромиддина Гадоева с основателем и гендиректором компании "FIVE Petroleum Malaysia" Кинг Лим Чин Фуи достигнута договоренность о начале реализации проекта по созданию сети автозаправочных станций и оснащению их современным оборудованием в Ташкенте, а в дальнейшем и в других регионах республики.Для справки: компания "FIVE Petroleum Malaysia" основана в 2020 году и в настоящее время управляет более чем 110 автозаправочными станциями по всей Малайзии. Она также владеет 60% компании "BHPetrol", у которой более 400 заправочных станций.
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узбекистан малайзия сотрудничество
узбекистан малайзия сотрудничество
Малайзия намерена создать в РУз сеть АЗС и транспортно-логистическую инфраструктуру
В ходе переговоров между Узбекнефтегазом и "Five Petroleum" стороны договорились развивать инициативы, имеющие стратегическое значение для топливно-энергетического сектора республики.
ТАШКЕНТ, 19 января — Sputnik.
В Узбекистане может появиться сеть малайзийских автозаправочных станций. Об этом шла речь на переговорах
между председателем правления АО "Узбекнефтегаз" и гендиректором компании "Five Petroleum".
“На встрече обсуждалось создание сети автозаправочных станций под брендом "Five Petroleum" в Узбекистане. Основное внимание уделили внедрению современных технологий и международных стандартов для повышения качества продукции и услуг”, — говорится в сообщении.
Также речь шла о возможности создания малайзийской компанией транспортно-логистической инфраструктуры в регионах страны.
“Стороны договорились углублять партнерство и развивать инициативы, имеющие стратегическое значение для топливно-энергетического сектора республики”, — говорится в сообщении.
Напомним, что в июле 2024-го в ходе встречи посла Узбекистана Каромиддина Гадоева с основателем и гендиректором компании "FIVE Petroleum Malaysia" Кинг Лим Чин Фуи достигнута договоренность о начале реализации проекта по созданию сети автозаправочных станций и оснащению их современным оборудованием в Ташкенте, а в дальнейшем и в других регионах республики.
Для справки: компания "FIVE Petroleum Malaysia" основана в 2020 году и в настоящее время управляет более чем 110 автозаправочными станциями по всей Малайзии. Она также владеет 60% компании "BHPetrol", у которой более 400 заправочных станций.