СВО: российские войска установили контроль над Воздвиженкой в ДНР
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое слаживание штурмовиков и расчетов БПЛА группировки "Запад" на Краснолиманском направлении
© Sputnik / Станислав Красильников/
Подписаться
Освобождение населенного пункта стало возможным благодаря активным наступательным действиям подразделений группировки войск "Центр".
ТАШКЕНТ, 19 января — Sputnik. Российские военнослужащие освободили населенный пункт Воздвиженка в ДНР, сообщает Минобороны РФ.
"В результате активных наступательных действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Воздвиженка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке российского военного ведомства.
В целом, в зоне ответственности Центра киевский режим за сутки потерял до 535 военнослужащих и бронетранспортер Pasi финского производства.
По данным Минобороны РФ, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Петровка, Дзержинск, Соленое, Украинка, Нововасилевка, Шевченко, Новоелизаветовка, Лысовка, Песчаное и Славянка Донецкой Народной Республики.
"Противник потерял до 535 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США и Pasi финского производства, четыре боевые бронированные машины, 10 автомобилей и пять артиллерийских орудий", — указано в сводке ведомства.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
652 самолета;
283 вертолета;
40 792 беспилотных летательных аппарата;
590 зенитных ракетных комплексов;
20 674 танка и других боевых бронированных машин;
1 510 боевых машин реактивных систем залпового огня;
20 800 орудий полевой артиллерии и минометов;
3 0481 единица специальной военной автомобильной техники.