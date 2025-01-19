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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20250119/rossiyskie-voyska-kontrol-nad-vozdvijenkoy-dnr-47615201.html
СВО: российские войска установили контроль над Воздвиженкой в ДНР
СВО: российские войска установили контроль над Воздвиженкой в ДНР
Sputnik Узбекистан
Освобождение населенного пункта стало возможным благодаря активным наступательным действиям подразделений группировки войск "Центр"
2025-01-19T15:49+0500
2025-01-19T15:49+0500
спецоперация россии по защите донбасса
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ТАШКЕНТ, 19 января — Sputnik. Российские военнослужащие освободили населенный пункт Воздвиженка в ДНР, сообщает Минобороны РФ.В целом, в зоне ответственности Центра киевский режим за сутки потерял до 535 военнослужащих и бронетранспортер Pasi финского производства.По данным Минобороны РФ, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Петровка, Дзержинск, Соленое, Украинка, Нововасилевка, Шевченко, Новоелизаветовка, Лысовка, Песчаное и Славянка Донецкой Народной Республики.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
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СВО: российские войска установили контроль над Воздвиженкой в ДНР

15:49 19.01.2025
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое слаживание штурмовиков и расчетов БПЛА группировки "Запад" на Краснолиманском направлении
Боевое слаживание штурмовиков и расчетов БПЛА группировки Запад на Краснолиманском направлении - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.01.2025
© Sputnik / Станислав Красильников
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Освобождение населенного пункта стало возможным благодаря активным наступательным действиям подразделений группировки войск "Центр".
ТАШКЕНТ, 19 января — Sputnik. Российские военнослужащие освободили населенный пункт Воздвиженка в ДНР, сообщает Минобороны РФ.
"В результате активных наступательных действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Воздвиженка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке российского военного ведомства.
В целом, в зоне ответственности Центра киевский режим за сутки потерял до 535 военнослужащих и бронетранспортер Pasi финского производства.
По данным Минобороны РФ, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Петровка, Дзержинск, Соленое, Украинка, Нововасилевка, Шевченко, Новоелизаветовка, Лысовка, Песчаное и Славянка Донецкой Народной Республики.
"Противник потерял до 535 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США и Pasi финского производства, четыре боевые бронированные машины, 10 автомобилей и пять артиллерийских орудий", — указано в сводке ведомства.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
652 самолета;
283 вертолета;
40 792 беспилотных летательных аппарата;
590 зенитных ракетных комплексов;
20 674 танка и других боевых бронированных машин;
1 510 боевых машин реактивных систем залпового огня;
20 800 орудий полевой артиллерии и минометов;
3 0481 единица специальной военной автомобильной техники.
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