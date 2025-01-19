https://uz.sputniknews.ru/20250119/rossiyskie-voyska-kontrol-nad-vozdvijenkoy-dnr-47615201.html

СВО: российские войска установили контроль над Воздвиженкой в ДНР

СВО: российские войска установили контроль над Воздвиженкой в ДНР

Sputnik Узбекистан

Освобождение населенного пункта стало возможным благодаря активным наступательным действиям подразделений группировки войск "Центр"

2025-01-19T15:49+0500

2025-01-19T15:49+0500

2025-01-19T15:49+0500

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ТАШКЕНТ, 19 января — Sputnik. Российские военнослужащие освободили населенный пункт Воздвиженка в ДНР, сообщает Минобороны РФ.В целом, в зоне ответственности Центра киевский режим за сутки потерял до 535 военнослужащих и бронетранспортер Pasi финского производства.По данным Минобороны РФ, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Петровка, Дзержинск, Соленое, Украинка, Нововасилевка, Шевченко, Новоелизаветовка, Лысовка, Песчаное и Славянка Донецкой Народной Республики.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

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