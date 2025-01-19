https://uz.sputniknews.ru/20250119/sektor-gaza-rejim-prekrascheniya-ognya-47615581.html

В секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня

В секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня

Sputnik Узбекистан

Хамас передал список заложников, которые должны быть освобождены 19 января

2025-01-19T16:31+0500

2025-01-19T16:31+0500

2025-01-19T16:31+0500

в мире

израиль

сектор газа

хамас

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ТАШКЕНТ, 19 января — Sputnik. Прекращение огня в секторе Газа вступило в силу в 11:15 утра (в 14.15 по ташкентскому времени) в воскресенье, 19 января, после получения списка освобождаемых заложников, заявили в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает РИА Новости.В списке имена трех удерживаемых ХАМАС женщин. В обмен из израильских тюрем освободят 90 палестинок, сообщила государственная информационная служба Египта.Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тыс. палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в его пределах. С начала перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи — до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тыс. палаток и 60 тыс. мобильных домов.На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки — предполагается, что речь пойдет об освобождении оставшихся заложников, постоянном прекращении огня и полном выводе израильских войск. Гаранты мирного процесса говорят и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.Израильские СМИ также сообщили, что Хамас будет освобождать заложников по субботам, предоставляя в пятницу список тех, кого должны обменять

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