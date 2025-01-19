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Бизнес-миссий из Сибири в Узбекистане станет больше
Бизнес-миссий из Сибири в Узбекистане станет больше
Sputnik Узбекистан
Российская сторона заинтересована в более активном участии сибирских компаний и организаций экономического направления в форумах, организуемых в республике.
2025-01-19T14:34+0500
2025-01-19T14:34+0500
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ТАШКЕНТ, 19 января — Sputnik. Бизнес-миссий из Сибири в Узбекистан в перспективе станет больше, сообщает ИА "Дунё".Генеральный консул Узбекистана Аслам Акбаров провел переговоры с руководителем Департамента по развитию внешнеэкономической деятельности Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов России "Сибирское соглашение" Алексеем Акулининым.Расширению сотрудничества РУз с регионами Сибири послужит дорожная карта по взаимодействию между исполнительным комитетом ассоциации и Генеральным консульством Узбекистана в Новосибирске.Документ сейчас находится в процессе разработки.Российская сторона выразила заинтересованность в более активном участии сибирских компаний и организаций экономического направления в форумах, организуемых в Узбекистане. Она также предложила дополнить экономическую структуру дорожной карты пунктами нынешнего успешного взаимодействия Иркутской области с Андижанской, Новосибирской – с Сурхандарьинской областью, Томской – с Сырдарьинской и Ташкентской областями.Также речь шла о включении в дорожную карту такого аспекта, как взаимодействие в образовательной сфере.Российская сторона выразила готовность принять в Новосибирске во второй половине апреля этого года представителей соответствующих вузов Узбекистана и организовать их переговоры с такими высшими образовательными учреждениями, как Сибирский государственный университет путей сообщения (СГУПС), Новосибирский государственный технический университет(НГТУ), Новосибирский государственный университет (НГУ), Новосибирский государственный университет экономики и управления и др.
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узбекистан регионы сибирь сотрудничество
узбекистан регионы сибирь сотрудничество
Бизнес-миссий из Сибири в Узбекистане станет больше
14:34 19.01.2025 (обновлено: 14:50 19.01.2025)
Российская сторона заинтересована в более активном участии сибирских компаний и организаций экономического направления в форумах, организуемых в республике.
ТАШКЕНТ, 19 января — Sputnik.
Бизнес-миссий из Сибири в Узбекистан в перспективе станет больше, сообщает
ИА "Дунё".
Генеральный консул Узбекистана Аслам Акбаров провел переговоры с руководителем Департамента по развитию внешнеэкономической деятельности Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов России "Сибирское соглашение" Алексеем Акулининым.
“Российская сторона, отметив приоритет долгосрочного сотрудничества субъектов Сибири с Узбекистаном в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, подтвердила готовность и далее содействовать этому процессу”, — говорится в сообщении.
Расширению сотрудничества РУз с регионами Сибири послужит дорожная карта по взаимодействию между исполнительным комитетом ассоциации и Генеральным консульством Узбекистана в Новосибирске.
Документ сейчас находится в процессе разработки.
Российская сторона выразила заинтересованность в более активном участии сибирских компаний и организаций экономического направления в форумах, организуемых в Узбекистане. Она также предложила дополнить экономическую структуру дорожной карты пунктами нынешнего успешного взаимодействия Иркутской области с Андижанской, Новосибирской – с Сурхандарьинской областью, Томской – с Сырдарьинской и Ташкентской областями.
“Особо отмечено, что в перспективах - увеличение количества бизнес-миссий представителей деловых кругов различных регионов Сибири в Узбекистан, основная цель которых – достижение конкретных договоренностей экономического характера на межрегиональном уровне”, — говорится в сообщении.
Также речь шла о включении в дорожную карту такого аспекта, как взаимодействие в образовательной сфере.
Российская сторона выразила готовность принять в Новосибирске во второй половине апреля этого года представителей соответствующих вузов Узбекистана и организовать их переговоры с такими высшими образовательными учреждениями, как Сибирский государственный университет путей сообщения (СГУПС), Новосибирский государственный технический университет(НГТУ), Новосибирский государственный университет (НГУ), Новосибирский государственный университет экономики и управления и др.