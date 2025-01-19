https://uz.sputniknews.ru/20250119/uzbekistan-regiony-sibir-sotrudnichestvo-47613844.html

Бизнес-миссий из Сибири в Узбекистане станет больше

Бизнес-миссий из Сибири в Узбекистане станет больше

Sputnik Узбекистан

Российская сторона заинтересована в более активном участии сибирских компаний и организаций экономического направления в форумах, организуемых в республике.

2025-01-19T14:34+0500

2025-01-19T14:34+0500

2025-01-19T14:50+0500

узбекистан

регион

россия

сибирь

сотрудничество

экономика

образование

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/15/45304978_0:72:1348:830_1920x0_80_0_0_5135aa2376e339f4a8bf5d7c3c551325.jpg

ТАШКЕНТ, 19 января — Sputnik. Бизнес-миссий из Сибири в Узбекистан в перспективе станет больше, сообщает ИА "Дунё".Генеральный консул Узбекистана Аслам Акбаров провел переговоры с руководителем Департамента по развитию внешнеэкономической деятельности Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов России "Сибирское соглашение" Алексеем Акулининым.Расширению сотрудничества РУз с регионами Сибири послужит дорожная карта по взаимодействию между исполнительным комитетом ассоциации и Генеральным консульством Узбекистана в Новосибирске.Документ сейчас находится в процессе разработки.Российская сторона выразила заинтересованность в более активном участии сибирских компаний и организаций экономического направления в форумах, организуемых в Узбекистане. Она также предложила дополнить экономическую структуру дорожной карты пунктами нынешнего успешного взаимодействия Иркутской области с Андижанской, Новосибирской – с Сурхандарьинской областью, Томской – с Сырдарьинской и Ташкентской областями.Также речь шла о включении в дорожную карту такого аспекта, как взаимодействие в образовательной сфере.Российская сторона выразила готовность принять в Новосибирске во второй половине апреля этого года представителей соответствующих вузов Узбекистана и организовать их переговоры с такими высшими образовательными учреждениями, как Сибирский государственный университет путей сообщения (СГУПС), Новосибирский государственный технический университет(НГТУ), Новосибирский государственный университет (НГУ), Новосибирский государственный университет экономики и управления и др.

узбекистан

россия

сибирь

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан регионы сибирь сотрудничество