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Когда и где пройдет первое в 2025 году заседание Совета постпредов СНГ
Когда и где пройдет первое в 2025 году заседание Совета постпредов СНГ
Sputnik Узбекистан
В повестке встречи презентация Концепции председательства Таджикистана в Содружестве Независимых Государств в 2025 году. Постпреды также подведут итоги своей прошлогодней деятельности и утвердят План работы СППП на этот год
2025-01-19T09:50+0500
2025-01-19T09:50+0500
2025-01-19T10:13+0500
снг
минск
заседание
политика
председательство
таджикистан
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ТАШКЕНТ, 19 января — Sputnik. Первое в нынешнем году заседание Совета постпредов СНГ под председательством Таджикистана пройдет 22 января в Минске, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.В нем примут участие Генсек Содружества Сергей Лебедев и начальник Управления стран СНГ Министерства иностранных дел, национальный координатор Республики Таджикистан по делам ШОС Ахмад Саидмуродзода, который презентует Концепцию председательства Таджикистана в Содружестве Независимых Государств в 2025 году и План мероприятий по ее реализации.Также постпреды подведут итоги своей деятельности в прошлом году и утвердят План работы СППП на 2025-й.Члены Совета намерены обсудить проект повестки дня очередного заседания Совета министров иностранных дел СНГ, выполнение Плана основных мероприятий по реализации Концепции дальнейшего развития Содружества.
минск
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заседание совет постоянных представителей снг
заседание совет постоянных представителей снг
Когда и где пройдет первое в 2025 году заседание Совета постпредов СНГ
09:50 19.01.2025 (обновлено: 10:13 19.01.2025)
В повестке встречи презентация Концепции председательства Таджикистана в Содружестве Независимых Государств в 2025 году. Постпреды также подведут итоги своей прошлогодней деятельности и утвердят План работы СППП на этот год.
ТАШКЕНТ, 19 января — Sputnik.
Первое в нынешнем году заседание Совета постпредов СНГ под председательством Таджикистана пройдет 22 января в Минске, сообщает
пресс-служба Исполкома СНГ.
“22 января в Исполнительном комитете СНГ в Минске состоится первое в нынешнем году заседание Совета постоянных полномочных представителей государств – участников Содружества при уставных и других органах Содружества под председательством Республики Таджикистан”, — говорится в сообщении.
В нем примут участие Генсек Содружества Сергей Лебедев и начальник Управления стран СНГ Министерства иностранных дел, национальный координатор Республики Таджикистан по делам ШОС Ахмад Саидмуродзода, который презентует Концепцию председательства Таджикистана в Содружестве Независимых Государств в 2025 году и План мероприятий по ее реализации.
Также постпреды подведут итоги своей деятельности в прошлом году и утвердят План работы СППП на 2025-й.
Члены Совета намерены обсудить проект повестки дня очередного заседания Совета министров иностранных дел СНГ, выполнение Плана основных мероприятий по реализации Концепции дальнейшего развития Содружества.