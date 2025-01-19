https://uz.sputniknews.ru/20250119/zasedanie-soveta-postpredov-sng-47611238.html

Когда и где пройдет первое в 2025 году заседание Совета постпредов СНГ

Когда и где пройдет первое в 2025 году заседание Совета постпредов СНГ

Sputnik Узбекистан

В повестке встречи презентация Концепции председательства Таджикистана в Содружестве Независимых Государств в 2025 году. Постпреды также подведут итоги своей прошлогодней деятельности и утвердят План работы СППП на этот год

2025-01-19T09:50+0500

2025-01-19T09:50+0500

2025-01-19T10:13+0500

снг

минск

заседание

политика

председательство

таджикистан

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/04/02/18116963_0:59:1173:719_1920x0_80_0_0_59a39227ebb2cbb3544245a06df8ac11.jpg

ТАШКЕНТ, 19 января — Sputnik. Первое в нынешнем году заседание Совета постпредов СНГ под председательством Таджикистана пройдет 22 января в Минске, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.В нем примут участие Генсек Содружества Сергей Лебедев и начальник Управления стран СНГ Министерства иностранных дел, национальный координатор Республики Таджикистан по делам ШОС Ахмад Саидмуродзода, который презентует Концепцию председательства Таджикистана в Содружестве Независимых Государств в 2025 году и План мероприятий по ее реализации.Также постпреды подведут итоги своей деятельности в прошлом году и утвердят План работы СППП на 2025-й.Члены Совета намерены обсудить проект повестки дня очередного заседания Совета министров иностранных дел СНГ, выполнение Плана основных мероприятий по реализации Концепции дальнейшего развития Содружества.

минск

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

заседание совет постоянных представителей снг