Как получить водительские права в Ташкенте
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyВодитель за рулем
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
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Какие документы нести в автошколу, сколько стоит сдача экзамена, что делать, если не прошел его с первого раза, и где получить права, разбирался корреспондент Sputnik Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik, Александра Терёхина.В Ташкенте с каждым годом становится все больше желающих ездить на собственном автомобиле. Однако пройти обучение и получить водительское удостоверение — не так-то просто (и не очень дешево). С 20 января стоимость для сдачи экзаменов в Едином экзаменационном центре также повысилась. В нашей инфографике — небольшая инструкция для будущих водителей легковых авто с актуальными ценами.
© SputnikС чего начать обучение вождению в Ташкенте
С чего начать обучение вождению в Ташкенте
© Sputnik
К выбору автошколы нужно отнестись внимательно. Она может быть частной или государственной. Важно, чтобы она была аккредитована СБДД МВД Узбекистана и имела необходимые лицензии. Далее — вопрос цены, которая сильно разнится и достигает на сегодняшний день 8–10 млн сумов.
© SputnikГде сдать экзамены на водительские права в Ташкенте и сколько это стоит
Где сдать экзамены на водительские права в Ташкенте и сколько это стоит
© Sputnik
С 2022 года теоретические и практические экзамены для получения водительских прав ташкентцы могут сдать только в Едином экзаменационном центре.
Экзамены здесь отличаются тем, что проводятся и оцениваются автоматизированной электронной системой без участия человека.
Если за 25 минут кандидат отвечает на более чем 18 вопросов, он может переходить к следующему, практическому испытанию. Здесь предстоит продемонстрировать знания ПДД на автодроме, где все нарушения фиксируют специальные датчики и приборы.
Цена первой попытки сдачи теоретического экзамена в Едином экзаменационном центре — 1 млн сумов, практического — еще 1 млн сумов.
Если с первого раза сдать экзамены не удалось, можно прийти на пересдачу через 7 дней. Вторая и последующая попытки — 1,2 млн сумов за каждый экзамен.
Кстати, при Едином экзаменационном центре можно пройти специальные курсы (которые не заменяют автошколу, а просто помогут подготовиться к экзаменам). Экспресс-курс по теории (групповой пятидневный курс по 3 часа) стоит 1,5 млн сумов, а вождению (10 индивидуальных заездов с инструктором) — 1 млн 950 тысяч.
Успешно сдавшим экзамены выдаются сертификаты, которые являются основанием для оформления водительского удостоверения в течение одного года со дня выдачи.
© SputnikКак в Ташкенте получить водительские права, если все экзамены сданы
Как в Ташкенте получить водительские права, если все экзамены сданы
© Sputnik