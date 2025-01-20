https://uz.sputniknews.ru/20250120/kak-poluchit-voditelskie-prava-v-tashkente-47628873.html

Как получить водительские права в Ташкенте

Как получить водительские права в Ташкенте

Sputnik Узбекистан

Какие документы нести в автошколу? Сколько стоит сдача экзамена и что делать, если не прошел его с первого раза? И где получить права?

2025-01-20T19:01+0500

2025-01-20T19:01+0500

2025-01-20T19:01+0500

узбекистан

вождение

права

автомобиль

эксклюзив

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ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik, Александра Терёхина.В Ташкенте с каждым годом становится все больше желающих ездить на собственном автомобиле. Однако пройти обучение и получить водительское удостоверение — не так-то просто (и не очень дешево). С 20 января стоимость для сдачи экзаменов в Едином экзаменационном центре также повысилась. В нашей инфографике — небольшая инструкция для будущих водителей легковых авто с актуальными ценами.К выбору автошколы нужно отнестись внимательно. Она может быть частной или государственной. Важно, чтобы она была аккредитована СБДД МВД Узбекистана и имела необходимые лицензии. Далее — вопрос цены, которая сильно разнится и достигает на сегодняшний день 8–10 млн сумов.С 2022 года теоретические и практические экзамены для получения водительских прав ташкентцы могут сдать только в Едином экзаменационном центре.Экзамены здесь отличаются тем, что проводятся и оцениваются автоматизированной электронной системой без участия человека.Если за 25 минут кандидат отвечает на более чем 18 вопросов, он может переходить к следующему, практическому испытанию. Здесь предстоит продемонстрировать знания ПДД на автодроме, где все нарушения фиксируют специальные датчики и приборы.Цена первой попытки сдачи теоретического экзамена в Едином экзаменационном центре — 1 млн сумов, практического — еще 1 млн сумов.Если с первого раза сдать экзамены не удалось, можно прийти на пересдачу через 7 дней. Вторая и последующая попытки — 1,2 млн сумов за каждый экзамен.Кстати, при Едином экзаменационном центре можно пройти специальные курсы (которые не заменяют автошколу, а просто помогут подготовиться к экзаменам). Экспресс-курс по теории (групповой пятидневный курс по 3 часа) стоит 1,5 млн сумов, а вождению (10 индивидуальных заездов с инструктором) — 1 млн 950 тысяч.Успешно сдавшим экзамены выдаются сертификаты, которые являются основанием для оформления водительского удостоверения в течение одного года со дня выдачи.

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