https://uz.sputniknews.ru/20250120/nigeriyskaya-kompaniya-priglashaet-predprinimateley-ruz-v-zelenuyu-ekonomicheskuyu-zonu-47617325.html

Нигерийская компания приглашает предпринимателей РУз в “зеленую экономическую зону”

Нигерийская компания приглашает предпринимателей РУз в “зеленую экономическую зону”

Sputnik Узбекистан

Стороны договорились организовать онлайн-переговоры с заинтересованными узбекскими компаниями. 20.01.2025, Sputnik Узбекистан

2025-01-20T11:00+0500

2025-01-20T11:00+0500

2025-01-20T14:50+0500

узбекистан

нигерия

предприниматели

сотрудничество

экономика

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ТАШКЕНТ, 20 января — Sputnik. Советник по бизнес-связям нигерийской компании "K.K. Kingdom Group", египетский бизнесмен Мухаммад Хасиб в ходе встречи в посольстве РУз пригласил предпринимателей из Узбекистана в “зеленую экономическую зону”, созданную компанией в штате Кадуна, сообщает ИА "Дунё". "Зеленая экономическая зона" (Green Economic Zone — GEZ) занимает 718 гектаров.На ее территории расположены солнечная электростанция мощностью 250 МВт, текстильная фабрика, предприятия по переработке сельхозпродукции, кластеры в области машиностроения, моды и одежды, торговли, услуг, электроники и пищевой промышленности. Зона обладает удобной транспортно-логистической инфраструктурой, включая автомобильные, железнодорожные и авиамаршруты.Мухаммад Хасиб выразил большой интерес к установлению тесных связей с предпринимателями Узбекистана и готовность оказать им практическую помощь в создании и ведении бизнеса на территории GEZ. Стороны договорились организовать онлайн-переговоры с заинтересованными узбекскими компаниями.

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узбекистан, нигерия, предприниматели, сотрудничество, экономика