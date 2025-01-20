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В Дели могут появиться парк "Узбекистан" и памятник Алишеру Навои
В Дели могут появиться парк "Узбекистан" и памятник Алишеру Навои
Sputnik Узбекистан
Губернатор индийской столицы на встрече с послом РУз заявил о готовности к совместной работе по реализации проектов
2025-01-20T16:50+0500
2025-01-20T16:50+0500
2025-01-20T16:50+0500
узбекистан
индия
сотрудничество
проект
дели
памятник
алишер навои
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ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. В Дели могут появиться парк "Узбекистан" и памятник Алишеру Навои. Об этом шла речь на встрече губернатора индийской столицы Виная Кумара Саксены с послом РУз Сардором Рустамбаевым, сообщает ИА "Дунё".В контексте возрастающего значения межрегиональных связей стороны уделили особое внимание дальнейшей активизации сотрудничества между представителями деловых, научно-академических и других кругов Ташкента и Дели.Речь шла об обмене делегациями хокимията Ташкента и администрации губернатора Дели, проработке совместных проектов, организации мероприятий в сфере науки, культуры, туризма, спорта и других направлениях.
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алишер навои памятник города
алишер навои памятник города
В Дели могут появиться парк "Узбекистан" и памятник Алишеру Навои
Губернатор индийской столицы на встрече с послом РУз заявил о готовности к совместной работе по реализации проектов.
ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik.
В Дели могут появиться парк "Узбекистан" и памятник Алишеру Навои. Об этом шла речь на встрече губернатора индийской столицы Виная Кумара Саксены с послом РУз Сардором Рустамбаевым, сообщает
ИА "Дунё".
“Винай Кумар Саксена поддержал выдвинутые Посольством предложения о создании парка "Узбекистан" в Дели и установке памятника одному из великих мыслителей узбекского народа Алишеру Навои, и выразил готовность осуществить совместную работу для реализации этих проектов”, — говорится в сообщении.
В контексте возрастающего значения межрегиональных связей стороны уделили особое внимание дальнейшей активизации сотрудничества между представителями деловых, научно-академических и других кругов Ташкента и Дели.
“Подчеркнуто, что обмен опытом в сфере управления городским хозяйством, благоустройства и озеленения территорий, создания удобной и современной инфраструктуры для населения, по другим актуальным вопросам будет интересен и полезен для обеих сторон”, — говорится в сообщении.
Речь шла об обмене делегациями хокимията Ташкента и администрации губернатора Дели, проработке совместных проектов, организации мероприятий в сфере науки, культуры, туризма, спорта и других направлениях.