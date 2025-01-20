https://uz.sputniknews.ru/20250120/uzbekistan-indiya-sotrudnichestvo-47622539.html

В Дели могут появиться парк "Узбекистан" и памятник Алишеру Навои

В Дели могут появиться парк "Узбекистан" и памятник Алишеру Навои

Sputnik Узбекистан

Губернатор индийской столицы на встрече с послом РУз заявил о готовности к совместной работе по реализации проектов

2025-01-20T16:50+0500

2025-01-20T16:50+0500

2025-01-20T16:50+0500

узбекистан

индия

сотрудничество

проект

дели

памятник

алишер навои

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ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. В Дели могут появиться парк "Узбекистан" и памятник Алишеру Навои. Об этом шла речь на встрече губернатора индийской столицы Виная Кумара Саксены с послом РУз Сардором Рустамбаевым, сообщает ИА "Дунё".В контексте возрастающего значения межрегиональных связей стороны уделили особое внимание дальнейшей активизации сотрудничества между представителями деловых, научно-академических и других кругов Ташкента и Дели.Речь шла об обмене делегациями хокимията Ташкента и администрации губернатора Дели, проработке совместных проектов, организации мероприятий в сфере науки, культуры, туризма, спорта и других направлениях.

узбекистан

индия

дели

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