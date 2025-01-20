https://uz.sputniknews.ru/20250120/v-press-tsentre-sputnik-na-voprosy-otvetit-glava-predstavitelstva-rudn-v-uzbekistane-47619795.html
В пресс-центре Sputnik на вопросы ответит глава представительства РУДН в Узбекистане
В пресс-центре Sputnik на вопросы ответит глава представительства РУДН в Узбекистане
Sputnik Узбекистан
Спикер расскажет о задачах организации, образовательных программах, организации тестирования для преподавателей русского языка из РУз и граждан, планирующих работать в РФ, а также других направлениях двустороннего сотрудничества
2025-01-20T12:10+0500
2025-01-20T12:10+0500
2025-01-20T12:43+0500
пресс-центр
пресс-конференция
пресс-центр
sputnik
узбекистан
представительство
рудн
руководитель
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ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik 21 января в 13.00 (время ташкентское) состоится пресс-конференция руководителя представительства Российского университета дружбы народов (РУДН) в Узбекистане Андрея Колесникова.Речь пойдет о задачах организации, образовательных программах, тестировании для преподавателей русского языка из Узбекистана и граждан, планирующих работать в России, а также других направлениях двустороннего сотрудничества.Приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам: +998971907178,@alisherakimbaev,a.akimbaev@sputniknews.com,продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.
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узбекистан рудн пресс-центр sputnik
узбекистан рудн пресс-центр sputnik
В пресс-центре Sputnik на вопросы ответит глава представительства РУДН в Узбекистане
12:10 20.01.2025 (обновлено: 12:43 20.01.2025)
Спикер расскажет о задачах организации, образовательных программах, тестировании для преподавателей русского языка из РУз и граждан, планирующих работать в РФ, а также других направлениях двустороннего сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik 21 января в 13.00 (время ташкентское) состоится пресс-конференция руководителя представительства Российского университета дружбы народов (РУДН) в Узбекистане Андрея Колесникова.
Речь пойдет о задачах организации, образовательных программах, тестировании для преподавателей русского языка из Узбекистана и граждан, планирующих работать в России, а также других направлениях двустороннего сотрудничества.
Приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:
a.akimbaev@sputniknews.com,
продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.