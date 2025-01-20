https://uz.sputniknews.ru/20250120/v-vashingtone-ponyali-chto-rossiya-pobedila-47621163.html

Американская трагедия: в Вашингтоне поняли, что Россия победила

Американская трагедия: в Вашингтоне поняли, что Россия победила

Sputnik Узбекистан

Через несколько часов наступит ужасный конец. Для тех, кто пытался нас ужать, ограничить и сплющить. Постыдное и позорное до мозга костей президентство Байдена... 20.01.2025, Sputnik Узбекистан

2025-01-20T15:40+0500

2025-01-20T15:40+0500

2025-01-20T15:40+0500

колумнисты

сша

украина

нато

россия

евросоюз

в мире

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/14/47620978_0:4:1365:772_1920x0_80_0_0_f10250ee5680dbd938b1e6e49d52fe9b.jpg

Через несколько часов наступит ужасный конец. Для тех, кто пытался нас ужать, ограничить и сплющить. Постыдное и позорное до мозга костей президентство Байдена отправится на свалку, и заниматься им будут мусорщики от истории. Нам Байден безразличен, как, впрочем, все американские игры в большую политику, в "глубинное государство", в "сверкающий град на холме", — мы из детского геополитического сада и его метафор очень давно выросли. Единственное, что нас может — пусть и не сильно — занимать, это вопрос, насколько быстро посыпятся, как детские замки из песка, предвыборные обещания нового хозяина Белого дома "завершить войну на Украине за 24 часа". Американцы называют наше противостояние с ними и нашу спецоперацию этим словом. Им, не нюхавшим пороха внешних агрессий и вторжений в их коротенькой истории примерно никогда и в силу инфантилизма, вольно играть с тяжелой — на самом деле — терминологией. Об этом пишет колумнист РИА Новости. Если совсем честно и положа руку на сердце: менее незаинтересованных в прекращении противостояния, чем Вашингтон и курируемый им Киев, найти сейчас чрезвычайно сложно. В случае — если и когда — достижения США устраивающих нас договоренностей остановится циклопическая "распилочная" сразу трех бюджетов. Американского, общеевропейского и, естественно, киевского. А где финансы, там и интересанты. А где интересанты — там и лоббисты. Короче, совладать с этим разжиревшим на крови спрутом даже при всех прерогативах, которые получит Трамп, будет проблематично. В западной медийке от идеи "сделка — сейчас и немедленно" начинают отползать. Все прекрасно и раньше понимали, у кого в гипотетических дискуссиях позиция сильная, а у кого — наоборот."Файненшиал Таймс" на днях сообщила, что Россия "наверняка потребует разморозки своих активов, поэтому европейский политбомонд срочно ищет возможности этому противостоять". Расклад, конечно, доставляет — вроде как Орбан, грозя ветировать пролонгацию санкций, договаривается с Трампом, чтобы тот "поднажал на Путина", поманив его морковкой за 300 миллиардов евро. Тут весь шик и красота евродипломатии в натуральную величину и без фиговых листочков.Евродипломаты хотят, чтобы русские начали с ними торг. Этим брюссельским хоть кол на голове теши, нравы "распилочной" изменить не получается. С мозгами мелкого скопидомного лавочника там рождаются.Второй вариант, снабженный пусть и относительным, но пониманием реалий, как в дипломатии, так и в том, что происходит на земле, в зоне спецоперации, предлагает политолог и, как говорят, один из ключевых игроков внешнеполитической команды Трампа Томас Грэм.Грэм говорит — и, пожалуй, впервые с момента начала острой фазы нашего противостояния с США, что это Америке придется пойти на условия России. Первое из них — признание, что Кремль такой же строитель и гарант системы международной безопасности, с тем же весом, имеющий ровно то же право на озабоченности, как и Белый дом.Почему нам на эти слова стоит обратить внимание? Потому что сам Грэм еще три года назад, ровно за месяц до начала нашей СВО, утверждал, что "цель Путина — распространить российское влияние, фактически превратив свое ближнее зарубежье в подобие империи и российский буфер".Когда до Грэма дошло, что искать империализм и агрессию нужно не в России, а у себя дома, он предложил иной вариант. Он гласит, что "это трудные переговоры по всему комплексу вопросов. Имеющихся у России. По каждому из пунктов Вашингтону потребуется найти компромисс, равно устраивающий Москву".Таким образом, до Грэма и той части политистеблишмента, которую он представляет и которая будет формировать внешнеполитическую доктрину Трампа в ближайшие четыре года, не просто дошло, что Россия говорила последние тридцать с лишним лет. Они это признали. Мы на это ответим: лучше поздно, чем никогда.Но мы не будем — потому что в противном случае станем такими же мелкими лавочниками — торговаться в отношении тех целей и задач, что поставили и решаем в зоне СВО. Нейтральность, внеблоковость, сильно сокращенные вооруженные силы. Денацификация. И НАТО никуда не идет, не пробирается и не пытается выдать себя за защитника "свободы, демократии, прогресса, равенства, инклюзии и всего самого лучшего".США должны железно, фактически и окончательно признать, что взять нас "на слабо", испугать "адскими санкциями", заморозкой все тех же активов не удалось. И не удастся.Что могущество Америки и всего Запада есть "могущество колосса на глиняных ногах". Кстати. Выражение приписывают Дидро — французскому философу, побывавшему в свое время в Российской империи. Это тот вариант, когда жевать лучше, чем говорить. За истекшие века, пока родина Дидро на нас много раз нападала, французы не только получали от русских по носу и Березину. Как субъект международной политики (и игрок на геополитической доске) Франция де-факто перестала существовать.Так что непрочного колосса западникам — как американским, так и европейским — придется искать тоже и точно не в России. Что касается дискуссий о геополитической безопасности, то мы от них как не отказывались, так и не отказываемся. Вне зависимости от того, как зовут хозяина Белого дома.

украина

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Елена Караева https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/06/16/19351330_0:0:100:100_100x100_80_0_0_b26f64e2131fae54a474174e52857591.jpg

Елена Караева https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/06/16/19351330_0:0:100:100_100x100_80_0_0_b26f64e2131fae54a474174e52857591.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Елена Караева https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/06/16/19351330_0:0:100:100_100x100_80_0_0_b26f64e2131fae54a474174e52857591.jpg

америка вашингтон трагедия россия победа