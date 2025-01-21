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https://uz.sputniknews.ru/20250121/mirziyoyev-osnascheniye-meduchrejdeniy-prezentatsiya-47634193.html
Мирзиёев: Оснащение медучреждений — лишь часть задачи
Мирзиёев: Оснащение медучреждений — лишь часть задачи
Sputnik Узбекистан
Глава республики поручил организовать дополнительное обучение врачей и медсестер для работы на новом оборудовании
2025-01-21T11:00+0500
2025-01-21T11:01+0500
узбекистан
шавкат мирзиёев
презентация
медицинское оборудование
общество
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ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Оснащение медицинских учреждений — это лишь часть задачи, заявил Шавкат Мирзиёев, ознакомившись с презентацией предложений по оснащению медучреждений и повышению качества услуг. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана. Также за счет €30 млн немецкого банка KfW в 19 медучреждениях Каракалпакстана и Хорезма установят 862 единицы оборудования для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, на грант этого же банка в размере €13,5 млн в Термезе построят учебный центр и студенческое общежитие. Центр оснастят современным учебно-симуляционным оборудованием и информационными технологиями. Шавкат Мирзиёев также отметил важность эффективного использования имеющейся техники. Так, в областях средняя нагрузка на ангиографы составляет лишь 34%, а показатели по использованию томографов в разных регионах значительно различаются. В связи с этим вместе с хокимиятами планируется внедрять проекты по аутсорсингу и государственно-частному партнерству, направленные на эффективную эксплуатацию высокотехнологичного оборудования в государственных медучреждениях.В текущем году из госбюджета на оснащение медучреждений выделено 200 млрд сумов. Также в сферу здравоохранения планируют привлечь $370 млн иностранных инвестиций.
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узбекистан, шавкат мирзиёев, презентация, медицинское оборудование, общество
узбекистан, шавкат мирзиёев, презентация, медицинское оборудование, общество

Мирзиёев: Оснащение медучреждений — лишь часть задачи

11:00 21.01.2025 (обновлено: 11:01 21.01.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаРассмотрены вопросы оснащения медицинских учреждений
Рассмотрены вопросы оснащения медицинских учреждений - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.01.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава республики поручил организовать дополнительное обучение врачей и медсестер для работы на новом оборудовании.
ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Оснащение медицинских учреждений — это лишь часть задачи, заявил Шавкат Мирзиёев, ознакомившись с презентацией предложений по оснащению медучреждений и повышению качества услуг. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаРассмотрены вопросы оснащения медицинских учреждений
Рассмотрены вопросы оснащения медицинских учреждений - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.01.2025
Рассмотрены вопросы оснащения медицинских учреждений
© Пресс-служба президента Узбекистана
"В частности, за счет 100 миллионов долларов Азиатского банка развития для 230 родовспомогательных учреждений по всей республике будут закуплены 21 тысяча единиц медицинского оборудования 45 видов и 6 реанимобилей", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаРассмотрены вопросы оснащения медицинских учреждений
Рассмотрены вопросы оснащения медицинских учреждений - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.01.2025
Рассмотрены вопросы оснащения медицинских учреждений
© Пресс-служба президента Узбекистана
Также за счет €30 млн немецкого банка KfW в 19 медучреждениях Каракалпакстана и Хорезма установят 862 единицы оборудования для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, на грант этого же банка в размере €13,5 млн в Термезе построят учебный центр и студенческое общежитие. Центр оснастят современным учебно-симуляционным оборудованием и информационными технологиями.
"Глава государства подчеркнул, что оснащение медицинских учреждений — лишь часть задачи и уже сейчас необходимо готовить квалифицированных специалистов, способных работать на новом оборудовании. Поставлена задача организовать дополнительное обучение врачей и медсестер в соответствующих учреждениях", — говорится в сообщении.
Шавкат Мирзиёев также отметил важность эффективного использования имеющейся техники. Так, в областях средняя нагрузка на ангиографы составляет лишь 34%, а показатели по использованию томографов в разных регионах значительно различаются.
В связи с этим вместе с хокимиятами планируется внедрять проекты по аутсорсингу и государственно-частному партнерству, направленные на эффективную эксплуатацию высокотехнологичного оборудования в государственных медучреждениях.
В текущем году из госбюджета на оснащение медучреждений выделено 200 млрд сумов. Также в сферу здравоохранения планируют привлечь $370 млн иностранных инвестиций.
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