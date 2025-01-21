https://uz.sputniknews.ru/20250121/mirziyoyev-osnascheniye-meduchrejdeniy-prezentatsiya-47634193.html

Мирзиёев: Оснащение медучреждений — лишь часть задачи

Мирзиёев: Оснащение медучреждений — лишь часть задачи

Sputnik Узбекистан

Глава республики поручил организовать дополнительное обучение врачей и медсестер для работы на новом оборудовании

2025-01-21T11:00+0500

2025-01-21T11:00+0500

2025-01-21T11:01+0500

узбекистан

шавкат мирзиёев

презентация

медицинское оборудование

общество

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ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Оснащение медицинских учреждений — это лишь часть задачи, заявил Шавкат Мирзиёев, ознакомившись с презентацией предложений по оснащению медучреждений и повышению качества услуг. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана. Также за счет €30 млн немецкого банка KfW в 19 медучреждениях Каракалпакстана и Хорезма установят 862 единицы оборудования для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, на грант этого же банка в размере €13,5 млн в Термезе построят учебный центр и студенческое общежитие. Центр оснастят современным учебно-симуляционным оборудованием и информационными технологиями. Шавкат Мирзиёев также отметил важность эффективного использования имеющейся техники. Так, в областях средняя нагрузка на ангиографы составляет лишь 34%, а показатели по использованию томографов в разных регионах значительно различаются. В связи с этим вместе с хокимиятами планируется внедрять проекты по аутсорсингу и государственно-частному партнерству, направленные на эффективную эксплуатацию высокотехнологичного оборудования в государственных медучреждениях.В текущем году из госбюджета на оснащение медучреждений выделено 200 млрд сумов. Также в сферу здравоохранения планируют привлечь $370 млн иностранных инвестиций.

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узбекистан, шавкат мирзиёев, презентация, медицинское оборудование, общество