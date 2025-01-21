https://uz.sputniknews.ru/20250121/senat-oliy-majlisa-soberetsya-na-plenarnoe-zasedanie-47638389.html

Сенат Олий Мажлиса соберется на пленарное заседание — дата, что в повестке

Сенат Олий Мажлиса соберется на пленарное заседание — дата, что в повестке

Sputnik Узбекистан

Кенгаш Сената принял постановление о созыве третьего пленарного заседания верхней палаты парламента Узбекистана

2025-01-21T13:20+0500

2025-01-21T13:20+0500

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сенат олий мажлиса узбекистана

заседание

закон

общество

политика

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ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Третье пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Узбекистана состоится 23 января текущего года, сообщает пресс-служба верхней палаты.Соответствующее решение приняли на очередном заседании Кенгаша Сената.Парламентарии рассмотрят:Сенаторы также планируют обсудить ряд законов, направленных на дальнейшее развитие искусства живого исполнения, совершенствование системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, дальнейшее усиление гарантий надежной защиты прав и свобод личности и совершенствование системы регулирования алкогольного и табачного рынка.Повестка дня пленарного заседания также включает законы "Об экологической экспертизе, оценке воздействия на окружающую среду и стратегической экологической оценке", "О внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс РУз", "Об учреждении почетного звания Республики Узбекистан "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган эколог", "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РУз" и "О регистрации по месту жительства и месту пребывания граждан Республики Узбекистан, иностранных граждан и лиц без гражданства".Наряду с этим, парламентарии рассмотрят законы "О ратификации Договора между Республикой Узбекистан и Республикой Таджикистан о союзнических отношениях (Душанбе, 18 апреля 2024 года)", "Об ограничении выбросов парниковых газов" и вопрос об утверждении постановлений Кенгаша Сената Олий Мажлиса.Напомним, что в предыдущий раз Сенат собирался на пленарное заседание 18 декабря 2024 года.

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