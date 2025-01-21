https://uz.sputniknews.ru/20250121/senat-oliy-majlisa-soberetsya-na-plenarnoe-zasedanie-47638389.html
Сенат Олий Мажлиса соберется на пленарное заседание — дата, что в повестке
Сенат Олий Мажлиса соберется на пленарное заседание — дата, что в повестке
Sputnik Узбекистан
Кенгаш Сената принял постановление о созыве третьего пленарного заседания верхней палаты парламента Узбекистана
2025-01-21T13:20+0500
2025-01-21T13:20+0500
2025-01-21T14:18+0500
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ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Третье пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Узбекистана состоится 23 января текущего года, сообщает пресс-служба верхней палаты.Соответствующее решение приняли на очередном заседании Кенгаша Сената.Парламентарии рассмотрят:Сенаторы также планируют обсудить ряд законов, направленных на дальнейшее развитие искусства живого исполнения, совершенствование системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, дальнейшее усиление гарантий надежной защиты прав и свобод личности и совершенствование системы регулирования алкогольного и табачного рынка.Повестка дня пленарного заседания также включает законы "Об экологической экспертизе, оценке воздействия на окружающую среду и стратегической экологической оценке", "О внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс РУз", "Об учреждении почетного звания Республики Узбекистан "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган эколог", "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РУз" и "О регистрации по месту жительства и месту пребывания граждан Республики Узбекистан, иностранных граждан и лиц без гражданства".Наряду с этим, парламентарии рассмотрят законы "О ратификации Договора между Республикой Узбекистан и Республикой Таджикистан о союзнических отношениях (Душанбе, 18 апреля 2024 года)", "Об ограничении выбросов парниковых газов" и вопрос об утверждении постановлений Кенгаша Сената Олий Мажлиса.Напомним, что в предыдущий раз Сенат собирался на пленарное заседание 18 декабря 2024 года.
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сенат олий мажлиса заседание законы
сенат олий мажлиса заседание законы
Сенат Олий Мажлиса соберется на пленарное заседание — дата, что в повестке
13:20 21.01.2025 (обновлено: 14:18 21.01.2025)
Кенгаш Сената принял постановление о созыве третьего пленарного заседания верхней палаты парламента Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik.
Третье пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Узбекистана состоится 23 января текущего года, сообщает
пресс-служба верхней палаты.
Соответствующее решение приняли на очередном заседании Кенгаша Сената.
Парламентарии рассмотрят:
Закон "Об инвестициях и инвестиционной деятельности";
Закон "О продовольственной безопасности";
Закон "О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты РУз в связи с совершенствованием микрофинансовой деятельности";
Закон "О гарантиях защиты вкладов в банках";
Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РУз в связи с совершенствованием системы противодействия экономическим преступлениям";
Закон "О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Узбекистан "О государственной пошлине".
Сенаторы также планируют обсудить ряд законов, направленных на дальнейшее развитие искусства живого исполнения, совершенствование системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, дальнейшее усиление гарантий надежной защиты прав и свобод личности и совершенствование системы регулирования алкогольного и табачного рынка.
Повестка дня пленарного заседания также включает законы "Об экологической экспертизе, оценке воздействия на окружающую среду и стратегической экологической оценке", "О внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс РУз", "Об учреждении почетного звания Республики Узбекистан "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган эколог", "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РУз" и "О регистрации по месту жительства и месту пребывания граждан Республики Узбекистан, иностранных граждан и лиц без гражданства".
Наряду с этим, парламентарии рассмотрят законы "О ратификации Договора между Республикой Узбекистан и Республикой Таджикистан о союзнических отношениях (Душанбе, 18 апреля 2024 года)", "Об ограничении выбросов парниковых газов" и вопрос об утверждении постановлений Кенгаша Сената Олий Мажлиса.
Напомним, что в предыдущий раз Сенат собирался на пленарное заседание 18 декабря 2024 года.