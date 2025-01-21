https://uz.sputniknews.ru/20250121/tramp-inauguratsiya-ukazy-47637417.html

Трамп официально вступил в должность президента США и устроил скоростное подписание указов

Трамп официально вступил в должность президента США и устроил скоростное подписание указов

Sputnik Узбекистан

В первом выступлении после переизбрания политик заявил, что золотой век Америки начинается прямо сейчас

2025-01-21T12:10+0500

2025-01-21T12:10+0500

2025-01-21T14:11+0500

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сша

дональд трамп

инаугурация

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ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Дональд Трамп официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии.Ее провел председатель Верховного суда Соединенных Штатов Джон Робертс. Новый глава Белого дома произнес традиционные слова присяги, положив руку на семейную Библию и Библию Авраама Линкольна.В первом выступлении после переизбрания на должность президента Трамп объявил о запуске 24-часовой кампании по сбору средств для поддержки целей его администрации. Он также пообещал вернуть "надежду, процветание, безопасность и мир" американским гражданам, назвав 20 января 2025 года "днем освобождения"."Америка скоро станет больше, сильнее и гораздо более исключительной, чем когда-либо прежде. <...> Золотой век Америки начинается прямо сейчас", — заявил политик.Присягу принес и Джеймс Дэвид Вэнс — новый вице-президент США.В первый день пребывания в должности президента США Трамп подписал десятки указов чуть более чем за 47 минут, соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале Белого дома.В их числе:Также президент США Дональд Трамп подписал указ о создании департамента эффективности правительства США во главе с американским предпринимателем Илоном Маском.За подписью президента США также вышел указ о приостановке на 90 дней помощи другим странам на развитие для оценки соответствия программ внешней политике США.Еще один подписанный им указ касается введения режима чрезвычайного положения для ускорения добычи нефти и газа внутри страны, что, по его словам, станет основой для снижения цен на энергоресурсы. Также была возобновлена разработка месторождений в Арктическом национальном заповеднике на Аляске.Трамп также пообещал, что положит конец некоторым из продолжающихся международных конфликтов. По его словам, это "некоторые войны и происходящие глупые вещи", в том числе ситуация на Ближнем Востоке.При этом в своей инаугурационной речи после принесения присяги Трамп не упомянул Украину, хотя в ходе предвыборных митингов намеревался урегулировать конфликт в первый же день на должности или даже раньше.В беседе с журналистами Трамп заявил, что встретится с Путиным, но не уточнил, когда. А на вопрос о перспективах сохранения санкций против РФ ответил, что предпочитает тарифы в качестве меры воздействия, поскольку само это слово сохраняет силу доллара.Кроме того, он заявил, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки с Россией по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.Также Трамп анонсировал новые контакты с Си Цзиньпином, но не сообщил, когда они могут состояться, отметив, что может посетить с визитом Китай в 2025 году, если поступит приглашение.Напомним, что Дональд Трамп, уже занимавший пост президента в 2017 – 2021 годы, выиграл выборы, состоявшиеся 5 ноября 2024-го. Он стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва.

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