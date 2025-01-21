Трамп официально вступил в должность президента США и устроил скоростное подписание указов
12:10 21.01.2025 (обновлено: 14:11 21.01.2025)
© РИА Новости / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп во время церемонии инаугурации в Вашингтоне
© РИА Новости / Julia Demaree Nikhinson
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В первом выступлении после переизбрания политик заявил, что золотой век Америки начинается прямо сейчас.
ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Дональд Трамп официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии.
Ее провел председатель Верховного суда Соединенных Штатов Джон Робертс. Новый глава Белого дома произнес традиционные слова присяги, положив руку на семейную Библию и Библию Авраама Линкольна.
В первом выступлении после переизбрания на должность президента Трамп объявил о запуске 24-часовой кампании по сбору средств для поддержки целей его администрации. Он также пообещал вернуть "надежду, процветание, безопасность и мир" американским гражданам, назвав 20 января 2025 года "днем освобождения".
"Америка скоро станет больше, сильнее и гораздо более исключительной, чем когда-либо прежде. <...> Золотой век Америки начинается прямо сейчас", — заявил политик.
Присягу принес и Джеймс Дэвид Вэнс — новый вице-президент США.
В первый день пребывания в должности президента США Трамп подписал десятки указов чуть более чем за 47 минут, соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале Белого дома.
В их числе:
о назначениях в администрации, включая уровень кабинета министров;
выход США из Всемирной организации здравоохранения и из Парижского соглашения по климату;
отмена 78 решений, принятых в ходе президентства Байдена (в том числе вновь наделил Кубу статусом страны-спонсора терроризма);
ограничения на получение гражданства США по праву рождения;
наделение наркокартелей статусом террористических организаций;
помилование около 1,5 тысячи осужденных за штурм Капитолия в январе 2021-го;
распоряжение начать процесс переименования Мексиканского залива в Американский;
введение режима чрезвычайной ситуации на южной границе США с целью остановить приток нелегальных мигрантов;
привлечение к ответственности бывших чиновников администрации Байдена за незаконное раскрытие чувствительной информации;
исполнительный указ о TikTok, предполагающий владение американской компанией половиной соцсети;
директива, предписывающая восстановление свободу слова и "предотвращение государственной цензуры".
Также президент США Дональд Трамп подписал указ о создании департамента эффективности правительства США во главе с американским предпринимателем Илоном Маском.
За подписью президента США также вышел указ о приостановке на 90 дней помощи другим странам на развитие для оценки соответствия программ внешней политике США.
Еще один подписанный им указ касается введения режима чрезвычайного положения для ускорения добычи нефти и газа внутри страны, что, по его словам, станет основой для снижения цен на энергоресурсы. Также была возобновлена разработка месторождений в Арктическом национальном заповеднике на Аляске.
Трамп также пообещал, что положит конец некоторым из продолжающихся международных конфликтов. По его словам, это "некоторые войны и происходящие глупые вещи", в том числе ситуация на Ближнем Востоке.
© РИА Новости / Kenny HolstonПрезидент США Дональд Трамп во время инаугурационной речи
Президент США Дональд Трамп во время инаугурационной речи
© РИА Новости / Kenny Holston
При этом в своей инаугурационной речи после принесения присяги Трамп не упомянул Украину, хотя в ходе предвыборных митингов намеревался урегулировать конфликт в первый же день на должности или даже раньше.
В беседе с журналистами Трамп заявил, что встретится с Путиным, но не уточнил, когда. А на вопрос о перспективах сохранения санкций против РФ ответил, что предпочитает тарифы в качестве меры воздействия, поскольку само это слово сохраняет силу доллара.
Кроме того, он заявил, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки с Россией по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.
Также Трамп анонсировал новые контакты с Си Цзиньпином, но не сообщил, когда они могут состояться, отметив, что может посетить с визитом Китай в 2025 году, если поступит приглашение.
Напомним, что Дональд Трамп, уже занимавший пост президента в 2017 – 2021 годы, выиграл выборы, состоявшиеся 5 ноября 2024-го. Он стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва.