https://uz.sputniknews.ru/20250121/uzbekistan-usileniye-finansovyy-kontrol-byudjet-47631959.html

В Узбекистане усилят финансовый контроль за использованием бюджетных средств

В Узбекистане усилят финансовый контроль за использованием бюджетных средств

Sputnik Узбекистан

Глава республики указал на необходимость обеспечения во всех государственных ведомствах строгого соблюдения требований финансовой дисциплины и экономии

2025-01-21T09:49+0500

2025-01-21T09:49+0500

2025-01-21T09:49+0500

экономика

финансы

узбекистан

счетная палата

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. В Узбекистане усилят финансовый контроль за использованием бюджетных средств. Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией Счетной палаты об итогах проделанной работы в 2024 году и основных задачах на 2025 год, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. За последние годы деятельность Счетной палаты претерпела изменения, она стала структурой, оказывающей содействие в соблюдении бюджетной дисциплины в регионах. Вместо устаревшей системы проверок внедрена система аудита на основе международных стандартов. В "Индикаторе внешнего аудита" Всемирного банка Узбекистан поднялся до уровня "хорошо". В июле 2024-го принят Указ президента РУз "О дополнительных мерах по усилению финансового контроля за использованием бюджетных средств". В нем определены задачи по совершенствованию систем внутреннего аудита в министерствах и госорганах, а также проведению внешнего аудита исполнения консолидированного бюджета. Продолжается процесс цифровой трансформации ведомства: внедрена автоматизированная информационная система "Дистанционный аудит", в нее интегрированы 34 министерства и ведомства. В результате в 2024 году Счетная палата за счет новых источников обеспечила дополнительные поступления в бюджет на сумму 3,7 трлн сумов. Оптимизированы неэффективные расходы министерств и ведомств на 9,2 трлн сумов, предотвращены финансовые недочеты на 2,3 трлн сумов. В сфере госзакупок выявлены и устранены недостатки на 4,5 трлн сумов. Как отмечалось, работу в этом направлении необходимо продолжить и в нынешнем году. Также постоянными задачами остаются выявление дополнительных источников доходов бюджета, предотвращение финансовых и иных рисков, важное значение имеет также мониторинг финансовой деятельности предприятий с долей государства. Президент указал на необходимость обеспечения во всех государственных ведомствах строгого соблюдения требований финансовой дисциплины и экономии.

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