https://uz.sputniknews.ru/20250122/eaeu-pravila-vvoz-tovary-internet-magaziny-47653141.html
В ЕАЭС установили правила ввоза товаров из интернет-магазинов
В ЕАЭС установили правила ввоза товаров из интернет-магазинов
Sputnik Узбекистан
Новые меры нетарифного регулирования разрешают ввоз устройств с шифровальными компонентами и одновременно запрещают ввоз драгметаллов, оружия, лекарственных средств и ряда других товаров
2025-01-22T16:20+0500
2025-01-22T16:20+0500
2025-01-22T16:20+0500
еаэс
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электронная коммерция
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ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Коллегия Евразийской экономической комиссии определила особенности ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза товаров электронной торговли, приобретенных физическими лицами, сообщает пресс-служба ЕЭК.Министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев пояснил, что новые правила разработали в связи с поправками в Таможенный кодекс ЕАЭС. Цель — сохранить для физических лиц возможность ввоза товаров для личного пользования без ухудшения нынешних условий.Новые правила разрешают ввоз устройств с шифровальными компонентами, таких как смартфоны и умные часы. Одновременно введен запрет на ввоз ряда товаров, включая драгоценные металлы и камни, лекарственные и специальные технические средства, пестициды, озоноразрушающие вещества, яды, наркотики, психотропные вещества, оружие и ряд других товаров. Запрет призван защитить граждан стран Союза от некачественной и небезопасной продукции. Вместе с тем ЕЭК планирует дополнительно проработать вопрос ввоза лекарственных средств и других категорий товаров с учетом интересов стран-участниц ЕАЭС. Новые правила вступят в силу через 30 календарных дней с даты официального опубликования решения ЕЭК, но не раньше, чем начнут действовать поправки в Таможенный кодекс. Для этого все страны ЕАЭС должны закончить необходимые внутригосударственные процедуры.Андрей Слепнев также рассказал, что в ближайшее время будет принят ряд других решений, касающихся таможенно-тарифного регулирования товаров электронной торговли.
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MIA „Rossiya Segodnya“
еаэс ввоз товары интернет-магазины
еаэс ввоз товары интернет-магазины
В ЕАЭС установили правила ввоза товаров из интернет-магазинов
Новые меры нетарифного регулирования разрешают ввоз устройств с шифровальными компонентами и одновременно запрещают ввоз драгметаллов, оружия, лекарственных средств и ряда других товаров.
ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik.
Коллегия Евразийской экономической комиссии определила особенности ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза товаров электронной торговли, приобретенных физическими лицами, сообщает
пресс-служба ЕЭК.
Министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев пояснил, что новые правила разработали в связи с поправками в Таможенный кодекс ЕАЭС. Цель — сохранить для физических лиц возможность ввоза товаров для личного пользования без ухудшения нынешних условий.
"Проект решения был подготовлен в связи с принятием в прошлом году поправок в Таможенный кодекс Союза, которым как раз и вводится категория товаров электронной торговли... Документом предусматривается, что в отношении практически всех покупок, приобретенных физическими лицами, будет действовать режим, не ухудшающий положение физических лиц, ввозящих сегодня разрешенные товары для личного пользования", — сказал он.
Новые правила разрешают ввоз устройств с шифровальными компонентами, таких как смартфоны и умные часы. Одновременно введен запрет на ввоз ряда товаров, включая драгоценные металлы и камни, лекарственные и специальные технические средства, пестициды, озоноразрушающие вещества, яды, наркотики, психотропные вещества, оружие и ряд других товаров.
Запрет призван защитить граждан стран Союза от некачественной и небезопасной продукции. Вместе с тем ЕЭК планирует дополнительно проработать вопрос ввоза лекарственных средств и других категорий товаров с учетом интересов стран-участниц ЕАЭС.
Новые правила вступят в силу через 30 календарных дней с даты официального опубликования решения ЕЭК, но не раньше, чем начнут действовать поправки в Таможенный кодекс. Для этого все страны ЕАЭС должны закончить необходимые внутригосударственные процедуры.
Андрей Слепнев также рассказал, что в ближайшее время будет принят ряд других решений, касающихся таможенно-тарифного регулирования товаров электронной торговли.