https://uz.sputniknews.ru/20250122/eaeu-pravila-vvoz-tovary-internet-magaziny-47653141.html

В ЕАЭС установили правила ввоза товаров из интернет-магазинов

В ЕАЭС установили правила ввоза товаров из интернет-магазинов

Sputnik Узбекистан

Новые меры нетарифного регулирования разрешают ввоз устройств с шифровальными компонентами и одновременно запрещают ввоз драгметаллов, оружия, лекарственных средств и ряда других товаров

2025-01-22T16:20+0500

2025-01-22T16:20+0500

2025-01-22T16:20+0500

еаэс

еэк

электронная коммерция

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/16/47646824_0:27:1440:837_1920x0_80_0_0_9bc70068f8459e6116c076be5c513556.jpg

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Коллегия Евразийской экономической комиссии определила особенности ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза товаров электронной торговли, приобретенных физическими лицами, сообщает пресс-служба ЕЭК.Министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев пояснил, что новые правила разработали в связи с поправками в Таможенный кодекс ЕАЭС. Цель — сохранить для физических лиц возможность ввоза товаров для личного пользования без ухудшения нынешних условий.Новые правила разрешают ввоз устройств с шифровальными компонентами, таких как смартфоны и умные часы. Одновременно введен запрет на ввоз ряда товаров, включая драгоценные металлы и камни, лекарственные и специальные технические средства, пестициды, озоноразрушающие вещества, яды, наркотики, психотропные вещества, оружие и ряд других товаров. Запрет призван защитить граждан стран Союза от некачественной и небезопасной продукции. Вместе с тем ЕЭК планирует дополнительно проработать вопрос ввоза лекарственных средств и других категорий товаров с учетом интересов стран-участниц ЕАЭС. Новые правила вступят в силу через 30 календарных дней с даты официального опубликования решения ЕЭК, но не раньше, чем начнут действовать поправки в Таможенный кодекс. Для этого все страны ЕАЭС должны закончить необходимые внутригосударственные процедуры.Андрей Слепнев также рассказал, что в ближайшее время будет принят ряд других решений, касающихся таможенно-тарифного регулирования товаров электронной торговли.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

еаэс ввоз товары интернет-магазины