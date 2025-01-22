https://uz.sputniknews.ru/20250122/fistashki-polza-vred-vrach-rekomendatsii-47657169.html
Польза или вред — врач рассказала о последствиях ежедневного употребления фисташек
Польза или вред — врач рассказала о последствиях ежедневного употребления фисташек
Sputnik Узбекистан
Диетолог рекомендует взрослым до 15 фисташек в день, детям — вдвое меньше.
2025-01-22T22:03+0500
2025-01-22T22:03+0500
2025-01-22T22:03+0500
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Фисташки — калорийный продукт, в котором содержится более 50% жира. Несмотря на это, его необходимо включать в рацион, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-диетолога Татьяну Разумовскую.Магний, фосфор, цинк, витамины группы В — неполный перечень того, чем богаты фисташки.По ее словам, польза фисташек — в большом количестве селена, который стимулирует иммунитет и предотвращает отравление организма солями тяжелых металлов.Фисташковое масло помогает избавиться от пигментных пятен и веснушек, делает кожу мягче. Лютеин в его составе — это антиоксидант, который к тому же улучшает зрение и защищает сетчатку глаз от разрушения.Калий и магний укрепляют сосуды и нормализуют сердцебиение.Для получения максимальной пользы от фисташек, врач рекомендовала употреблять до 15 орешков в день. Детям же лучше давать не более семи фисташек.Когда фисташки могут быть вредныФисташки, как и любые орехи, могут вызывать аллергию. Кроме того, калорийность фисташек высокая — около 550-560 килокалорий на 100 граммов. Однако это меньше, чем у грецкого ореха (650), миндаля (610) или фундука (около 630).Если вы боретесь с лишними килограммами или хотите снизить нагрузку на почки, печень, сердце, стабилизировать артериальное давление, соленые орехи лучше ограничивать, заключила она.
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фисташки организм диетолог
фисташки организм диетолог
Польза или вред — врач рассказала о последствиях ежедневного употребления фисташек
Диетолог рекомендует взрослым до 15 фисташек в день, детям — вдвое меньше.
Фисташки — калорийный продукт, в котором содержится более 50% жира. Несмотря на это, его необходимо включать в рацион, сообщает
РИА Новости со ссылкой на врача-диетолога Татьяну Разумовскую.
Магний, фосфор, цинк, витамины группы В — неполный перечень того, чем богаты фисташки.
"Один из главных элементов — B7, или биотин, который позволяет усваивать белок и сжигать жиры, то есть является ключевым в обмене веществ. Если биотина не хватает, то страдают волосы и кожа, появляется депрессивное настроение, может вырасти "плохой" холестерин в крови", — пояснила специалист.
По ее словам, польза фисташек — в большом количестве селена, который стимулирует иммунитет и предотвращает отравление организма солями тяжелых металлов.
Фисташковое масло помогает избавиться от пигментных пятен и веснушек, делает кожу мягче. Лютеин в его составе — это антиоксидант, который к тому же улучшает зрение и защищает сетчатку глаз от разрушения.
Калий и магний укрепляют сосуды и нормализуют сердцебиение.
Для получения максимальной пользы от фисташек, врач рекомендовала употреблять до 15 орешков в день. Детям же лучше давать не более семи фисташек.
Когда фисташки могут быть вредны
Фисташки, как и любые орехи, могут вызывать аллергию. Кроме того, калорийность фисташек высокая — около 550-560 килокалорий на 100 граммов. Однако это меньше, чем у грецкого ореха (650), миндаля (610) или фундука (около 630).
"Чтобы срок хранения фисташек был выше, их солят. В этом нет ничего плохого, но калорийность фисташек увеличивается и такой продукт может привести к задержке жидкости в организме и отекам", — предупредила Разумовская.
Если вы боретесь с лишними килограммами или хотите снизить нагрузку на почки, печень, сердце, стабилизировать артериальное давление, соленые орехи лучше ограничивать, заключила она.