https://uz.sputniknews.ru/20250122/fistashki-polza-vred-vrach-rekomendatsii-47657169.html

Польза или вред — врач рассказала о последствиях ежедневного употребления фисташек

Польза или вред — врач рассказала о последствиях ежедневного употребления фисташек

Sputnik Узбекистан

Диетолог рекомендует взрослым до 15 фисташек в день, детям — вдвое меньше.

2025-01-22T22:03+0500

2025-01-22T22:03+0500

2025-01-22T22:03+0500

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Фисташки — калорийный продукт, в котором содержится более 50% жира. Несмотря на это, его необходимо включать в рацион, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-диетолога Татьяну Разумовскую.Магний, фосфор, цинк, витамины группы В — неполный перечень того, чем богаты фисташки.По ее словам, польза фисташек — в большом количестве селена, который стимулирует иммунитет и предотвращает отравление организма солями тяжелых металлов.Фисташковое масло помогает избавиться от пигментных пятен и веснушек, делает кожу мягче. Лютеин в его составе — это антиоксидант, который к тому же улучшает зрение и защищает сетчатку глаз от разрушения.Калий и магний укрепляют сосуды и нормализуют сердцебиение.Для получения максимальной пользы от фисташек, врач рекомендовала употреблять до 15 орешков в день. Детям же лучше давать не более семи фисташек.Когда фисташки могут быть вредныФисташки, как и любые орехи, могут вызывать аллергию. Кроме того, калорийность фисташек высокая — около 550-560 килокалорий на 100 граммов. Однако это меньше, чем у грецкого ореха (650), миндаля (610) или фундука (около 630).Если вы боретесь с лишними килограммами или хотите снизить нагрузку на почки, печень, сердце, стабилизировать артериальное давление, соленые орехи лучше ограничивать, заключила она.

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