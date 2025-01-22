https://uz.sputniknews.ru/20250122/ministr-oborona-rf-belousov-vizit-uzbekistan-47645026.html
Министр обороны РФ находится в Узбекистане с официальным визитом — что в программе
Министр обороны РФ находится в Узбекистане с официальным визитом — что в программе
Sputnik Узбекистан
Глава российского военного ведомства проведет переговоры с узбекским коллегой и военно-политическим руководством страны
2025-01-22T09:50+0500
2025-01-22T09:50+0500
2025-01-22T10:11+0500
министр
оборона
россия
официальный визит
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Министр обороны РФ Андрей Белоусов находится в Узбекистане с официальным визитом, сообщает пресс-служба российского военного ведомства.По данным Минобороны РФ, Белоусов обсудит вопросы обеспечения безопасности в Центральноазиатском регионе, а также военное и военно-техническое сотрудничество России и Узбекистана.
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министр обороны рф андрей белоусов визит узбекистан
министр обороны рф андрей белоусов визит узбекистан
Министр обороны РФ находится в Узбекистане с официальным визитом — что в программе
09:50 22.01.2025 (обновлено: 10:11 22.01.2025)
Глава российского военного ведомства проведет переговоры с узбекским коллегой и военно-политическим руководством страны.
ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов находится в Узбекистане с официальным визитом, сообщает
пресс-служба российского военного ведомства.
"В ходе визита в Ташкент глава российского военного ведомства проведет переговоры с министром обороны Республики Узбекистан генерал-майором Шухратом Халмухамедовым, а также военно-политическим руководством страны", — говорится в сообщении.
По данным Минобороны РФ, Белоусов обсудит вопросы обеспечения безопасности в Центральноазиатском регионе, а также военное и военно-техническое сотрудничество России и Узбекистана.