https://uz.sputniknews.ru/20250122/ministr-oborona-rf-belousov-vizit-uzbekistan-47645026.html

Министр обороны РФ находится в Узбекистане с официальным визитом — что в программе

Министр обороны РФ находится в Узбекистане с официальным визитом — что в программе

Sputnik Узбекистан

Глава российского военного ведомства проведет переговоры с узбекским коллегой и военно-политическим руководством страны

2025-01-22T09:50+0500

2025-01-22T09:50+0500

2025-01-22T10:11+0500

министр

оборона

россия

официальный визит

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Министр обороны РФ Андрей Белоусов находится в Узбекистане с официальным визитом, сообщает пресс-служба российского военного ведомства.По данным Минобороны РФ, Белоусов обсудит вопросы обеспечения безопасности в Центральноазиатском регионе, а также военное и военно-техническое сотрудничество России и Узбекистана.

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министр обороны рф андрей белоусов визит узбекистан