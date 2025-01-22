https://uz.sputniknews.ru/20250122/press-tsentr-sputnik-razvitie-elektronnoy-kommertsii-uzbekistan-47646420.html
В пресс-центре Sputnik обсудят развитие электронной коммерции в Узбекистане
В пресс-центре Sputnik обсудят развитие электронной коммерции в Узбекистане
Sputnik Узбекистан
Спикеры расскажут о перспективах роста торговли в электронном пространстве. 22.01.2025, Sputnik Узбекистан
2025-01-22T12:01+0500
2025-01-22T12:01+0500
2025-01-22T12:01+0500
пресс-центр
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пресс-конференция
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узбекистан
электронная коммерция
развитие
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ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik 23 января в 13.00 (время ташкентское) пройдет пресс-конференция: "Электронная коммерция в Узбекистане: ключевые изменения и перспективы роста"Спикеры:Речь пойдет о развитии электронной коммерции в республике в соответствии с задачами, определенными в постановлении правительства. Приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:+998971907178,@alisherakimbaev,a.akimbaev@sputniknews.com,продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.
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MIA „Rossiya Segodnya“
пресс-центр, пресс-конференция, sputnik, узбекистан, электронная коммерция, развитие
пресс-центр, пресс-конференция, sputnik, узбекистан, электронная коммерция, развитие
В пресс-центре Sputnik обсудят развитие электронной коммерции в Узбекистане
Спикеры расскажут о перспективах роста торговли в электронном пространстве.
ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik 23 января в 13.00 (время ташкентское) пройдет пресс-конференция: "Электронная коммерция в Узбекистане: ключевые изменения и перспективы роста"
начальник управления развития и регулирования электронной коммерции Национального агентства перспективных проектов Республики Узбекистан Камронбек Мухаммадиев;
заместитель начальника управления развития и регулирования электронной коммерции Национального агентства перспективных проектов Республики Узбекистан Ахмаджон Джураев.
Речь пойдет о развитии электронной коммерции в республике в соответствии с задачами, определенными в постановлении правительства.
Приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:
a.akimbaev@sputniknews.com,
продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.