https://uz.sputniknews.ru/20250122/press-tsentr-sputnik-razvitie-elektronnoy-kommertsii-uzbekistan-47646420.html

В пресс-центре Sputnik обсудят развитие электронной коммерции в Узбекистане

В пресс-центре Sputnik обсудят развитие электронной коммерции в Узбекистане

Sputnik Узбекистан

Спикеры расскажут о перспективах роста торговли в электронном пространстве. 22.01.2025, Sputnik Узбекистан

2025-01-22T12:01+0500

2025-01-22T12:01+0500

2025-01-22T12:01+0500

пресс-центр

пресс-центр

пресс-конференция

sputnik

узбекистан

электронная коммерция

развитие

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ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik 23 января в 13.00 (время ташкентское) пройдет пресс-конференция: "Электронная коммерция в Узбекистане: ключевые изменения и перспективы роста"Спикеры:Речь пойдет о развитии электронной коммерции в республике в соответствии с задачами, определенными в постановлении правительства. Приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:+998971907178,@alisherakimbaev,a.akimbaev@sputniknews.com,продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.

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пресс-центр, пресс-конференция, sputnik, узбекистан, электронная коммерция, развитие