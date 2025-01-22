https://uz.sputniknews.ru/20250122/uzbekistan-ekzameny-trudoustroystvo-rossiya-47654533.html

Где в Узбекистане можно сдать экзамены для трудоустройства в РФ — видео

Где в Узбекистане можно сдать экзамены для трудоустройства в РФ — видео

Sputnik Узбекистан

Руководитель представительства РУДН в республике рассказал, что включает тестирование, а также об организации дополнительных курсов для его сдачи

2025-01-22T18:10+0500

2025-01-22T18:10+0500

2025-01-22T18:10+0500

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Узбекистанцы, желающие работать в России, могут пройти тестирование на знание русского языка, законодательства и истории РФ в моноцентрах "Ишга мархамат" в Узбекистане. Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан рассказал руководитель представительства РУДН в республике Андрей Колесников.По его словам, если человек не прошел тестирование и не получил патент, ему нужно покинуть Россию в течение 30 дней. В противном случае возможна депортация, а также дополнительные расходы.Колесников также сообщил, что рассматривается возможность организации подготовительных курсов для сдачи тестирования. В заключение он отметил, что Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН) в Узбекистане оказал содействие в повышении квалификации 1 200 преподавателей русского языка. Это хорошая база для подготовки трудовых мигрантов, желающих работать в России.Полную запись пресс-конференции смотрите по ссылке.

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