https://uz.sputniknews.ru/20250122/uzbekistan-ekzameny-trudoustroystvo-rossiya-47654533.html
Где в Узбекистане можно сдать экзамены для трудоустройства в РФ — видео
Где в Узбекистане можно сдать экзамены для трудоустройства в РФ — видео
Sputnik Узбекистан
Руководитель представительства РУДН в республике рассказал, что включает тестирование, а также об организации дополнительных курсов для его сдачи
2025-01-22T18:10+0500
2025-01-22T18:10+0500
2025-01-22T18:10+0500
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Узбекистанцы, желающие работать в России, могут пройти тестирование на знание русского языка, законодательства и истории РФ в моноцентрах "Ишга мархамат" в Узбекистане. Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан рассказал руководитель представительства РУДН в республике Андрей Колесников.По его словам, если человек не прошел тестирование и не получил патент, ему нужно покинуть Россию в течение 30 дней. В противном случае возможна депортация, а также дополнительные расходы.Колесников также сообщил, что рассматривается возможность организации подготовительных курсов для сдачи тестирования. В заключение он отметил, что Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН) в Узбекистане оказал содействие в повышении квалификации 1 200 преподавателей русского языка. Это хорошая база для подготовки трудовых мигрантов, желающих работать в России.Полную запись пресс-конференции смотрите по ссылке.
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узбекистан трудоустройство рф экзамены
узбекистан трудоустройство рф экзамены
Где в Узбекистане можно сдать экзамены для трудоустройства в РФ — видео
Эксклюзив
Руководитель представительства РУДН в республике рассказал о том, что включает тестирование, а также об организации дополнительных курсов для его сдачи.
Узбекистанцы, желающие работать в России, могут пройти тестирование на знание русского языка, законодательства и истории РФ в моноцентрах "Ишга мархамат" в Узбекистане. Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан рассказал руководитель представительства РУДН в республике Андрей Колесников.
По его словам, если человек не прошел тестирование и не получил патент, ему нужно покинуть Россию в течение 30 дней. В противном случае возможна депортация, а также дополнительные расходы.
Колесников также сообщил, что рассматривается возможность организации подготовительных курсов для сдачи тестирования.
В заключение он отметил, что Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН) в Узбекистане оказал содействие в повышении квалификации 1 200 преподавателей русского языка. Это хорошая база для подготовки трудовых мигрантов, желающих работать в России.
Полную запись пресс-конференции смотрите по ссылке.