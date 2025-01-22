https://uz.sputniknews.ru/20250122/uzbekistan-rf-podpisaniye-dokumenty-voyennaya-sfera-47650542.html

Россия и Узбекистан подписали пятилетнюю программу партнерства в военной сфере

Россия и Узбекистан подписали пятилетнюю программу партнерства в военной сфере

Sputnik Узбекистан

Глава Минобороны РФ находится в Узбекистане с официальным визитом

2025-01-22T12:31+0500

2025-01-22T12:31+0500

2025-01-22T12:37+0500

россия

министр

оборона

узбекистан

официальный визит

переговоры

министр обороны узбекистана

подписание документов

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ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Сегодня в Ташкенте подписали программу стратегического партнерства России и Узбекистана в военной сфере на 2026 – 2030 годы и план сотрудничества между министерствами обороны двух стран на 2025 год.Подписи под документами поставили главы военных ведомств Узбекистана и России — Шухрат Халмухамедов и Андрей Белоусов. Церемония состоялась в рамках официального визита министра обороны РФ в Ташкент. Министр обороны РФ подчеркнул, что Россия и Узбекистан — стратегические партнеры и давние друзья, отметив, что сотрудничество Москвы и Ташкента достигло высокого уровня взаимопонимания и продолжает расширяться.Он сообщил, что в состав российской делегации, прибывшей в Ташкент, включены руководители организаций, которые занимаются вопросами военного и военно-технического сотрудничества и выразил уверенность, что нынешняя встреча даст старт новому этапу взаимодействия двух стран в оборонной сфере.В свою очередь глава военного ведомства Узбекистана Шухрат Халмухамедов отметил, что Минобороны РУз высоко ценит уровень двустороннего сотрудничества с Россией в области обеспечения региональной безопасности и заинтересовано в его дальнейшем развитии.

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