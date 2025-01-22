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Россия и Узбекистан подписали пятилетнюю программу партнерства в военной сфере
Россия и Узбекистан подписали пятилетнюю программу партнерства в военной сфере
Sputnik Узбекистан
Глава Минобороны РФ находится в Узбекистане с официальным визитом
2025-01-22T12:31+0500
2025-01-22T12:31+0500
2025-01-22T12:37+0500
россия
министр
оборона
узбекистан
официальный визит
переговоры
министр обороны узбекистана
подписание документов
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ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Сегодня в Ташкенте подписали программу стратегического партнерства России и Узбекистана в военной сфере на 2026 – 2030 годы и план сотрудничества между министерствами обороны двух стран на 2025 год.Подписи под документами поставили главы военных ведомств Узбекистана и России — Шухрат Халмухамедов и Андрей Белоусов. Церемония состоялась в рамках официального визита министра обороны РФ в Ташкент. Министр обороны РФ подчеркнул, что Россия и Узбекистан — стратегические партнеры и давние друзья, отметив, что сотрудничество Москвы и Ташкента достигло высокого уровня взаимопонимания и продолжает расширяться.Он сообщил, что в состав российской делегации, прибывшей в Ташкент, включены руководители организаций, которые занимаются вопросами военного и военно-технического сотрудничества и выразил уверенность, что нынешняя встреча даст старт новому этапу взаимодействия двух стран в оборонной сфере.В свою очередь глава военного ведомства Узбекистана Шухрат Халмухамедов отметил, что Минобороны РУз высоко ценит уровень двустороннего сотрудничества с Россией в области обеспечения региональной безопасности и заинтересовано в его дальнейшем развитии.
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министр обороны рф визит узбекистан документы подписание
министр обороны рф визит узбекистан документы подписание
Россия и Узбекистан подписали пятилетнюю программу партнерства в военной сфере
12:31 22.01.2025 (обновлено: 12:37 22.01.2025)
Глава Минобороны РФ находится в Узбекистане с официальным визитом.
ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Сегодня в Ташкенте подписали программу стратегического партнерства России и Узбекистана в военной сфере на 2026 – 2030 годы и план сотрудничества между министерствами обороны двух стран на 2025 год.
Подписи под документами поставили главы военных ведомств Узбекистана и России — Шухрат Халмухамедов и Андрей Белоусов. Церемония состоялась в рамках официального визита министра обороны РФ в Ташкент.
"Помимо обсуждения актуальных вопросов взаимодействия в военной и военно-технической сферах, а также текущей ситуации в регионе, подготовили к подписанию ряд важнейших документов. Это план сотрудничества между нашими ведомствами на 2025 год и программа стратегического партнерства России и Узбекистана в военной области на 2026 – 2030 годы", — сказал Белоусов в ходе переговоров с министром обороны Узбекистана Шухратом Халмухамедовым.
Министр обороны РФ подчеркнул, что Россия и Узбекистан — стратегические партнеры и давние друзья, отметив, что сотрудничество Москвы и Ташкента достигло высокого уровня взаимопонимания и продолжает расширяться.
"Это особенно важно в современной международной обстановке. Главы России и Узбекистана уделяют большое внимание развитию связей между силовыми ведомствами двух стран. Наша совместная работа оказывает существенное влияние на обеспечение безопасности в Центральноазиатском регионе, поэтому сегодняшней встрече мы придаем большое значение", — сказал Белоусов.
Он сообщил, что в состав российской делегации, прибывшей в Ташкент, включены руководители организаций, которые занимаются вопросами военного и военно-технического сотрудничества и выразил уверенность, что нынешняя встреча даст старт новому этапу взаимодействия двух стран в оборонной сфере.
В свою очередь глава военного ведомства Узбекистана Шухрат Халмухамедов отметил, что Минобороны РУз высоко ценит уровень двустороннего сотрудничества с Россией в области обеспечения региональной безопасности и заинтересовано в его дальнейшем развитии.