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https://uz.sputniknews.ru/20250123/senat-oliy-majlisa-odobril-zakon-o-prodovolstvennoy-bezopasnosti-47666973.html
Сенат Олий Мажлиса одобрил Закон "О продовольственной безопасности"
Сенат Олий Мажлиса одобрил Закон "О продовольственной безопасности"
Sputnik Узбекистан
Закон призван унифицировать и систематизировать в едином документе нормы, регулирующие отношения сфере продовольственной безопасности республики
2025-01-23T17:57+0500
2025-01-23T17:57+0500
общество
узбекистан
сенат олий мажлиса узбекистана
заседание
новый закон
продовольствие
безопасность
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ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Сенат Олий Мажлиса в ходе третьего пленарного заседания одобрил Закон "О продовольственной безопасности", сообщает пресс-служба верхней палаты парламента. Цель документа — регулирование отношений в сфере. Положения закона распространяются на обеспечение безопасного питания населения продуктами, обладающими пищевой ценностью, формирование эффективных рыночных механизмов и производство пищевых продуктов и сырья. Закон закрепляет основные направления государственной политики в сфере обеспечения продовольственной безопасности. В их числе: Кроме того, государство поощряет производство продуктов питания в соответствии с санитарными, ветеринарными, ветеринарно-санитарными, фитосанитарными правилами и нормами, установленными законодательными актами. Одним из направлений государственной политики в сфере продовольственной безопасности является активизация внешнеэкономической деятельности, а также поддержание необходимого баланса между экспортом и импортом основных видов социально значимых продуктов питания. В соответствии с законом, уполномоченным государственным органом в сфере обеспечения продовольственной безопасности является министерство сельского хозяйства. Ему предоставлены следующие полномочия: Одобренный сенаторами закон призван унифицировать и систематизировать в едином документе нормы, регулирующие отношения сфере продовольственной безопасности республики, обеспечить комплексное правовое регулирование этих отношений.
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узбекистан продовольствие безопасность закон
узбекистан продовольствие безопасность закон

Сенат Олий Мажлиса одобрил Закон "О продовольственной безопасности"

17:57 23.01.2025
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаСенаторы обсудили Закон "О продовольственной безопасности"
Сенаторы обсудили Закон О продовольственной безопасности - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.01.2025
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
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Закон призван унифицировать и систематизировать в едином документе нормы, регулирующие отношения сфере продовольственной безопасности республики.
ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Сенат Олий Мажлиса в ходе третьего пленарного заседания одобрил Закон "О продовольственной безопасности", сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.
Цель документа — регулирование отношений в сфере.
Положения закона распространяются на обеспечение безопасного питания населения продуктами, обладающими пищевой ценностью, формирование эффективных рыночных механизмов и производство пищевых продуктов и сырья.
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаСенаторы обсудили Закон "О продовольственной безопасности"
Сенаторы обсудили Закон О продовольственной безопасности - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.01.2025
Сенаторы обсудили Закон "О продовольственной безопасности"
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
Закон закрепляет основные направления государственной политики в сфере обеспечения продовольственной безопасности.
В их числе:
формирование оборотного резерва продуктов питания и сырья в соответствии с минимальными нормами потребления продуктов питания;
расширение возможностей бесперебойного обеспечения населения основными видами социально значимых продуктов питания.
Кроме того, государство поощряет производство продуктов питания в соответствии с санитарными, ветеринарными, ветеринарно-санитарными, фитосанитарными правилами и нормами, установленными законодательными актами.
Одним из направлений государственной политики в сфере продовольственной безопасности является активизация внешнеэкономической деятельности, а также поддержание необходимого баланса между экспортом и импортом основных видов социально значимых продуктов питания.
В соответствии с законом, уполномоченным государственным органом в сфере обеспечения продовольственной безопасности является министерство сельского хозяйства.
Ему предоставлены следующие полномочия:
реализация единой государственной политики в сфере продовольственной безопасности;
участие в разработке и реализации государственных программ в сфере продовольственной безопасности;
подготовка предложений по поддержке деятельности, связанной с производством продуктов питания и сырья;
разработка краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных стратегий совершенствования и развития процессов производства продуктов питания на основе изучения факторов, негативно влияющих на продовольственную безопасность.
"Закон также закрепляет меры, принимаемые государством по недопущению дефицита продуктов питания, формированию продовольственного баланса, права и обязанности потребителей, хозяйствующих субъектов в сфере продовольственной безопасности", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаСенаторы обсудили Закон "О продовольственной безопасности"
Сенаторы обсудили Закон О продовольственной безопасности - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.01.2025
Сенаторы обсудили Закон "О продовольственной безопасности"
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
Одобренный сенаторами закон призван унифицировать и систематизировать в едином документе нормы, регулирующие отношения сфере продовольственной безопасности республики, обеспечить комплексное правовое регулирование этих отношений.
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