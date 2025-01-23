https://uz.sputniknews.ru/20250123/senat-oliy-majlisa-odobril-zakon-o-prodovolstvennoy-bezopasnosti-47666973.html

Сенат Олий Мажлиса одобрил Закон "О продовольственной безопасности"

Сенат Олий Мажлиса одобрил Закон "О продовольственной безопасности"

Sputnik Узбекистан

Закон призван унифицировать и систематизировать в едином документе нормы, регулирующие отношения сфере продовольственной безопасности республики

2025-01-23T17:57+0500

2025-01-23T17:57+0500

2025-01-23T17:57+0500

общество

узбекистан

сенат олий мажлиса узбекистана

заседание

новый закон

продовольствие

безопасность

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ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Сенат Олий Мажлиса в ходе третьего пленарного заседания одобрил Закон "О продовольственной безопасности", сообщает пресс-служба верхней палаты парламента. Цель документа — регулирование отношений в сфере. Положения закона распространяются на обеспечение безопасного питания населения продуктами, обладающими пищевой ценностью, формирование эффективных рыночных механизмов и производство пищевых продуктов и сырья. Закон закрепляет основные направления государственной политики в сфере обеспечения продовольственной безопасности. В их числе: Кроме того, государство поощряет производство продуктов питания в соответствии с санитарными, ветеринарными, ветеринарно-санитарными, фитосанитарными правилами и нормами, установленными законодательными актами. Одним из направлений государственной политики в сфере продовольственной безопасности является активизация внешнеэкономической деятельности, а также поддержание необходимого баланса между экспортом и импортом основных видов социально значимых продуктов питания. В соответствии с законом, уполномоченным государственным органом в сфере обеспечения продовольственной безопасности является министерство сельского хозяйства. Ему предоставлены следующие полномочия: Одобренный сенаторами закон призван унифицировать и систематизировать в едином документе нормы, регулирующие отношения сфере продовольственной безопасности республики, обеспечить комплексное правовое регулирование этих отношений.

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