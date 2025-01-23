https://uz.sputniknews.ru/20250123/tri-uzbekskix-vuza-vpervye-voshli-v-reyting-times-higher-education-47662707.html
Три узбекских вуза впервые вошли в рейтинг Times Higher Education
Три узбекских вуза впервые вошли в рейтинг Times Higher Education
Sputnik Узбекистан
Рейтинг лучших университетов мира включает 11 категорий. Эксперты оценивают вузы по качеству преподавания, перспективам студентов и выпускников и другим параметрам
2025-01-23T13:20+0500
2025-01-23T13:20+0500
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ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Три узбекских вуза впервые вошли в рейтинг Times Higher Education, попав в число самых престижных университетов мира. По данным министерства высшего образования, науки и инноваций Узбекистана, Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства (ТИИИМСХ) вошел в группу 301-400 по естественным наукам и в категории 501-600 по инженерному делу. Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека (НУУз) расположился в группе 601-800 среди естественно-научных и математических вузов мира, а Ташкентский университет информационных технологий (ТУИТ) — в группах 601+ среди педагогических университетов и 1001+ по информатике и программированию. Рейтинг "Times Higher Education" включает 11 категорий. Эксперты организации оценивают университеты по качеству преподавания, перспективам студентов и выпускников и другим параметрам. Список самых престижных естественно-научных университетов мира возглавили Калифорнийский университет, Гарвард, Стэнфорд и Массачусетский технологический институт (MIT). Лидеры рейтинга лучших IT-вузов — Оксфорд, Кембридж и MIT.
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узбекистан вузы рейтинги
Три узбекских вуза впервые вошли в рейтинг Times Higher Education
13:20 23.01.2025 (обновлено: 14:16 23.01.2025)
Рейтинг лучших университетов мира включает 11 категорий. Эксперты оценивают вузы по качеству преподавания, перспективам студентов и выпускников и другим параметрам.
ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik.
Три узбекских вуза впервые вошли в рейтинг Times Higher Education
, попав в число самых престижных университетов мира.
По данным министерства высшего образования, науки и инноваций Узбекистана, Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства (ТИИИМСХ) вошел в группу 301-400 по естественным наукам и в категории 501-600 по инженерному делу.
Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека (НУУз) расположился в группе 601-800 среди естественно-научных и математических вузов мира, а Ташкентский университет информационных технологий (ТУИТ) — в группах 601+ среди педагогических университетов и 1001+ по информатике и программированию.
"Эти достижения свидетельствуют о том, что в последние годы система высшего образования в Узбекистане, включая инженерную, как результат внимания к точным и естественным наукам, получает признание не только на национальном, но и на международном уровне", — говорится в сообщении Минвуза.
Рейтинг "Times Higher Education" включает 11 категорий. Эксперты организации оценивают университеты по качеству преподавания, перспективам студентов и выпускников и другим параметрам.
Список самых престижных естественно-научных университетов мира возглавили Калифорнийский университет, Гарвард, Стэнфорд и Массачусетский технологический институт (MIT). Лидеры рейтинга лучших IT-вузов — Оксфорд, Кембридж и MIT.