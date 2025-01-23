https://uz.sputniknews.ru/20250123/tsentrobank-uzbekistana-ne-izmenil-osnovnuyu-stavku-47661483.html

Центробанк Узбекистана не изменил основную ставку

Центробанк Узбекистана не изменил основную ставку

Sputnik Узбекистан

В последний раз основная ставка менялась в июле 2024 года.

2025-01-23T12:12+0500

2025-01-23T12:12+0500

2025-01-23T12:25+0500

экономика

узбекистан

центральный банк республики узбекистан

основная ставка

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ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Центробанк Узбекистана по итогам заседания правления сохранил основную ставку на уровне 13,5% годовых, сообщает пресс-служба регулятора. По информации ЦБ, в последние месяцы одновременно со снижением общей инфляции в экономике формируются разнонаправленные инфляционные факторы. Сохранение высоких инфляционных ожиданий, несмотря на ожидаемое в следующих кварталах уменьшение влияния прошлогодней либерализации цен на энергию, требует поддержания относительно жестких денежно-кредитных условий. Очередное заседание правления Центрального банка по рассмотрению основной ставки пройдет 13 марта. В последний раз ставка менялась в июле 2024 года. Ее снизили на 0,5 % — с 14% до 13,5%.

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