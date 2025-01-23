https://uz.sputniknews.ru/20250123/tsentrobank-uzbekistana-ne-izmenil-osnovnuyu-stavku-47661483.html
Центробанк Узбекистана не изменил основную ставку
Центробанк Узбекистана не изменил основную ставку
Sputnik Узбекистан
В последний раз основная ставка менялась в июле 2024 года.
2025-01-23T12:12+0500
2025-01-23T12:12+0500
2025-01-23T12:25+0500
экономика
узбекистан
центральный банк республики узбекистан
основная ставка
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ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Центробанк Узбекистана по итогам заседания правления сохранил основную ставку на уровне 13,5% годовых, сообщает пресс-служба регулятора. По информации ЦБ, в последние месяцы одновременно со снижением общей инфляции в экономике формируются разнонаправленные инфляционные факторы. Сохранение высоких инфляционных ожиданий, несмотря на ожидаемое в следующих кварталах уменьшение влияния прошлогодней либерализации цен на энергию, требует поддержания относительно жестких денежно-кредитных условий. Очередное заседание правления Центрального банка по рассмотрению основной ставки пройдет 13 марта. В последний раз ставка менялась в июле 2024 года. Ее снизили на 0,5 % — с 14% до 13,5%.
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узбекистан ключевая ставка
узбекистан ключевая ставка
Центробанк Узбекистана не изменил основную ставку
12:12 23.01.2025 (обновлено: 12:25 23.01.2025)
В последний раз ключевая ставка менялась в июле прошлого года.
ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik.
Центробанк Узбекистана по итогам заседания правления сохранил основную ставку на уровне 13,5% годовых, сообщает
пресс-служба регулятора.
"Правление Центрального банка приняло решение сохранить основную ставку на уровне 13,5% годовых", — говорится в сообщении.
По информации ЦБ, в последние месяцы одновременно со снижением общей инфляции в экономике формируются разнонаправленные инфляционные факторы. Сохранение высоких инфляционных ожиданий, несмотря на ожидаемое в следующих кварталах уменьшение влияния прошлогодней либерализации цен на энергию, требует поддержания относительно жестких денежно-кредитных условий.
"Принятое решение направлено на возвращение показателей базовой инфляции и инфляционных ожиданий к устойчивой траектории снижения, а также создание достаточных условий для достижения 5% таргета инфляции в среднесрочной перспективе", — говорится в сообщении.
Очередное заседание правления Центрального банка по рассмотрению основной ставки пройдет 13 марта.
В последний раз ставка менялась в июле 2024 года. Ее снизили на 0,5 % — с 14% до 13,5%.