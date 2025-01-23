https://uz.sputniknews.ru/20250123/uzbekistan-ipoteka-novovvedeniya-47669323.html
Узбекистанцы смогут брать ипотеку и получать субсидии с начала строительства жилья
Узбекистанцы смогут брать ипотеку и получать субсидии с начала строительства жилья
Sputnik Узбекистан
Также граждане республики получат возможность продавать жилье другим лицам, не дожидаясь завершения строительства
2025-01-23T18:30+0500
2025-01-23T18:30+0500
2025-01-23T18:30+0500
узбекистан
строительство
жилье
ипотека
видеоселекторное совещание
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Гражданам Узбекистана разрешат брать ипотеку и получать субсидии с начала строительства жилья, а также продавать жилье другим лицам до завершения его строительства, сообщает пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов. Об этом стало известно в ходе видеоселекторного совещания под председательством Шавката Мирзиёева, посвященного работе в рамках ипотечной программы в 2024-ом и планам на этот год. Кредиты и субсидии можно будет получить после завершения 50% строительных работ на объекте. Этот порядок будет распространяться не только на льготную, но и на коммерческую ипотеку. Также отмечалось, что в строительстве внедряется система "эскроу". Это позволит застройщикам привлекать средства по более низкой ставке, чем в настоящее время. Важно, что финансирование девелоперов будет начинаться и продолжаться вместе со строительством жилья. Строительные организации освободят от уплаты земельного налога с начала строительства до его завершения, но не более чем на 12 месяцев. Если объект не будет сдан в срок, девелопер заплатит земельный налог в двойном размере. Кроме того, в Узбекистане разрешат получать ипотечные кредиты трудовым мигрантам без официального места работы, при подтверждении дохода через декларацию.Глава республики поручил ответственным лицам разработать систему, которая будет учитывать доходы граждан, работающих за границей и регулярно отправляющих денежные переводы в течении шести месяцев.
узбекистан
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узбекистан ипотека кредитование строительство
узбекистан ипотека кредитование строительство
Узбекистанцы смогут брать ипотеку и получать субсидии с начала строительства жилья
Также граждане республики получат возможность продавать жилье другим лицам, не дожидаясь завершения строительства.
ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik
. Гражданам Узбекистана разрешат брать ипотеку и получать субсидии с начала строительства жилья, а также продавать жилье другим лицам до завершения его строительства, сообщает
пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.
Об этом стало известно в ходе видеоселекторного совещания под председательством Шавката Мирзиёева, посвященного работе в рамках ипотечной программы в 2024-ом и планам на этот год.
Кредиты и субсидии можно будет получить после завершения 50% строительных работ на объекте.
Этот порядок будет распространяться не только на льготную, но и на коммерческую ипотеку.
Также отмечалось, что в строительстве внедряется система "эскроу". Это позволит застройщикам привлекать средства по более низкой ставке, чем в настоящее время. Важно, что финансирование девелоперов будет начинаться и продолжаться вместе со строительством жилья.
Строительные организации освободят от уплаты земельного налога с начала строительства до его завершения, но не более чем на 12 месяцев. Если объект не будет сдан в срок, девелопер заплатит земельный налог в двойном размере.
Кроме того, в Узбекистане разрешат получать ипотечные кредиты трудовым мигрантам без официального места работы, при подтверждении дохода через декларацию.
Глава республики поручил ответственным лицам разработать систему, которая будет учитывать доходы граждан, работающих за границей и регулярно отправляющих денежные переводы в течении шести месяцев.