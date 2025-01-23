https://uz.sputniknews.ru/20250123/uzbekistan-ipoteka-novovvedeniya-47669323.html

Узбекистанцы смогут брать ипотеку и получать субсидии с начала строительства жилья

Узбекистанцы смогут брать ипотеку и получать субсидии с начала строительства жилья

Sputnik Узбекистан

Также граждане республики получат возможность продавать жилье другим лицам, не дожидаясь завершения строительства

2025-01-23T18:30+0500

2025-01-23T18:30+0500

2025-01-23T18:30+0500

узбекистан

строительство

жилье

ипотека

видеоселекторное совещание

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Гражданам Узбекистана разрешат брать ипотеку и получать субсидии с начала строительства жилья, а также продавать жилье другим лицам до завершения его строительства, сообщает пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов. Об этом стало известно в ходе видеоселекторного совещания под председательством Шавката Мирзиёева, посвященного работе в рамках ипотечной программы в 2024-ом и планам на этот год. Кредиты и субсидии можно будет получить после завершения 50% строительных работ на объекте. Этот порядок будет распространяться не только на льготную, но и на коммерческую ипотеку. Также отмечалось, что в строительстве внедряется система "эскроу". Это позволит застройщикам привлекать средства по более низкой ставке, чем в настоящее время. Важно, что финансирование девелоперов будет начинаться и продолжаться вместе со строительством жилья. Строительные организации освободят от уплаты земельного налога с начала строительства до его завершения, но не более чем на 12 месяцев. Если объект не будет сдан в срок, девелопер заплатит земельный налог в двойном размере. Кроме того, в Узбекистане разрешат получать ипотечные кредиты трудовым мигрантам без официального места работы, при подтверждении дохода через декларацию.Глава республики поручил ответственным лицам разработать систему, которая будет учитывать доходы граждан, работающих за границей и регулярно отправляющих денежные переводы в течении шести месяцев.

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