https://uz.sputniknews.ru/20250124/elektronnaya-kommertsiya-uzbekistan-pravila-gosudarstva-47682331.html

Электронная коммерция в Узбекистане по-новому: правила от государства — видео

Электронная коммерция в Узбекистане по-новому: правила от государства — видео

Sputnik Узбекистан

В настоящее время в стране работает более 78 электронных торговых платформ, и их количество постоянно увеличивается. Регуляторные изменения и привлечение международных компаний открывают новые перспективы для местного и зарубежного бизнеса.

2025-01-24T18:55+0500

2025-01-24T18:55+0500

2025-01-24T18:55+0500

пресс-конференция

пресс-центр

электронная коммерция

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. О нововведениях в сфере электронной коммерции рассказал начальник управления развития и регулирования электронной коммерции Национального агентства перспективных проектов Камронбек Мухаммадиев в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан. Сфера электронной коммерции в Узбекистане продолжает быстро развиваться. По словам специалиста, в настоящее время в стране работает более 78 электронных торговых платформ, и их количество постоянно увеличивается. Регуляторные изменения и привлечение международных компаний открывают новые перспективы для местного и зарубежного бизнеса. С 27 декабря 2024 года в Узбекистане вступило в силу постановление, обязывающее все компании, которые осуществляют деятельность в сфере электронной коммерции, быть юридическими лицами-резидентами. Это правило распространяется на всех участников рынка, включая как местные, так и международные платформы. Для адаптации бизнеса к новым условиям предусмотрен переходный период: дополнительные требования начнут действовать с 1 июля 2025 года. Мухаммадиев подчеркнул, что новые правила дают бизнесу время для подготовки, пересмотра процессов и внедрения необходимых изменений. Полную запись пресс-конференции смотрите по ссылке.

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