https://uz.sputniknews.ru/20250124/kolichestvo-promyshlennyx-predpriyatiy-proizvodstv-infografika-47680604.html

Как изменилось количество промышленных предприятий и производств в Узбекистане за 5 лет

Как изменилось количество промышленных предприятий и производств в Узбекистане за 5 лет

Sputnik Узбекистан

В 2024 году объем производства промышленной продукции в Узбекистане превысил 885 трлн сумов.

2025-01-24T15:52+0500

2025-01-24T15:52+0500

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Этот показатель продолжает расти 5 лет подряд, однако количество промышленных предприятий сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщает Агентство статистики Узбекистана.Если в 2020 году количество промпредприятий превышало 82 тысячи, то в 2024 году их число снизилось до 64 тысяч. Несмотря на это, промышленное производство за 4-летний период выросло более чем в два раза.Количество промышленных предприятий и соотношение промышленного производства в 2020 – 2024 годы смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.

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