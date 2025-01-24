https://uz.sputniknews.ru/20250124/litva-lokomotiv-baltiyskoy-agonii-nato-47680840.html

Литва – локомотив балтийской агонии НАТО

Литва – локомотив балтийской агонии НАТО

Sputnik Узбекистан

Странам Балтии в "международном разделении труда" досталась незавидная роль "прифронтовых аэродромов" для развертывания иностранных войск в будущем (вероятном) вооруженном конфликте блока НАТО с Россией, отметил военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко

2025-01-24T16:35+0500

2025-01-24T16:35+0500

2025-01-24T16:58+0500

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В борьбе за высшую степень милитаризации в балтийском регионе лидирует Литва, она же более других стран рискует исчезнуть первой. Агрессия альянса не оставит Москве выбора, кроме применения по территории противника ядерного оружия – тактического и стратегического.Заместитель генсека НАТО Радмила Шекеринская (экс-министр обороны Северной Македонии) в ходе трехдневного визита в Литву посетила дискуссионный форум Snow Meeting 2025 в Тракае, иностранные войска на базе Рукла, а также сделала программное заявление о важности роста литовских военных расходов, включая украинский конфликт. Шекеринская напомнила: "Россия является самой значительной угрозой нашей безопасности... Союзникам необходимо выйти за рамки расходования 2% ВВП на оборону". Сказано – сделано.Литовский президент (член КПСС с 1988 года) Гитанас Науседа сразу после заседания госсовета 17 января сообщил журналистам: "В период 2026 - 2030 годов мы будем ежегодно выделять на оборону от 5 до 6 процентов валового внутреннего продукта". Ранее военный бюджет Литвы составлял около 2,5 млрд евро – 3 процента ВВП, и этот уровень финансирования не позволял национальной дивизии достичь полной боеготовности до 2036 года. А ведь спецслужбы ЕС "предупредили об угрозе нападения России уже в 2028 году". Науседа – "чемпион".Вильнюс 21 января передал киевскому режиму 4500 беспилотников на сумму 5 млн евро. Военная помощь Литвы украинской армии с февраля 2022 года составила более 754 млн евро. Ранее, 18 декабря генсек НАТО Марк Рютте поблагодарил Литву за "решительную поддержку Украины", включая военные поставки на сумму 1 млрд евро. Двойная бухгалтерия?Как бы то ни было, Вильнюс ощущает себя лидером милитаризации балтийского региона: активно участвует в натовской миссии Baltic Sentry, строит совместный с немецким концерном Rheinmetall завод по производству 155-мм артиллерийских снарядов, настойчиво движется к выходу из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, не исключает отправки литовских "железных волков" (солдат) на Украину – если позволят или прикажут Вашингтон и Брюссель.Абсолютные истиныЛитовский министр обороны Довиле Шакалене (профессиональный психолог и журналист) сегодня попросила Германию ускорить поставку 44 танков Leopard-2 по контракту прошлого года. А ранее заявила, что "историческое решение" о шести процентах ВВП на военные расходы республики "позволит быстрее осуществлять закупки вооружения, платить авансом, если того потребует ситуация, и быстро развивать военную инфраструктуру". Историческая демагогия.Заявления Шакалене о необходимости всеобщего (включая женщин) призыва в армию может дорого обойтись согражданам. Литва с 2022 года стремится войти в первую пятерку стран НАТО по военным расходам, и с шестью процентами ВВП может стать "чемпионом". Однако реальная военная мощь республики позволяет ей занимать в мировом рейтинге Global Fire Power лишь 88 место – между Парагваем и Мозамбиком.Национальные вооруженные силы (НВС) Литвы – всего 23 тысячи действующих специалистов с "впечатляющим" вооружением: около 40 артиллерийских установок, семь патрульных катеров и четыре минных тральщика, три транспортных самолета и три вертолета. При таком жалком состоянии НВС – через 20 лет членства в НАТО – руководству Литвы попросту неприлично заниматься антироссийской риторикой, призывать в армию женщин. Тем более не стоит поставлять оружие киевскому режиму, в зону СВО.Литва ранее (в августе 2024 года) выделила более 36 млн евро на развитие национальной военной промышленности, и все же, литовский ВПК – область ненаучной фантастики (исключение – патронный завод в Гирайте). Литовская ассоциация оборонной промышленности – преимущественно амбиции, республика не обладает необходимыми промышленным потенциалом, ресурсами, специалистами и технологиями. Заметим, весь Евросоюз третий год не может наладить массовое производство 155-мм артиллерийских снарядов. А сборка беспилотников из готовых комплектующих теперь освоена даже ближневосточными "повстанцами". Неужели наглядный антироссийский пример Украины (с базами НАТО у российских границ) никого ничему не научил? Твердая вера в неприкосновенность "священных коров" НАТО может не выдержать встречи с "Орешником". В Балтийском регионе Литва лидирует в борьбе за высшую степень милитаризации, и потому рискует исчезнуть первой. Как площадка для развертывания иностранных войск и ударных вооружений. Роль Вильнюса в зловещем антироссийском перфомансе НАТО – "безрассудный самоубийца". Коллективный Запад питает иллюзию, будто война с Россией станет подобием относительно гуманной спецоперации Вооруженных сил РФ на украинском ТВД, а не коротким периодом агонии стран альянса в ядерном огне.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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