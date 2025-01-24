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Российские военные освободили село Тимофеевка в ДНР
Российские военные освободили село Тимофеевка в ДНР
Sputnik Узбекистан
Министерство обороны России опубликовало недельную сводку о продвижении российской армии по линии боевого соприкосновения. В сводке говорится о потерях противника и освобождении ряда населенных пунктов, расположенных в Донецкой Народной Республике.
2025-01-24T15:01+0500
2025-01-24T15:01+0500
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ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Тимофеевка в ДНР, следует из недельной сводки Минобороны РФ.Кроме того, в ведомстве сообщили, что подразделения группировки "Запад" в течение недели взяли под контроль Новоегоровку в ЛНР и Западное в Харьковской области. ВСУ потеряли более 3 260 военнослужащих, пять танков.ВСУ потеряли за этот период свыше 3 260 военнослужащих, пять танков, 35 боевых бронированных машин, в том числе десять бронетранспортеров М113 и две боевые машины пехоты Bradley производства США, а также 71 автомобиль.
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днр всу сво россия украина сводка спецоперация минобороны рф
днр всу сво россия украина сводка спецоперация минобороны рф
Российские военные освободили село Тимофеевка в ДНР
15:01 24.01.2025 (обновлено: 17:27 24.01.2025)
Министерство обороны России опубликовало недельную сводку о продвижении российской армии по линии боевого соприкосновения. В ней говорится о потерях противника и освобождении ряда населенных пунктов, расположенных в Донецкой Народной Республике и ЛНР.
ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik
. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Тимофеевка в ДНР, следует
из недельной сводки Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Петропавловка, Воздвиженка, Волково, Соленое, Тимофеевка и Шевченко Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении.
Кроме того, в ведомстве сообщили, что подразделения группировки "Запад" в течение недели взяли под контроль Новоегоровку в ЛНР и Западное в Харьковской области. ВСУ потеряли более 3 260 военнослужащих, пять танков.
151"Активными действиями подразделений группировки войск "Запад" освобождены населенные пункты Новоегоровка Луганской Народной Республики и Западное Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух аэромобильных, егерской, горно-штурмовой и штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии", — говорится в сводке министерства за неделю.
ВСУ потеряли за этот период свыше 3 260 военнослужащих, пять танков, 35 боевых бронированных машин, в том числе десять бронетранспортеров М113 и две боевые машины пехоты Bradley производства США, а также 71 автомобиль.
"Уничтожены 49 орудий полевой артиллерии, из них 15 производства стран НАТО, три станции радиоэлектронной борьбы и восемь складов боеприпасов", — сообщили в Минобороны.