https://uz.sputniknews.ru/20250124/rossiyskie-voennye-osvobodili-selo-timofeevka-v-dnr-47680251.html

Российские военные освободили село Тимофеевка в ДНР

Российские военные освободили село Тимофеевка в ДНР

Sputnik Узбекистан

Министерство обороны России опубликовало недельную сводку о продвижении российской армии по линии боевого соприкосновения. В сводке говорится о потерях противника и освобождении ряда населенных пунктов, расположенных в Донецкой Народной Республике.

2025-01-24T15:01+0500

2025-01-24T15:01+0500

2025-01-24T17:27+0500

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ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Тимофеевка в ДНР, следует из недельной сводки Минобороны РФ.Кроме того, в ведомстве сообщили, что подразделения группировки "Запад" в течение недели взяли под контроль Новоегоровку в ЛНР и Западное в Харьковской области. ВСУ потеряли более 3 260 военнослужащих, пять танков.ВСУ потеряли за этот период свыше 3 260 военнослужащих, пять танков, 35 боевых бронированных машин, в том числе десять бронетранспортеров М113 и две боевые машины пехоты Bradley производства США, а также 71 автомобиль.

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