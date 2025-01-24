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https://uz.sputniknews.ru/20250124/vybory-prezidenta-belarusi-tsik-uzbekistana-pristupil-k-monitoringu-protsessa-47679621.html
Выборы президента Беларуси: ЦИК Узбекистана приступил к мониторингу процесса
Выборы президента Беларуси: ЦИК Узбекистана приступил к мониторингу процесса
Sputnik Узбекистан
В городе Минске состоялась встреча председателя ЦИК Узбекистан Зайниддина Низамходжаева с председателем ЦИК Беларусь Игорем Карпенко.
2025-01-24T14:26+0500
2025-01-24T16:59+0500
цик узбекистана
беларусь
выборы президента
зайниддин низамходжаев
досрочное голосование
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ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Делегация во главе с председателем Центральной избирательной комиссии Узбекистана (ЦИК) Зайниддином Низамходжаевым приступила к наблюдению за подготовкой и проведением очередных выборов президента Республики Беларусь. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК. В городе Минске состоялась встреча председателя ЦИК Узбекистан Зайниддина Низамходжаева с председателем ЦИК Беларуси Игорем Карпенко. Низамходжаев поблагодарил Карпенко за приглашение принять участие в важном политическом событии, которое определит будущее страны.Участники встречи отметили позитивную динамику сотрудничества в избирательной сфере, а также то, что ЦИК обеих стран являются членами Всемирной ассоциации избирательных органов, а также Консультативного Совета руководителей избирательных органов государств-участниц СНГ.Приветствуя участие делегации Узбекистана в международном наблюдении за очередными президентскими выборами, Председатель ЦИК Беларуси поблагодарил за внимание к важнейшему политическому событию в жизни республики. Он рассказал о том, как шла подготовка к выборам.По его словам, для наблюдения за выборами президента Беларуси аккредитовано 474 международных, а также 112 независимых наблюдателей.Глава ЦИК Беларуси рассказал и о мероприятиях по проверке оснащенности избирательных участков и их готовности для голосования, обозначив меры по созданию необходимых условий для людей с ограниченными возможностями. Особое внимание уделено и мерам по безопасности граждан. Для этого на участках установили камеры видеонаблюдения и тревожные кнопки.Карпенко также проинформировал о запуске работы Центра общественного наблюдения за выборами, объединившего представителей крупнейших общественных объединений, политических партий страны для совместной работы по наблюдению за ходом голосования. Всего за процессом голосования в стране наблюдает 44 361 национальный наблюдатель.Говоря о проводимом по стране с 21 по 25 января досрочном голосовании, он отметил, что досрочное голосование показывает большую активность граждан в избирательном процессе. За два дня досрочного голосования проголосовало 17,67% от общего числа граждан, включенных в списки для голосования.В рамках встречи стороны также обсудили вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.Выборы президента Республики Беларусь состоятся 26 января 2025 года.
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беларусь узбекистан цик выборы президента низамходжаев карпенко
беларусь узбекистан цик выборы президента низамходжаев карпенко

Выборы президента Беларуси: ЦИК Узбекистана приступил к мониторингу процесса

14:26 24.01.2025 (обновлено: 16:59 24.01.2025)
© Центральная избирательная комиссияО встрече председателей Центральных избирательных комиссий Узбекистана и Беларуси
О встрече председателей Центральных избирательных комиссий Узбекистана и Беларуси - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.01.2025
© Центральная избирательная комиссия
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В городе Минске состоялась встреча председателя ЦИК Узбекистан Зайниддина Низамходжаева с председателем ЦИК Беларуси Игорем Карпенко.
ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Делегация во главе с председателем Центральной избирательной комиссии Узбекистана (ЦИК) Зайниддином Низамходжаевым приступила к наблюдению за подготовкой и проведением очередных выборов президента Республики Беларусь. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.
В городе Минске состоялась встреча председателя ЦИК Узбекистан Зайниддина Низамходжаева с председателем ЦИК Беларуси Игорем Карпенко. Низамходжаев поблагодарил Карпенко за приглашение принять участие в важном политическом событии, которое определит будущее страны.
Участники встречи отметили позитивную динамику сотрудничества в избирательной сфере, а также то, что ЦИК обеих стран являются членами Всемирной ассоциации избирательных органов, а также Консультативного Совета руководителей избирательных органов государств-участниц СНГ.
© Центральная избирательная комиссияО встрече председателей Центральных избирательных комиссий Узбекистана и Беларуси
О встрече председателей Центральных избирательных комиссий Узбекистана и Беларуси - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.01.2025
О встрече председателей Центральных избирательных комиссий Узбекистана и Беларуси
© Центральная избирательная комиссия

"Разделяя общие цели и принципы, в прошлом году мы закрепили официальный статус нашему взаимодействию, подписав Протокол о сотрудничестве между ЦИК Узбекистана и ЦИК Беларуси, выводящий наши партнерские отношения на новый уровень", — подчеркнул Низамходжаев.

Приветствуя участие делегации Узбекистана в международном наблюдении за очередными президентскими выборами, Председатель ЦИК Беларуси поблагодарил за внимание к важнейшему политическому событию в жизни республики. Он рассказал о том, как шла подготовка к выборам.
По его словам, для наблюдения за выборами президента Беларуси аккредитовано 474 международных, а также 112 независимых наблюдателей.
Глава ЦИК Беларуси рассказал и о мероприятиях по проверке оснащенности избирательных участков и их готовности для голосования, обозначив меры по созданию необходимых условий для людей с ограниченными возможностями. Особое внимание уделено и мерам по безопасности граждан. Для этого на участках установили камеры видеонаблюдения и тревожные кнопки.
© Центральная избирательная комиссияО встрече председателей Центральных избирательных комиссий Узбекистана и Беларуси
О встрече председателей Центральных избирательных комиссий Узбекистана и Беларуси - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.01.2025
О встрече председателей Центральных избирательных комиссий Узбекистана и Беларуси
© Центральная избирательная комиссия
Карпенко также проинформировал о запуске работы Центра общественного наблюдения за выборами, объединившего представителей крупнейших общественных объединений, политических партий страны для совместной работы по наблюдению за ходом голосования. Всего за процессом голосования в стране наблюдает 44 361 национальный наблюдатель.
Говоря о проводимом по стране с 21 по 25 января досрочном голосовании, он отметил, что досрочное голосование показывает большую активность граждан в избирательном процессе. За два дня досрочного голосования проголосовало 17,67% от общего числа граждан, включенных в списки для голосования.
В рамках встречи стороны также обсудили вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.
© Центральная избирательная комиссияО встрече председателей Центральных избирательных комиссий Узбекистана и Беларуси
О встрече председателей Центральных избирательных комиссий Узбекистана и Беларуси - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.01.2025
О встрече председателей Центральных избирательных комиссий Узбекистана и Беларуси
© Центральная избирательная комиссия
Выборы президента Республики Беларусь состоятся 26 января 2025 года.
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