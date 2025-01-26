https://uz.sputniknews.ru/20250126/eek-za-nevypolnenie-resheniy-komissii-po-antimonopolnym-delam-shtraf-47692422.html

ЕЭК: За невыполнение решений Комиссии по антимонопольным делам будут штрафовать

ЕЭК: За невыполнение решений Комиссии по антимонопольным делам будут штрафовать

Sputnik Узбекистан

Речь идет о нарушении общих правил конкуренции на трансграничных рынках ЕАЭС

2025-01-26T15:10+0500

2025-01-26T15:10+0500

2025-01-26T15:10+0500

еаэс

еэк

штраф

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ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Совет Евразийской экономической комиссии внес изменения в Методику расчета и порядок наложения штрафов за нарушения общих правил конкуренции на трансграничных рынках и Порядок рассмотрения дел о нарушении общих правил конкуренции на трансграничных рынках. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.Комиссия по результатам рассмотрения дела о нарушении общих правил конкуренции на трансграничных рынках для устранения нарушений и восстановления условий конкуренции может выдавать правонарушителям так называемые "поведенческие условия".Внесенные в акты ЕАЭС поправки предусматривают проведение Комиссией контроля за выполнением правонарушителем "поведенческих условий". При их невыполнении в установленный срок возбуждается дело в порядке, аналогичном процедуре за непредставление в Комиссию информации (без проведения расследования).К правонарушителю будут применять штрафные санкции, размер которых зависит от состава правонарушения.

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