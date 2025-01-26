https://uz.sputniknews.ru/20250126/eek-za-nevypolnenie-resheniy-komissii-po-antimonopolnym-delam-shtraf-47692422.html
ЕЭК: За невыполнение решений Комиссии по антимонопольным делам будут штрафовать
ЕЭК: За невыполнение решений Комиссии по антимонопольным делам будут штрафовать
Sputnik Узбекистан
Речь идет о нарушении общих правил конкуренции на трансграничных рынках ЕАЭС
2025-01-26T15:10+0500
2025-01-26T15:10+0500
2025-01-26T15:10+0500
еаэс
еэк
штраф
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ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Совет Евразийской экономической комиссии внес изменения в Методику расчета и порядок наложения штрафов за нарушения общих правил конкуренции на трансграничных рынках и Порядок рассмотрения дел о нарушении общих правил конкуренции на трансграничных рынках. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.Комиссия по результатам рассмотрения дела о нарушении общих правил конкуренции на трансграничных рынках для устранения нарушений и восстановления условий конкуренции может выдавать правонарушителям так называемые "поведенческие условия".Внесенные в акты ЕАЭС поправки предусматривают проведение Комиссией контроля за выполнением правонарушителем "поведенческих условий". При их невыполнении в установленный срок возбуждается дело в порядке, аналогичном процедуре за непредставление в Комиссию информации (без проведения расследования).К правонарушителю будут применять штрафные санкции, размер которых зависит от состава правонарушения.
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еэк еаэс штраф
ЕЭК: За невыполнение решений Комиссии по антимонопольным делам будут штрафовать
Речь идет о нарушении общих правил конкуренции на трансграничных рынках ЕАЭС.
ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik.
Совет Евразийской экономической комиссии внес изменения в Методику расчета и порядок наложения штрафов за нарушения общих правил конкуренции на трансграничных рынках и Порядок рассмотрения дел о нарушении общих правил конкуренции на трансграничных рынках. Об этом сообщает
пресс-служба ЕЭК.
Комиссия по результатам рассмотрения дела о нарушении общих правил конкуренции на трансграничных рынках для устранения нарушений и восстановления условий конкуренции может выдавать правонарушителям так называемые "поведенческие условия".
“В Договор о Евразийском экономическом союзе введены штрафные санкции за невыполнение таких "поведенческих условий", — говорится в сообщении.
Внесенные в акты ЕАЭС поправки предусматривают проведение Комиссией контроля за выполнением правонарушителем "поведенческих условий". При их невыполнении в установленный срок возбуждается дело в порядке, аналогичном процедуре за непредставление в Комиссию информации (без проведения расследования).
К правонарушителю будут применять штрафные санкции, размер которых зависит от состава правонарушения.