https://uz.sputniknews.ru/20250126/mirziyoyev-japarov-vstrecha-amirsoy-47696883.html
Мирзиёев и Жапаров встретились в курортном комплексе "Амирсой"
Мирзиёев и Жапаров встретились в курортном комплексе "Амирсой"
Sputnik Узбекистан
Лидеры Узбекистана и Кыргызстана обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня, а также международной политики и регионального взаимодействия
2025-01-26T14:01+0500
2025-01-26T14:01+0500
2025-01-26T14:01+0500
политика
узбекистан
кыргызстан
шавкат мирзиёев
садыр жапаров
встреча
курорт
горнолыжный курорт
ташкентская область
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ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. В курортном комплексе "Амирсой” состоялась неформальная встреча лидеров Узбекистана и Кыргызстана, сообщает пресс-служба главы РУз.Лидеры обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня, а также международной политики и регионального взаимодействия.Президент Кыргызстана высоко оценил созданные условия и современную инфраструктуру туристического горнолыжного комплекса, соответствующего высоким мировым стандартам.Стороны договорились о продвижении совместных проектов, направленных на создание курортно-рекреационных центров с учетом уникального геоландшафта и природного разнообразия в Узбекистане и Кыргызстане.
узбекистан
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мирзиёев жапаров неформальная встреча амирсой
мирзиёев жапаров неформальная встреча амирсой
Мирзиёев и Жапаров встретились в курортном комплексе "Амирсой"
Лидеры Узбекистана и Кыргызстана обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня, а также международной политики и регионального взаимодействия.
ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik.
В курортном комплексе "Амирсой” состоялась неформальная встреча лидеров Узбекистана и Кыргызстана, сообщает
пресс-служба главы РУз.
“25 января в нашей стране с визитом находился Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров... Шавкат Мирзиёев провел неформальную встречу с Президентом Кыргызстана в курортном комплексе "Амирсой" в Ташкентской области”, — говорится в сообщении.
Лидеры обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня, а также международной политики и регионального взаимодействия.
Президент Кыргызстана высоко оценил созданные условия и современную инфраструктуру туристического горнолыжного комплекса, соответствующего высоким мировым стандартам.
Стороны договорились о продвижении совместных проектов, направленных на создание курортно-рекреационных центров с учетом уникального геоландшафта и природного разнообразия в Узбекистане и Кыргызстане.