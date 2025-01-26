https://uz.sputniknews.ru/20250126/mirziyoyev-japarov-vstrecha-amirsoy-47696883.html

Мирзиёев и Жапаров встретились в курортном комплексе "Амирсой"

Мирзиёев и Жапаров встретились в курортном комплексе "Амирсой"

Sputnik Узбекистан

Лидеры Узбекистана и Кыргызстана обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня, а также международной политики и регионального взаимодействия

2025-01-26T14:01+0500

2025-01-26T14:01+0500

2025-01-26T14:01+0500

политика

узбекистан

кыргызстан

шавкат мирзиёев

садыр жапаров

встреча

курорт

горнолыжный курорт

ташкентская область

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/1a/47696422_0:56:1080:664_1920x0_80_0_0_5eb053e25e5adcc613abb12a33dc9e11.jpg

ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. В курортном комплексе "Амирсой” состоялась неформальная встреча лидеров Узбекистана и Кыргызстана, сообщает пресс-служба главы РУз.Лидеры обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня, а также международной политики и регионального взаимодействия.Президент Кыргызстана высоко оценил созданные условия и современную инфраструктуру туристического горнолыжного комплекса, соответствующего высоким мировым стандартам.Стороны договорились о продвижении совместных проектов, направленных на создание курортно-рекреационных центров с учетом уникального геоландшафта и природного разнообразия в Узбекистане и Кыргызстане.

узбекистан

ташкентская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

мирзиёев жапаров неформальная встреча амирсой