https://uz.sputniknews.ru/20250126/missiya-nablyudateley-sng-monitoring-vybory-belarus-47696058.html

Миссия наблюдателей от СНГ начала мониторинг на выборах Президента Беларуси

Миссия наблюдателей от СНГ начала мониторинг на выборах Президента Беларуси

Sputnik Узбекистан

В составе Миссии наблюдателей от СНГ аккредитовано 296 человек, в том числе представители Узбекистана

2025-01-26T13:20+0500

2025-01-26T13:20+0500

2025-01-26T13:20+0500

беларусь

выборы президента

миссия

снг

мониторинг

общество

политика

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ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Краткосрочные наблюдатели от Содружества Независимых Государств приступили к мониторингу основного дня голосования на выборах Президента Республики Беларусь, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.Представители Миссии наблюдателей от СНГ работают во всех регионах страны. Наблюдение ведется с момента открытия участков для голосования и до окончания процесса подсчета голосов.Всю информацию о ходе наблюдения представители Миссии будут оперативно передавать в Штаб, где данные будут обрабатывать и анализировать. На основании этой информации в том числе подготовят итоговое заявление Миссии, которое планируют озвучить на пресс-конференции 27 января.В составе Миссии наблюдателей от СНГ аккредитовано 296 человек. Это представители Узбекистана, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Парламентской Ассамблеи ОДКБ, Парламентского собрания Союза Беларуси и России, Постоянного комитета Союзного государства, Исполнительного комитета СНГ.Напомним, что в Беларуси сегодня проходит основной этап выборов президента. В списки избирателей включили более 6,9 млн. человек. В республике работают 5 325 избирательных участков. Но за рубежом на этих выборах участки открывать не стали. Власти объяснили это невозможностью обеспечить безопасность, а также сокращением дипкорпуса из-за ухудшения отношений с Западом после выборов президента 2020 года и подавления акций протеста оппозиции.При этом, граждане, проживающие за рубежом, могут проголосовать на одном из 6 участков в Минске и пяти областных центрах.На пост президента Беларуси претендуют пять кандидатов:В бюллетенях есть также графа “Против всех”.

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