https://uz.sputniknews.ru/20250126/moskva-meshaet-nam-oboim-tramp-peretyagivaet-kitay-na-svoyu-storonu-47694166.html

Москва мешает нам обоим: Трамп перетягивает Китай на свою сторону

Москва мешает нам обоим: Трамп перетягивает Китай на свою сторону

Sputnik Узбекистан

Медвежья болезнь, поразившая европейских союзников США по НАТО после совершенно немыслимой для них победы Трампа, через перелетных польских бобров перекинулась на азиатских подопечных

2025-01-26T16:20+0500

2025-01-26T16:20+0500

2025-01-26T16:20+0500

колумнисты

китай

сша

тайвань

си цзиньпин

брикс

нато

дональд трамп

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Вчера тайваньский Фонд исследований национальной политики распространил пресс-релиз, в котором утверждается, что "после вступления Дональда Трампа в должность Тайвань больше не может полагаться на поддержку США" и теперь тайваньское правительство "должно улучшить отношения между двумя сторонами пролива". Оказывается, прочность отношений США и Тайваня не так уж высока и "руководство не должно вводить общественность в заблуждение", потому что "интересы США и Тайваня никогда не будут полностью согласованными", а "действия Трампа характеризуются "двуличными стратегиями" и "двойными стандартами".Интересно, что буквально за несколько дней до этого парламент республики заморозил планируемые многомиллиардные инвестиции в оборону понятно от кого, хотя по всей логике предыдущих событий это должно было стать решением номер один.Какие же новые ветры пронеслись над Тайваньским проливом? Таким вопросом задается колумнист РИА Новости.Действительно, ничего не предвещало вздутий и колик.Несмотря на отсутствие формальных дипломатических отношений, США на протяжении десятков лет углубляли сотрудничество с республикой по множеству направлений с особым упором на усиление обороноспособности Тайваня. Для этого был принят целый ряд документов, в рамках которых острову ежегодно передавалась материальная и финансовая помощь на десятки миллиардов долларов.На политическом фронте тоже все было безоблачно: тот же Трамп ранее многократно вступался за Тайвань и угрожал Пекину серьезными последствиями "вторжения". Буквально за месяц до вторых президентских выборов Большой Дональд заявил, что "если вы пойдете на Тайвань, я заштрафую вас (введу пошлины на китайский импорт в США), сто пятьдесят процентов или двести". Особым афронтом и фактически пощечиной для Китая было то, что в нарушение всех дипломатических протоколов после своего первого избрания в 2016 году Трамп официально принял поздравительный звонок от тогдашнего президента Тайваня.В отношении самого Китая Трамп ранее вел себя чрезвычайно агрессивно и последовательно: здесь и 25-процентные тарифы на целый ряд китайских товаров, и обвинения в валютных манипуляциях, и включение сотен китайских компаний в черные списки, и проведение демонстративных военных морских учений в непосредственной близости от Китая, и многое другое.Однако, когда прозвенел звонок об утверждении Трампа президентом, ярко-оранжевая американская тыква на глазах начала превращаться в нежно-зеленую китайскую капусту.Сразу после своего переизбрания Дональд Трамп во время телефонного разговора с Си Цзиньпином долго рассыпался в любезностях, говорил, что тот ему "очень нравится" и что теперь отношения между странами будут "очень хорошими". К этому присовокупились тихий отказ от введения дополнительных тарифов на китайский импорт, которые должны были вступить в силу с 1 февраля, подтверждение политики "единого Китая" и обширные планы по расширению взаимодействия.Параллельно появилась информация, что Трамп теперь обвиняет Тайвань, что тот "украл у США 100% бизнеса по производству чипов" и вообще должен платить за свою защиту аж 10% от своего госбюджета.Некоторые западные обозреватели уверены, что это обозначает поворотный момент, а именно то, что Трамп решил заключить за спиной России сепаратную сделку с Китаем, чтобы тот сократил (а в идеале прекратил) опосредованную поддержку России в конфликте на Украине, а также отказался от своей союзнической позиции в пользу экономических плюшек со стороны США.Аргументы простые:Тем не менее объективная стратегическая реальность говорит совершенно о другом.Вне зависимости от меняющихся обитателей Белого дома Китай и Россия всегда будут геополитическими соперниками США. Пункт в Национальной оборонной стратегии США, где наши страны обозначены как главные враги Града на холме, без изменений кочует от версии одного президента к другой. Китай, как и Россия, окончательно сделал ставку на новую геополитическую реальность со множественными центрами силы, включая членство в БРИКС и укрепление двусторонних связей с Россией, и никакие подачки со стороны Трампа ее не изменят. Всем разумным политикам очевидно, что договоренности с западными лидерами не стоят бумаги, где стоят их подписи, а их слова — и подавно.Простой пример: прямо сейчас, когда Трамп с мурлыканием ходит вокруг Си, как кот вокруг сметаны, по его же указанию готовится вывод 20 тысяч американских солдат из Европы с последующей переброской в Азию. При "миротворце" Трампе только в рамках двух программ в 2025 году на усиление американского военного присутствия в Индо-Тихоокеанском регионе и "сдерживание Китая" будет направлено 23 миллиарда долларов. С европейской НАТО очевидным образом фокус переносится на AUKUS — военный альянс из США, Великобритании и Австралии, который также направлен против Китая и в который в этом году планируется пригласить Японию, Филиппины и Южную Корею.Двадцать первого января президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели встречу в формате видеоконференции, в рамках которой российский лидер заявил: "В основе сотрудничества Москвы и Пекина широкая общность национальных интересов и совпадения взглядов на то, какими должны быть отношения между крупными державами. Мы выстраиваем наши связи на основе дружбы, обоюдного доверия и поддержки, равноправия и взаимной выгоды. Эти связи самодостаточны, не зависят от внутриполитических факторов и текущей мировой конъюнктуры".Поэтому, если кто-то уже налил тост за скорый разрыв Москвы и Пекина — смотрите не подавитесь.

тайвань

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2025

Кирилл Стрельников https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1321/26/13212639_0:0:150:150_100x100_80_0_0_4cfd5866a4f4ad3c9f3adac34caaafb6.jpg

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