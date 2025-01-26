https://uz.sputniknews.ru/20250126/uzbekistan-pakistan-investproyekty-47692179.html
В Узбекистан возвращается известная пакистанская компания
В Узбекистан возвращается известная пакистанская компания
Sputnik Узбекистан
В планах сторон — реализация совместного инвестиционного проекта в текстильной отрасли
2025-01-26T09:50+0500
2025-01-26T09:50+0500
2025-01-26T09:50+0500
узбекистан
пакистан
сотрудничество
инвестпроекты
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ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Известная пакистанская компания возвращается в Узбекистан для реализации новых инвестиционных проектов, сообщает ИА "Дунё".Детали предстоящего взаимодействия обсудили Посол Узбекистана Алишер Тухтаев и глава компании "Tabani Corp" Абдул Рауф Табани.Абдул Табани отметил, что в последние годы он наблюдает позитивные изменения во всех сферах социально-экономической жизни республики, подчеркнув, что она "открылась миру", став одной из немногих стран со стабильной экономикой.Достигнута договоренность о сотрудничестве в сфере легкой промышленности, реализации совместного инвестиционного проекта с узбекскими партнерами в текстильной отрасли, внедрении передового опыта и современных технологических решений.Пакистанский предприниматель также выразил готовность к взаимодействию в сферах услуг и цифровизации сельского хозяйства, внедрения современных ИТ-разработок в бизнес.Стороны обсудили вопрос организации визита в Узбекистан пакистанской делегации для ознакомления с условиями ведения бизнеса в республике, переговоров с партнерами, а также создания совместных проектов.
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узбекистан пакисчтан сотрудничество инвестпроекты
узбекистан пакисчтан сотрудничество инвестпроекты
В Узбекистан возвращается известная пакистанская компания
В планах сторон — реализация совместного инвестиционного проекта в текстильной отрасли.
ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik.
Известная пакистанская компания возвращается в Узбекистан для реализации новых инвестиционных проектов, сообщает
ИА "Дунё".
Детали предстоящего взаимодействия обсудили Посол Узбекистана Алишер Тухтаев и глава компании "Tabani Corp" Абдул Рауф Табани.
“На встрече были обсуждены перспективы реализации совместных проектов в Узбекистане в сфере промышленности, торговли, информационных технологий и других отраслях, условия и возможности, созданные в нашей стране для предпринимателей и иностранных инвесторов, а также вопросы налаживания взаимовыгодного сотрудничества с узбекскими партнерами”, — говорится в сообщении.
Абдул Табани отметил, что в последние годы он наблюдает позитивные изменения во всех сферах социально-экономической жизни республики, подчеркнув, что она "открылась миру", став одной из немногих стран со стабильной экономикой.
"Мы хотим вернуться на рынок Узбекистана, чтобы внести свой вклад в общее процветание наших братских народов, воспользовавшись благоприятными условиями и уникальными возможностями, созданными для предпринимателей и иностранных инвесторов", — сказал он.
Достигнута договоренность о сотрудничестве в сфере легкой промышленности, реализации совместного инвестиционного проекта с узбекскими партнерами в текстильной отрасли, внедрении передового опыта и современных технологических решений.
Пакистанский предприниматель также выразил готовность к взаимодействию в сферах услуг и цифровизации сельского хозяйства, внедрения современных ИТ-разработок в бизнес.
Стороны обсудили вопрос организации визита в Узбекистан пакистанской делегации для ознакомления с условиями ведения бизнеса в республике, переговоров с партнерами, а также создания совместных проектов.