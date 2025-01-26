https://uz.sputniknews.ru/20250126/uzbekistanki-nagrady-turnir-po-volnoy-borbe-v-rf-47692645.html

Узбекистанки завоевали две награды на международном турнире по вольной борьбе в РФ

Узбекистанки завоевали две награды на международном турнире по вольной борьбе в РФ

Sputnik Узбекистан

В Красноярске в 36-й раз проходит Кубок Ивана Ярыгина. В этом году участниками соревнований стали 400 спортсменов из 17 стран

2025-01-26T12:10+0500

2025-01-26T12:10+0500

2025-01-26T12:10+0500

нок узбекистана

узбекистан

вольная борьба

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красноярск

россия

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бронза

женщины

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ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Представителям сборной Узбекистана удалось завоевать 2 награды турнира памяти Ивана Ярыгина по спортивной борьбе, который проходит в Красноярске Российской Федерации, сообщает НОК.Сегодня на арене в Красноярске определятся последние обладатели наград престижных соревнований. В женской части турнира медали разыграют в четырех категориях: до 62, 68, 72 и 76 килограммов. У мужчин решающие схватки пройдут в весе до 74, 86, 92 и 97 килограммов.Состязания, проходящие в 36-й раз, собрали более 400 сильнейших борцов из 17 стран мира.

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