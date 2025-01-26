https://uz.sputniknews.ru/20250126/uzbekistanki-nagrady-turnir-po-volnoy-borbe-v-rf-47692645.html
Узбекистанки завоевали две награды на международном турнире по вольной борьбе в РФ
Узбекистанки завоевали две награды на международном турнире по вольной борьбе в РФ
Sputnik Узбекистан
В Красноярске в 36-й раз проходит Кубок Ивана Ярыгина. В этом году участниками соревнований стали 400 спортсменов из 17 стран
2025-01-26T12:10+0500
2025-01-26T12:10+0500
2025-01-26T12:10+0500
нок узбекистана
узбекистан
вольная борьба
турнир
красноярск
россия
серебро
бронза
женщины
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ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Представителям сборной Узбекистана удалось завоевать 2 награды турнира памяти Ивана Ярыгина по спортивной борьбе, который проходит в Красноярске Российской Федерации, сообщает НОК.Сегодня на арене в Красноярске определятся последние обладатели наград престижных соревнований. В женской части турнира медали разыграют в четырех категориях: до 62, 68, 72 и 76 килограммов. У мужчин решающие схватки пройдут в весе до 74, 86, 92 и 97 килограммов.Состязания, проходящие в 36-й раз, собрали более 400 сильнейших борцов из 17 стран мира.
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узбекистанцы выступление турир вольная борьба россия
узбекистанцы выступление турир вольная борьба россия
Узбекистанки завоевали две награды на международном турнире по вольной борьбе в РФ
В Красноярске в 36-й раз проходит "Кубок Ивана Ярыгина". В этом году участниками соревнований стали 400 спортсменов из 17 стран.
ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik.
Представителям сборной Узбекистана удалось завоевать 2 награды турнира памяти Ивана Ярыгина по спортивной борьбе, который проходит в Красноярске Российской Федерации, сообщает
НОК.
“Обе медали были завоеваны в женской борьбе. Выступавшая в весовой категории -57 кг Лайло Собирова, дошла до финала и удостоилась серебряной награды. Также, еще одна наша соотечественница, участница летних ОИ Париж-2024 Актенге Кеунимжаева (-50 кг) заняла третье место и записала в актив делегации бронзу”, — говорится в сообщении.
Сегодня на арене в Красноярске определятся последние обладатели наград престижных соревнований. В женской части турнира медали разыграют в четырех категориях: до 62, 68, 72 и 76 килограммов. У мужчин решающие схватки пройдут в весе до 74, 86, 92 и 97 килограммов.
Состязания, проходящие в 36-й раз, собрали более 400 сильнейших борцов из 17 стран мира.