https://uz.sputniknews.ru/20250126/veduschie-stroykompanii-dvux-oblastey-rf-namereny-privlech-bolee-800-uzbekskix-spetsialistov-47694810.html
Ведущие стройкомпании двух областей РФ намерены привлечь более 800 узбекских специалистов
Ведущие стройкомпании двух областей РФ намерены привлечь более 800 узбекских специалистов
Sputnik Узбекистан
Стороны договорились провести переговоры с соответствующими ведомствами республики по организации миграционного процесса
2025-01-26T18:10+0500
2025-01-26T18:10+0500
2025-01-26T18:10+0500
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ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Ведущие строительные компании Свердловской и Тюменской областей России заинтересованы в привлечении более 800 специалистов из Узбекистана, сообщает ИА “Дунё”.Об этом шла речь в ходе переговоров с сотрудниками Генерального консульства РУз в Екатеринбурге.На встрече с руководителем ООО "Куратье" города Верхний Тагил Свердловской области Александром Власкиным рассмотрели возможности легального найма на это предприятие работников из Узбекистана.Также в Генеральном консульстве состоялась встреча с представителями ООО "СМУ-30" — крупного работодателя Свердловской области. В этой организации на данный момент имеется 180 вакансий.Дипломаты также провели переговоры с руководством строительной организации “Градиент” в Тюменской области. Данному предприятию необходимы 100 монолитщиков, 100 каменщиков и 100 отделочников: всего 300 специалистов. По итогам переговоров с работодателем подписано соответствующее соглашение о сотрудничестве.На встрече с представителями ООО "Оптимум", осуществляющего деятельность в сфере строительства в Свердловской области, было объявлено о возможности привлечения около 150 рабочих из Узбекистана.Встречи организованы в рамках реализации Указа президента Узбекистана "О первоочередных мерах по реформированию системы управления миграционным процессом" и решения "О дополнительных мерах по регулированию процессов осуществления трудовой деятельности за рубежом".
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узбекистан, россия, трудовая миграция, сотрудничество, строительство, общество, свердловская область, тюменская область
узбекистан, россия, трудовая миграция, сотрудничество, строительство, общество, свердловская область, тюменская область
Ведущие стройкомпании двух областей РФ намерены привлечь более 800 узбекских специалистов
Стороны договорились провести переговоры с соответствующими ведомствами республики по организации миграционного процесса.
ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik.
Ведущие строительные компании Свердловской и Тюменской областей России заинтересованы в привлечении более 800 специалистов из Узбекистана, сообщает
ИА “Дунё”.
Об этом шла речь в ходе переговоров с сотрудниками Генерального консульства РУз в Екатеринбурге.
На встрече с руководителем ООО "Куратье" города Верхний Тагил Свердловской области Александром Власкиным рассмотрели возможности легального найма на это предприятие работников из Узбекистана.
“Компания заинтересована в привлечении около 200 работников. Стороны договорились провести переговоры с соответствующими ведомствами Узбекистана по организации миграционного процесса”, — говорится в сообщении.
Также в Генеральном консульстве состоялась встреча с представителями ООО "СМУ-30" — крупного работодателя Свердловской области. В этой организации на данный момент имеется 180 вакансий.
“Представители компании подтвердили, что заинтересованы в привлечении рабочей силы, и граждане Узбекистана являются лидерами своего дела и добросовестно выполняют порученную работу”, — говорится в сообщении.
Дипломаты также провели переговоры с руководством строительной организации “Градиент” в Тюменской области. Данному предприятию необходимы 100 монолитщиков, 100 каменщиков и 100 отделочников: всего 300 специалистов. По итогам переговоров с работодателем подписано соответствующее соглашение о сотрудничестве.
На встрече с представителями ООО "Оптимум", осуществляющего деятельность в сфере строительства в Свердловской области, было объявлено о возможности привлечения около 150 рабочих из Узбекистана.
“По итогам переговоров достигнута предварительная договоренность о легальном привлечении в эти организации 830 работников из Узбекистана”, — говорится в сообщении.
Встречи организованы в рамках реализации Указа президента Узбекистана "О первоочередных мерах по реформированию системы управления миграционным процессом" и решения "О дополнительных мерах по регулированию процессов осуществления трудовой деятельности за рубежом".