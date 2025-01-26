https://uz.sputniknews.ru/20250126/veduschie-stroykompanii-dvux-oblastey-rf-namereny-privlech-bolee-800-uzbekskix-spetsialistov-47694810.html

Ведущие стройкомпании двух областей РФ намерены привлечь более 800 узбекских специалистов

Ведущие стройкомпании двух областей РФ намерены привлечь более 800 узбекских специалистов

Sputnik Узбекистан

Стороны договорились провести переговоры с соответствующими ведомствами республики по организации миграционного процесса

2025-01-26T18:10+0500

2025-01-26T18:10+0500

2025-01-26T18:10+0500

узбекистан

россия

трудовая миграция

сотрудничество

строительство

общество

свердловская область

тюменская область

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/0a/0a/15157506_0:200:2933:1849_1920x0_80_0_0_7f939f2077431bac65307bdaf90d5596.jpg

ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Ведущие строительные компании Свердловской и Тюменской областей России заинтересованы в привлечении более 800 специалистов из Узбекистана, сообщает ИА “Дунё”.Об этом шла речь в ходе переговоров с сотрудниками Генерального консульства РУз в Екатеринбурге.На встрече с руководителем ООО "Куратье" города Верхний Тагил Свердловской области Александром Власкиным рассмотрели возможности легального найма на это предприятие работников из Узбекистана.Также в Генеральном консульстве состоялась встреча с представителями ООО "СМУ-30" — крупного работодателя Свердловской области. В этой организации на данный момент имеется 180 вакансий.Дипломаты также провели переговоры с руководством строительной организации “Градиент” в Тюменской области. Данному предприятию необходимы 100 монолитщиков, 100 каменщиков и 100 отделочников: всего 300 специалистов. По итогам переговоров с работодателем подписано соответствующее соглашение о сотрудничестве.На встрече с представителями ООО "Оптимум", осуществляющего деятельность в сфере строительства в Свердловской области, было объявлено о возможности привлечения около 150 рабочих из Узбекистана.Встречи организованы в рамках реализации Указа президента Узбекистана "О первоочередных мерах по реформированию системы управления миграционным процессом" и решения "О дополнительных мерах по регулированию процессов осуществления трудовой деятельности за рубежом".

узбекистан

россия

свердловская область

тюменская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан, россия, трудовая миграция, сотрудничество, строительство, общество, свердловская область, тюменская область