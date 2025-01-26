https://uz.sputniknews.ru/20250126/vybory-prezidenta-belarusi-sostoyalis-47697979.html
ЦИК: выборы президента Беларуси состоялись
ЦИК: выборы президента Беларуси состоялись
Sputnik Узбекистан
На 12.00 в среднем по стране проголосовали 56,64% от числа избирателей
2025-01-26T17:00+0500
2025-01-26T17:00+0500
2025-01-26T17:00+0500
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ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Выборы президента Беларуси признаны состоявшимися, явка превысила 50%, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя ЦИК Алексея Башана.В частности, в Брестской области проголосовали более 61%, в Гомельской — 62%, в Витебской, Гродненской и Минской — более 54%, в Могилевской — более 58%, а в Минске — более 51%.С 21 по 25 января в Белоруссии прошло досрочное голосование, явка составила 41,81%.На пост президента Белоруссии претендуют пять кандидатов:В бюллетенях есть также графа "Против всех".
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цик выборы президент беларусь
цик выборы президент беларусь
ЦИК: выборы президента Беларуси состоялись
На 12.00 в среднем по стране проголосовали 56,64% от числа избирателей.
ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik.
Выборы президента Беларуси признаны состоявшимися, явка превысила 50%, сообщает
РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя ЦИК Алексея Башана.
"В среднем по стране проголосовали 56,64 процента от числа избирателей", — озвучил он в ходе пресс-конференции данные на 12:00.
В частности, в Брестской области проголосовали более 61%, в Гомельской — 62%, в Витебской, Гродненской и Минской — более 54%, в Могилевской — более 58%, а в Минске — более 51%.
С 21 по 25 января в Белоруссии прошло досрочное голосование, явка составила 41,81%.
На пост президента Белоруссии претендуют пять кандидатов:
действующий глава государства Александр Лукашенко;
лидер Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич;
лидер Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк;
первый секретарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергей Сыранков;
экс-кандидат на предыдущих выборах, предприниматель, беспартийная Анна Канопацкая.
В бюллетенях есть также графа "Против всех".