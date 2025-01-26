https://uz.sputniknews.ru/20250126/vybory-prezidenta-belarusi-sostoyalis-47697979.html

ЦИК: выборы президента Беларуси состоялись

ЦИК: выборы президента Беларуси состоялись

Sputnik Узбекистан

На 12.00 в среднем по стране проголосовали 56,64% от числа избирателей

2025-01-26T17:00+0500

2025-01-26T17:00+0500

2025-01-26T17:00+0500

в мире

беларусь

выборы президента

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/1a/47697809_0:203:3125:1961_1920x0_80_0_0_d68f1c9723232388909addee8a6337de.jpg

ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Выборы президента Беларуси признаны состоявшимися, явка превысила 50%, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя ЦИК Алексея Башана.В частности, в Брестской области проголосовали более 61%, в Гомельской — 62%, в Витебской, Гродненской и Минской — более 54%, в Могилевской — более 58%, а в Минске — более 51%.С 21 по 25 января в Белоруссии прошло досрочное голосование, явка составила 41,81%.На пост президента Белоруссии претендуют пять кандидатов:В бюллетенях есть также графа "Против всех".

беларусь

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

цик выборы президент беларусь