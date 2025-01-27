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Выборы президента Беларуси: Лукашенко лидирует
Выборы президента Беларуси: Лукашенко лидирует
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По информации центрального избиркома, итоговая явка на президентских выборах в Беларуси составила 85,70%
2025-01-27T09:50+0500
2025-01-27T09:50+0500
2025-01-27T10:09+0500
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ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Александр Лукашенко лидирует на выборах президента Беларуси, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя ЦИК Игоря Карпенко.По информации центрального избиркома, итоговая явка на президентских выборах в Беларуси составила 85,70%.На прошлых выборах главы республики, в 2020 году, в голосовании участвовали 84,3% от общего числа избирателей.С 21 по 25 января в Беларуси проходило досрочное голосование, явка составила 41,81%.Остальные четыре претендента набирают: В бюллетенях также была графа "Против всех". Ее, по предварительным данным, выбрали 3,6%.
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выборы президент беларусь
Выборы президента Беларуси: Лукашенко лидирует
09:50 27.01.2025 (обновлено: 10:09 27.01.2025)
По информации центрального избиркома, итоговая явка на президентских выборах в Беларуси составила 85,70%.
ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik.
Александр Лукашенко лидирует на выборах президента Беларуси, сообщает
РИА Новости со ссылкой на председателя ЦИК Игоря Карпенко.
"По предварительным данным областных и минской городской комиссии… Лукашенко Александр Григорьевич — 86,82 процента", — сказал он на брифинге.
По информации центрального избиркома, итоговая явка на президентских выборах в Беларуси составила 85,70%.
На прошлых выборах главы республики, в 2020 году, в голосовании участвовали 84,3% от общего числа избирателей.
С 21 по 25 января в Беларуси проходило досрочное голосование, явка составила 41,81%.
Остальные четыре претендента набирают:
первый секретарь ЦК Коммунистической партии Сергей Сыранков — 3,21%;
лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич — 2,02%;
экс-кандидат на предыдущих выборах, предприниматель, беспартийная Анна Канопацкая — 1,86%;
лидер Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк — 1,74%.
В бюллетенях также была графа "Против всех". Ее, по предварительным данным, выбрали 3,6%.