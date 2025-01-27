https://uz.sputniknews.ru/20250127/belarus-vybory-prezident-47700617.html

Выборы президента Беларуси: Лукашенко лидирует

Выборы президента Беларуси: Лукашенко лидирует

Sputnik Узбекистан

По информации центрального избиркома, итоговая явка на президентских выборах в Беларуси составила 85,70%

2025-01-27T09:50+0500

2025-01-27T09:50+0500

2025-01-27T10:09+0500

беларусь

выборы президента

в мире

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ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Александр Лукашенко лидирует на выборах президента Беларуси, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя ЦИК Игоря Карпенко.По информации центрального избиркома, итоговая явка на президентских выборах в Беларуси составила 85,70%.На прошлых выборах главы республики, в 2020 году, в голосовании участвовали 84,3% от общего числа избирателей.С 21 по 25 января в Беларуси проходило досрочное голосование, явка составила 41,81%.Остальные четыре претендента набирают: В бюллетенях также была графа "Против всех". Ее, по предварительным данным, выбрали 3,6%.

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