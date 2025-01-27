Память жертв блокадного Ленинграда почтили в Ташкенте — фото, видео
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В этом году отмечается 81-я годовщина со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В настоящее время в Узбекистане проживают 13 человек, которые детьми были эвакуированы из блокадного города.
В Ташкенте почтили память жертв блокадного Ленинграда, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Торжественные мероприятия, посвященные полному снятию фашистской блокады Ленинграда, организуют в столице Узбекистана ежегодно.
Церемония возложения цветов прошла на территории мемориального комплекса “Братские могилы”.
В мероприятии приняли участие посол России Олег Мальгинов и посол Беларуси Леонид Маринич, представители дипкорпуса, Россотрудничества, Ташкентской и Узбекистанской епархии, организаций ветеранов и молодежи, а также общественности.
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Участники возложили цветы и венки к Вечному огню и гранитной стеле Ленинграда.
“Ежегодно ветераны-блокадники приглашаются в Санкт-Петербург на торжественные мероприятия, посвященные этой памятной дате. В этом году туда отправились четыре ветерана-блокадника, с ними поехали сопровождающие”, — рассказала председатель Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская.
В этом году отмечается 81-я годовщина со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В настоящее время в Узбекистане проживают 13 человек, которых детьми эвакуировали из блокадного города.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.