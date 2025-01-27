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Память жертв блокадного Ленинграда почтили в Ташкенте — фото, видео
Память жертв блокадного Ленинграда почтили в Ташкенте — фото, видео
Sputnik Узбекистан
В этом году отмечается 81-я годовщина со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В настоящее время в Узбекистане проживают 13 человек, которые детьми были эвакуированы из блокадного города
2025-01-27T16:20+0500
2025-01-27T16:20+0500
видео
эксклюзив
ташкент
память
блокада ленинграда
жертвы
фото
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В Ташкенте почтили память жертв блокадного Ленинграда, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Торжественные мероприятия, посвященные полному снятию фашистской блокады Ленинграда, организуют в столице Узбекистана ежегодно.Церемония возложения цветов прошла на территории мемориального комплекса “Братские могилы”.В мероприятии приняли участие посол России Олег Мальгинов и посол Беларуси Леонид Маринич, представители дипкорпуса, Россотрудничества, Ташкентской и Узбекистанской епархии, организаций ветеранов и молодежи, а также общественности.Участники возложили цветы и венки к Вечному огню и гранитной стеле Ленинграда.В этом году отмечается 81-я годовщина со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В настоящее время в Узбекистане проживают 13 человек, которых детьми эвакуировали из блокадного города. Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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ташкент память блокада ленинград жертвы
ташкент память блокада ленинград жертвы

Память жертв блокадного Ленинграда почтили в Ташкенте — фото, видео

16:20 27.01.2025
© Sputnik
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Эксклюзив
В этом году отмечается 81-я годовщина со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В настоящее время в Узбекистане проживают 13 человек, которые детьми были эвакуированы из блокадного города.
В Ташкенте почтили память жертв блокадного Ленинграда, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Торжественные мероприятия, посвященные полному снятию фашистской блокады Ленинграда, организуют в столице Узбекистана ежегодно.
Церемония возложения цветов прошла на территории мемориального комплекса “Братские могилы”.
В мероприятии приняли участие посол России Олег Мальгинов и посол Беларуси Леонид Маринич, представители дипкорпуса, Россотрудничества, Ташкентской и Узбекистанской епархии, организаций ветеранов и молодежи, а также общественности.
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Возложение цветов (27.01.2025) - Sputnik Узбекистан
1/6
© Sputnik / Авенир Дебердеев
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Возложение цветов (27.01.2025) - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Авенир Дебердеев
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Возложение цветов (27.01.2025) - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Авенир Дебердеев
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Возложение цветов (27.01.2025) - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Авенир Дебердеев
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Возложение цветов (27.01.2025) - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Авенир Дебердеев
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Возложение цветов (27.01.2025) - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Авенир Дебердеев
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© Sputnik / Авенир Дебердеев
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© Sputnik / Авенир Дебердеев
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© Sputnik / Авенир Дебердеев
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© Sputnik / Авенир Дебердеев
Участники возложили цветы и венки к Вечному огню и гранитной стеле Ленинграда.

“Ежегодно ветераны-блокадники приглашаются в Санкт-Петербург на торжественные мероприятия, посвященные этой памятной дате. В этом году туда отправились четыре ветерана-блокадника, с ними поехали сопровождающие”, — рассказала председатель Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская.

В этом году отмечается 81-я годовщина со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В настоящее время в Узбекистане проживают 13 человек, которых детьми эвакуировали из блокадного города.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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