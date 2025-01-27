https://uz.sputniknews.ru/20250127/pamyat-jertv-blokadnogo-leningrada-pochtili-v-tashkente-47715854.html

Память жертв блокадного Ленинграда почтили в Ташкенте — фото, видео

Память жертв блокадного Ленинграда почтили в Ташкенте — фото, видео

Sputnik Узбекистан

В этом году отмечается 81-я годовщина со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В настоящее время в Узбекистане проживают 13 человек, которые детьми были эвакуированы из блокадного города

2025-01-27T16:20+0500

2025-01-27T16:20+0500

2025-01-27T16:20+0500

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В Ташкенте почтили память жертв блокадного Ленинграда, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Торжественные мероприятия, посвященные полному снятию фашистской блокады Ленинграда, организуют в столице Узбекистана ежегодно.Церемония возложения цветов прошла на территории мемориального комплекса “Братские могилы”.В мероприятии приняли участие посол России Олег Мальгинов и посол Беларуси Леонид Маринич, представители дипкорпуса, Россотрудничества, Ташкентской и Узбекистанской епархии, организаций ветеранов и молодежи, а также общественности.Участники возложили цветы и венки к Вечному огню и гранитной стеле Ленинграда.В этом году отмечается 81-я годовщина со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В настоящее время в Узбекистане проживают 13 человек, которых детьми эвакуировали из блокадного города. Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

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