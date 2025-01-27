https://uz.sputniknews.ru/20250127/sco-gensek-ria-novosti-intervyu-47712757.html

Расширение ШОС — не самоцель. О чем еще рассказал генсек организации

Расширение ШОС — не самоцель. О чем еще рассказал генсек организации

Sputnik Узбекистан

Нурлан Ермекбаев дал интервью РИА Новости

2025-01-27T15:18+0500

2025-01-27T15:18+0500

2025-01-27T15:18+0500

россия

шос

генеральный секретарь

в мире

риа новости

интервью

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/15/43979560_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0cdb4278170c5e48e49e9cd1e15a702e.jpg

ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Расширение ШОС – не самоцель, а результат интереса к ней, заявил генсек организации Нурлан Ермекбаев в интервью РИА Новости.По словам Ермекбаева, заявители на предоставление статусов партнеров, наблюдателей находятся в странах Азии и Африки.Речь шла и о планах Китая как председателя ШОС в 2025 году.Ермекбаев рассказал, что план КНР был дополнен инициативами других государств-членов.Отвечая на вопрос, когда и где может состояться саммит глав государств стран ШОС в этом году, генсек организации пояснил, что саммит традиционно проходит в государстве, которое завершает председательство.По словам Ермекбаева, окончательный состав участников саммита пока не сформирован.Говорили и о таком приоритетном направлении деятельности ШОС, как противодействие незаконному обороту наркотиков, а также о совместных шагах стран организации по борьбе с терроризмом в этом году и в следующем.Генсек ШОС рассказал, что в рамках организации действует механизм руководителей компетентных органов, которые ежегодно встречаются и вырабатывают планы совместных мероприятий. Также проводятся антинаркотические акции, такие как "Паутина", встречи экспертов антинаркотических ведомств, мероприятия совместно с Управлением по наркотикам и преступности ООН. Принята антинаркотическая стратегия ШОС до 2029 года.Он также сообщил, что в 2025 году пройдут антитеррористические учения стран ШОС. Точную дату проведения определят позднее.Отвечая на вопрос о том, есть ли прогресс в либерализации визового режима между странами ШОС, генсек организации заявил, что вопрос безвизовых поездок по всем странам ШОС еще не "созрел".Ермекбаев уточнил, что облегчение визового режима находится на повестке дня соответствующих органов и является одной из задач, предусмотренных планом мероприятий туристических администраций.Рассказал он и о механизмах расчетов в национальных валютах, которые прорабатываются в ШОС.Генсек ШОС также прокомментировал разработку общей стратегии развития всей организации.“Такая стратегия развития до 2035 года сейчас уже находится на финальной стадии согласования. И мы рассчитываем, что на предстоящем заседании Совета глав государств в этом году эта стратегия будет утверждена”, — заявил он.

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

генсек шос интервью риа новости