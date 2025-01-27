Расширение ШОС — не самоцель. О чем еще рассказал генсек организации
© Sputnik / Санат ИмангалиевФлаги ШОС
© Sputnik / Санат Имангалиев
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Нурлан Ермекбаев дал интервью РИА Новости.
ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Расширение ШОС – не самоцель, а результат интереса к ней, заявил генсек организации Нурлан Ермекбаев в интервью РИА Новости.
“Процесс расширения сообщества ШОС, которое вместе с государствами-членами, партнерами и наблюдателями, насчитывает 26 государств, не является самоцелью Организации. Это результат интереса к Организации и сотрудничеству в ней”, — сказал он.
© Sputnik / Анна РаткоглоГенеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Нурлан Ермекбаев.
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Нурлан Ермекбаев.
© Sputnik / Анна Раткогло
По словам Ермекбаева, заявители на предоставление статусов партнеров, наблюдателей находятся в странах Азии и Африки.
“Но вопрос не в статусе, а в том, что мы хотим развивать практическое сотрудничество и с партнерами, и с наблюдателями, независимо от их статуса”, — пояснил генсек ШОС.
Речь шла и о планах Китая как председателя ШОС в 2025 году.
Ермекбаев рассказал, что план КНР был дополнен инициативами других государств-членов.
“И в общей сложности планируется в этом году провести более 200 мероприятий, из которых порядка 70% являются регулярными, официальными мероприятиями различных механизмов. И порядка 30% мероприятий, инициированные государственными членами ШОС”, — отметил он.
Отвечая на вопрос, когда и где может состояться саммит глав государств стран ШОС в этом году, генсек организации пояснил, что саммит традиционно проходит в государстве, которое завершает председательство.
“Поэтому в этом году заседание Совета глав государств ШОС пройдет в Китае. Сроки определены: конец августа – начало сентября. И на этом предстоящем заседании Совета глав государств ожидается принятие важных решений, подписание и утверждение важных документов. Сейчас идет напряженная и активная работа по подготовке этого важного мероприятия”, — сказал он.
По словам Ермекбаева, окончательный состав участников саммита пока не сформирован.
Говорили и о таком приоритетном направлении деятельности ШОС, как противодействие незаконному обороту наркотиков, а также о совместных шагах стран организации по борьбе с терроризмом в этом году и в следующем.
Генсек ШОС рассказал, что в рамках организации действует механизм руководителей компетентных органов, которые ежегодно встречаются и вырабатывают планы совместных мероприятий. Также проводятся антинаркотические акции, такие как "Паутина", встречи экспертов антинаркотических ведомств, мероприятия совместно с Управлением по наркотикам и преступности ООН. Принята антинаркотическая стратегия ШОС до 2029 года.
“Сейчас ведется работа по совершенствованию общего механизма противодействия угрозам безопасности”, — добавил Ермекбаев.
Он также сообщил, что в 2025 году пройдут антитеррористические учения стран ШОС. Точную дату проведения определят позднее.
Отвечая на вопрос о том, есть ли прогресс в либерализации визового режима между странами ШОС, генсек организации заявил, что вопрос безвизовых поездок по всем странам ШОС еще не "созрел".
Ермекбаев уточнил, что облегчение визового режима находится на повестке дня соответствующих органов и является одной из задач, предусмотренных планом мероприятий туристических администраций.
Рассказал он и о механизмах расчетов в национальных валютах, которые прорабатываются в ШОС.
“Принята Дорожная карта по увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах. Конкретная работа на этом этапе проводится на уровне экспертов. Они обсуждают, как необходимо обеспечить эту работу институционально, создать соответствующую инфраструктуру платежей, внести необходимые изменения в нормативно-правовую базу – двусторонние, многосторонние соглашения”, — пояснил Ермекбаев.
Генсек ШОС также прокомментировал разработку общей стратегии развития всей организации.
“Такая стратегия развития до 2035 года сейчас уже находится на финальной стадии согласования. И мы рассчитываем, что на предстоящем заседании Совета глав государств в этом году эта стратегия будет утверждена”, — заявил он.