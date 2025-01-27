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https://uz.sputniknews.ru/20250127/vystavka-grafika-xudojnikov-sng-tashkent-47701894.html
Чем удивляет выставка "Графика художников СНГ" в Ташкенте
Чем удивляет выставка "Графика художников СНГ" в Ташкенте
Sputnik Узбекистан
Галерея изобразительного искусства Узбекистана приглашает на уникальную выставку "Графика художников СНГ", которая проходит с 23 января по 23 февраля 2025 года
2025-01-27T18:10+0500
2025-01-27T18:10+0500
выставка
галерея
картины
снг
художник
художники
искусство
ташкент
узбекистан
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Выставка "Графика художников СНГ" демонстрирует произведения графического искусства 1970–1980-х годов, выполненные в различных техниках: офорт, линогравюра, литография и акварельная графика.На выставке представлено графическое искусство из коллекции АО "Узнацбанк".Особое место в коллекции занимают работы известных художников СНГ, среди которых:Каждая работа — это отражение культурного наследия, философии и эстетики, объединяющее прошлое и настоящее.
ташкент
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ташкент выставка графика художники снг
ташкент выставка графика художники снг

Чем удивляет выставка "Графика художников СНГ" в Ташкенте

18:10 27.01.2025
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Галерея изобразительного искусства Узбекистана приглашает на уникальную выставку, которая проходит с 23 января по 23 февраля 2025 года.
Выставка "Графика художников СНГ" демонстрирует произведения графического искусства 1970–1980-х годов, выполненные в различных техниках: офорт, линогравюра, литография и акварельная графика.
На выставке представлено графическое искусство из коллекции АО "Узнацбанк".
Особое место в коллекции занимают работы известных художников СНГ, среди которых:
Г. Церетели (Грузия);
А. Гусейнов (Азербайджан);
Р. Азимов (Таджикистан);
А. Петров, В. Иванов (Россия);
И. Вохитов, М. Кагаров, А. Мамажонов, М. Садыков (Узбекистан);
А. Бейсембинов, Д. Зульфукарова (Казахстан).
Каждая работа — это отражение культурного наследия, философии и эстетики, объединяющее прошлое и настоящее.
© Sputnik / Бахром Хатамов

Газали-Дибир Израилов (Дагестан). Без названия. 1982, литография

Газали-Дибир Израилов (Дагестан). Без названия. 1982, литография - Sputnik Узбекистан
1/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Газали-Дибир Израилов (Дагестан). Без названия. 1982, литография

© Sputnik / Бахром Хатамов

Экспозиция демонстрирует культурное и художественное разнообразие региона, где традиции гармонично переплетаются с современными подходами

Экспозиция демонстрирует культурное и художественное разнообразие региона, где традиции гармонично переплетаются с современными подходами - Sputnik Узбекистан
2/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Экспозиция демонстрирует культурное и художественное разнообразие региона, где традиции гармонично переплетаются с современными подходами

© Sputnik / Бахром Хатамов

Гурбангелди Гурбанов (Туркменистан). "Свадьба в Белуджи" 1978, литография

Гурбангелди Гурбанов (Туркменистан). &quot;Свадьба в Белуджи&quot; 1978, литография - Sputnik Узбекистан
3/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Гурбангелди Гурбанов (Туркменистан). "Свадьба в Белуджи" 1978, литография

© Sputnik / Бахром Хатамов

Посетители выставки

Посетители выставки - Sputnik Узбекистан
4/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Посетители выставки

© Sputnik / Бахром Хатамов

Патхулла Хаитов (Узбекистан) "Воспоминание детства" 1982, линогравюра

Патхулла Хаитов (Узбекистан) &quot;Воспоминание детства&quot; 1982, линогравюра - Sputnik Узбекистан
5/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Патхулла Хаитов (Узбекистан) "Воспоминание детства" 1982, линогравюра

© Sputnik / Бахром Хатамов

Гоги Церетели (Грузия). "Весна" 1972, литография

Гоги Церетели (Грузия). &quot;Весна&quot; 1972, литография - Sputnik Узбекистан
6/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Гоги Церетели (Грузия). "Весна" 1972, литография

© Sputnik / Бахром Хатамов

Экспозиция раскрывает особую силу графического искусства — способность минимальными средствами передавать глубокие смыслы, эмоции и философские размышления

Экспозиция раскрывает особую силу графического искусства — способность минимальными средствами передавать глубокие смыслы, эмоции и философские размышления - Sputnik Узбекистан
7/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Экспозиция раскрывает особую силу графического искусства — способность минимальными средствами передавать глубокие смыслы, эмоции и философские размышления

© Sputnik / Бахром Хатамов

Анатолий Кулинич (Москва). "Преследователи" 1979, литография

Анатолий Кулинич (Москва). &quot;Преследователи&quot; 1979, литография - Sputnik Узбекистан
8/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Анатолий Кулинич (Москва). "Преследователи" 1979, литография

© Sputnik / Бахром Хатамов

Графические работы охватывают такие универсальные темы, как связь с природой, труд, национальная идентичность и течение времени

Графические работы охватывают такие универсальные темы, как связь с природой, труд, национальная идентичность и течение времени - Sputnik Узбекистан
9/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Графические работы охватывают такие универсальные темы, как связь с природой, труд, национальная идентичность и течение времени

© Sputnik / Бахром Хатамов

Медат Кагаров (Узбекистан). "Поэзия Олжаса Сулейменова" 1988, смешанная техника

Медат Кагаров (Узбекистан). &quot;Поэзия Олжаса Сулейменова&quot; 1988, смешанная техника - Sputnik Узбекистан
10/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Медат Кагаров (Узбекистан). "Поэзия Олжаса Сулейменова" 1988, смешанная техника

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ирена Каченаускайте (Литва). "Клайпеда" 1977, литография

Ирена Каченаускайте (Литва). &quot;Клайпеда&quot; 1977, литография - Sputnik Узбекистан
11/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ирена Каченаускайте (Литва). "Клайпеда" 1977, литография

© Sputnik / Бахром Хатамов

Каждая работа — это история, отражающая многогранность жизни, национальное самосознание и философские поиски художников своей эпохи

Каждая работа — это история, отражающая многогранность жизни, национальное самосознание и философские поиски художников своей эпохи - Sputnik Узбекистан
12/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Каждая работа — это история, отражающая многогранность жизни, национальное самосознание и философские поиски художников своей эпохи

© Sputnik / Бахром Хатамов

Эти произведения объединяют зрителей через глубокие размышления о культурном наследии и человеческих ценностях

Эти произведения объединяют зрителей через глубокие размышления о культурном наследии и человеческих ценностях - Sputnik Узбекистан
13/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Эти произведения объединяют зрителей через глубокие размышления о культурном наследии и человеческих ценностях

© Sputnik / Бахром Хатамов

На выставке представлены уникальные графические произведения из коллекции АО "Узнацбанк". Эти работы были созданы талантливыми художниками из стран Содружества Независимых Государств в 1970–1980-х годах

На выставке представлены уникальные графические произведения из коллекции АО &quot;Узнацбанк&quot;. Эти работы были созданы талантливыми художниками из стран Содружества Независимых Государств в 1970–1980-х годах - Sputnik Узбекистан
14/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

На выставке представлены уникальные графические произведения из коллекции АО "Узнацбанк". Эти работы были созданы талантливыми художниками из стран Содружества Независимых Государств в 1970–1980-х годах

© Sputnik / Бахром Хатамов

Арсен Бейсембинов (Казахстан). "Дождь" 1982, литография

Арсен Бейсембинов (Казахстан). &quot;Дождь&quot; 1982, литография - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Бахром Хатамов

Арсен Бейсембинов (Казахстан). "Дождь" 1982, литография

© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка является не только художественным, но и образовательным событием. На открытии прошли мастер-классы по графике, в ходе которых профессиональными секретами поделились академик АХУ А. Мамажонов, а также талантливые художники Е. Пак и Д. Тухтакулов.

Выставка является не только художественным, но и образовательным событием. На открытии прошли мастер-классы по графике, в ходе которых профессиональными секретами поделились академик АХУ А. Мамажонов, а также талантливые художники Е. Пак и Д. Тухтакулов. - Sputnik Узбекистан
16/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка является не только художественным, но и образовательным событием. На открытии прошли мастер-классы по графике, в ходе которых профессиональными секретами поделились академик АХУ А. Мамажонов, а также талантливые художники Е. Пак и Д. Тухтакулов.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Инна Васильева (Узбекистан) "Дети рисуют мир". 1985, литография

Инна Васильева (Узбекистан) &quot;Дети рисуют мир&quot;. 1985, литография - Sputnik Узбекистан
17/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Инна Васильева (Узбекистан) "Дети рисуют мир". 1985, литография

© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка "Графика художников СНГ" продлится до 23 февраля

Выставка &quot;Графика художников СНГ&quot; продлится до 23 февраля - Sputnik Узбекистан
18/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка "Графика художников СНГ" продлится до 23 февраля

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