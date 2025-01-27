Чем удивляет выставка "Графика художников СНГ" в Ташкенте
Газали-Дибир Израилов (Дагестан). Без названия. 1982, литография
Газали-Дибир Израилов (Дагестан). Без названия. 1982, литография
Экспозиция демонстрирует культурное и художественное разнообразие региона, где традиции гармонично переплетаются с современными подходами
Экспозиция демонстрирует культурное и художественное разнообразие региона, где традиции гармонично переплетаются с современными подходами
Гурбангелди Гурбанов (Туркменистан). "Свадьба в Белуджи" 1978, литография
Гурбангелди Гурбанов (Туркменистан). "Свадьба в Белуджи" 1978, литография
Посетители выставки
Посетители выставки
Патхулла Хаитов (Узбекистан) "Воспоминание детства" 1982, линогравюра
Патхулла Хаитов (Узбекистан) "Воспоминание детства" 1982, линогравюра
Гоги Церетели (Грузия). "Весна" 1972, литография
Гоги Церетели (Грузия). "Весна" 1972, литография
Экспозиция раскрывает особую силу графического искусства — способность минимальными средствами передавать глубокие смыслы, эмоции и философские размышления
Экспозиция раскрывает особую силу графического искусства — способность минимальными средствами передавать глубокие смыслы, эмоции и философские размышления
Анатолий Кулинич (Москва). "Преследователи" 1979, литография
Анатолий Кулинич (Москва). "Преследователи" 1979, литография
Графические работы охватывают такие универсальные темы, как связь с природой, труд, национальная идентичность и течение времени
Графические работы охватывают такие универсальные темы, как связь с природой, труд, национальная идентичность и течение времени
Медат Кагаров (Узбекистан). "Поэзия Олжаса Сулейменова" 1988, смешанная техника
Медат Кагаров (Узбекистан). "Поэзия Олжаса Сулейменова" 1988, смешанная техника
Ирена Каченаускайте (Литва). "Клайпеда" 1977, литография
Ирена Каченаускайте (Литва). "Клайпеда" 1977, литография
Каждая работа — это история, отражающая многогранность жизни, национальное самосознание и философские поиски художников своей эпохи
Каждая работа — это история, отражающая многогранность жизни, национальное самосознание и философские поиски художников своей эпохи
Эти произведения объединяют зрителей через глубокие размышления о культурном наследии и человеческих ценностях
Эти произведения объединяют зрителей через глубокие размышления о культурном наследии и человеческих ценностях
На выставке представлены уникальные графические произведения из коллекции АО "Узнацбанк". Эти работы были созданы талантливыми художниками из стран Содружества Независимых Государств в 1970–1980-х годах
На выставке представлены уникальные графические произведения из коллекции АО "Узнацбанк". Эти работы были созданы талантливыми художниками из стран Содружества Независимых Государств в 1970–1980-х годах
Арсен Бейсембинов (Казахстан). "Дождь" 1982, литография
Арсен Бейсембинов (Казахстан). "Дождь" 1982, литография
Выставка является не только художественным, но и образовательным событием. На открытии прошли мастер-классы по графике, в ходе которых профессиональными секретами поделились академик АХУ А. Мамажонов, а также талантливые художники Е. Пак и Д. Тухтакулов.
Выставка является не только художественным, но и образовательным событием. На открытии прошли мастер-классы по графике, в ходе которых профессиональными секретами поделились академик АХУ А. Мамажонов, а также талантливые художники Е. Пак и Д. Тухтакулов.
Инна Васильева (Узбекистан) "Дети рисуют мир". 1985, литография
Инна Васильева (Узбекистан) "Дети рисуют мир". 1985, литография
Выставка "Графика художников СНГ" продлится до 23 февраля
Выставка "Графика художников СНГ" продлится до 23 февраля