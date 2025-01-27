https://uz.sputniknews.ru/20250127/vystavka-grafika-xudojnikov-sng-tashkent-47701894.html

Чем удивляет выставка "Графика художников СНГ" в Ташкенте

Чем удивляет выставка "Графика художников СНГ" в Ташкенте

Sputnik Узбекистан

Галерея изобразительного искусства Узбекистана приглашает на уникальную выставку "Графика художников СНГ", которая проходит с 23 января по 23 февраля 2025 года

2025-01-27T18:10+0500

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2025-01-27T18:10+0500

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Выставка "Графика художников СНГ" демонстрирует произведения графического искусства 1970–1980-х годов, выполненные в различных техниках: офорт, линогравюра, литография и акварельная графика.На выставке представлено графическое искусство из коллекции АО "Узнацбанк".Особое место в коллекции занимают работы известных художников СНГ, среди которых:Каждая работа — это отражение культурного наследия, философии и эстетики, объединяющее прошлое и настоящее.

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