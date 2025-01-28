https://uz.sputniknews.ru/20250128/master-yangiyul-daet-vtoruyu-jizn-kornyam-derevev-47613608.html

Невозможно повторить: мастер из Янгиюля дает вторую жизнь корням деревьев

Невозможно повторить: мастер из Янгиюля дает вторую жизнь корням деревьев

Sputnik Узбекистан

Умелец смог превратить освоенное в России ремесло в высокодоходный бизнес на родине

2025-01-28T18:10+0500

2025-01-28T18:10+0500

2025-02-04T13:45+0500

эксклюзив

узбекские мастера

россия

узбекистан

видео

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Мастеров по дереву много, но "мастеров по корням" единицы. До сегодняшнего дня в Узбекистане еще никто не достиг таких высот в создании шедевров из корней деревьев, как Бехзод Мадраимов из Янгиюля Ташкентской области. Освоенное в России ремесло он смог превратить в высокодоходный бизнес на родине.На сегодняшний день мастер экспортирует свои работы во многие страны.История умельца – в видео Sputnik Узбекистан.

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