https://uz.sputniknews.ru/20250128/premery-stran-eaeu-vstrecha-almaty-47727102.html

Главы правительств стран ЕАЭС встретятся в Алматы — дата

Главы правительств стран ЕАЭС встретятся в Алматы — дата

Sputnik Узбекистан

Премьеры стран Союза подпишут соглашение о трансграничном допуске к размещению и обращению ценных бумаг на организованных торгах в государствах-членах ЕАЭС и рассмотрят ряд вопросов

2025-01-28T11:00+0500

2025-01-28T11:00+0500

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еаэс

премьер-министр

алматы

заседание

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ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Премьер-министры стран ЕАЭС 30-31 января встретятся в Алматы на заседании Евразийского межправительственного совета, сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.Встреча пройдет под председательством главы правительства Беларуси Романа Головченко.Премьер-министры стран ЕАЭС подпишут соглашение о трансграничном допуске к размещению и обращению ценных бумаг на организованных торгах в государствах-членах ЕАЭС, рассмотрят вопрос о макроэкономической ситуации в странах евразийской "пятерки" и предложения по обеспечению устойчивого экономического развития."Намечено проанализировать результаты реализации мероприятий государств-членов ЕАЭС по развитию железнодорожной, автодорожной и портовой инфраструктуры, входящей в евразийские транспортные коридоры (маршруты), а также обсудить ряд других вопросов", — говорится в сообщении.

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