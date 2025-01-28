https://uz.sputniknews.ru/20250128/premery-stran-eaeu-vstrecha-almaty-47727102.html
Главы правительств стран ЕАЭС встретятся в Алматы — дата
Главы правительств стран ЕАЭС встретятся в Алматы — дата
Sputnik Узбекистан
Премьеры стран Союза подпишут соглашение о трансграничном допуске к размещению и обращению ценных бумаг на организованных торгах в государствах-членах ЕАЭС и рассмотрят ряд вопросов
2025-01-28T11:00+0500
2025-01-28T11:00+0500
2025-01-28T11:03+0500
еаэс
премьер-министр
алматы
заседание
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ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Премьер-министры стран ЕАЭС 30-31 января встретятся в Алматы на заседании Евразийского межправительственного совета, сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.Встреча пройдет под председательством главы правительства Беларуси Романа Головченко.Премьер-министры стран ЕАЭС подпишут соглашение о трансграничном допуске к размещению и обращению ценных бумаг на организованных торгах в государствах-членах ЕАЭС, рассмотрят вопрос о макроэкономической ситуации в странах евразийской "пятерки" и предложения по обеспечению устойчивого экономического развития."Намечено проанализировать результаты реализации мероприятий государств-членов ЕАЭС по развитию железнодорожной, автодорожной и портовой инфраструктуры, входящей в евразийские транспортные коридоры (маршруты), а также обсудить ряд других вопросов", — говорится в сообщении.
алматы
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еаэс главы правительства встреча алматы
еаэс главы правительства встреча алматы
Главы правительств стран ЕАЭС встретятся в Алматы — дата
11:00 28.01.2025 (обновлено: 11:03 28.01.2025)
Премьеры стран Союза подпишут соглашение о трансграничном допуске к размещению и обращению ценных бумаг на организованных торгах в государствах-членах ЕАЭС и рассмотрят ряд вопросов.
ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik.
Премьер-министры стран ЕАЭС 30-31 января встретятся в Алматы на заседании Евразийского межправительственного совета, сообщает
БелТА со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.
Встреча пройдет под председательством главы правительства Беларуси Романа Головченко.
Премьер-министры стран ЕАЭС подпишут соглашение о трансграничном допуске к размещению и обращению ценных бумаг на организованных торгах в государствах-членах ЕАЭС, рассмотрят вопрос о макроэкономической ситуации в странах евразийской "пятерки" и предложения по обеспечению устойчивого экономического развития.
"Намечено проанализировать результаты реализации мероприятий государств-членов ЕАЭС по развитию железнодорожной, автодорожной и портовой инфраструктуры, входящей в евразийские транспортные коридоры (маршруты), а также обсудить ряд других вопросов", — говорится в сообщении.