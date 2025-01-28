https://uz.sputniknews.ru/20250128/sanktsii-srabotali-neojidanno-globalnoe-poteplenie-otmenyaetsya-47729872.html

Санкции сработали неожиданно: глобальное потепление отменяется

Санкции сработали неожиданно: глобальное потепление отменяется

Sputnik Узбекистан

Климатическая повестка тесно ассоциируется с либеральным крылом западных элит. Они, как это уже очевидно, ставили заведомо нереалистичные цели по борьбе с... 28.01.2025, Sputnik Узбекистан

2025-01-28T17:00+0500

2025-01-28T17:00+0500

2025-01-28T17:00+0500

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Климатическая повестка тесно ассоциируется с либеральным крылом западных элит. Они, как это уже очевидно, ставили заведомо нереалистичные цели по борьбе с изменением климата, которые нашли отражение в Парижском соглашении по климату, в таких идеях, как зеленая экономика и энергопереход. Соответствующие ориентиры закреплены и в России — в частности, в новой редакции Климатической доктрины 2023 года, включая достижение углеродной нейтральности к 2060 году. Об этом пишет колумнист РИА Новости.Россия ведет себя как стойкий оловянный солдатик, придерживаясь своих международных обязательств, в то время как на Западе, где была инициирована проблема климата, ситуация радикально меняется. Прежде всего, это связано с феноменом Дональда Трампа, который в числе первых своих решений вывел Америку из Парижского соглашения. Это не значит, что ситуация в данном вопросе не развивалась своим чередом в направлении переоценки реальных возможностей человечества противодействовать изменению климата. Поначалу, когда Западу казалось все по плечу, политики решили — и бизнес взял под козырек: ему было все равно, на чем зарабатывать. Положение дел стало меняться по мере нарастания трудностей в глобальной экономике, включая экономику западных стран. Уж совсем о насущном пришлось говорить вследствие негативного воздействия на западные страны украинского конфликта — так называемый санкционный бумеранг особенно болезненно ударил по экономике стран Евросоюза и прежде всего по ее энергетической составляющей.Но к тому времени получила развитие фактическая основа для смены курса. Так стали сравнивать (в том числе в судебных делах) эффективность ветряных электростанций и солнечных панелей с энергозатратами на их производство, содержание и замену. Например, как сообщают СМИ, суд Нью-Йорка по иску одной из нефтяных компаний из Техаса признал, что японские ветряки в течение десяти лет покрывают только 46 процентов углеродного выброса, созданного при их производстве. В Техасе же было установлено в отношении одной из компаний И. Маска, что ее солнечные панели за десять лет покрывают только 24 процента углеродного следа, который образуется при их производстве.Не говоря уже о заведомо нереальных обещаниях развитых стран выделить 300 миллиардов долларов на достижение целей климатической повестки развивающимися странами. Никто в это не верит. Но ценой этих обещаний Западу удалось подписать эти государства на свою политику в климатическом вопросе. Да и те 1,5 градуса, которыми пытались ограничить потепление, судя во всему, уже превышены во многих регионах. В целом по климату стали задавать вполне резонные вопросы, которые прежде было не принято поднимать из соображений политкорректности.Легко предположить, что смена хозяина Белого дома будет означать крах глобальной климатической повестки дня. В числе прочего на это указывает явная направленность новой администрации на участие в арктической гонке, явно исходя из неизбежности открытия Арктики для коммерческой эксплуатации, включая добычу полезных ископаемых. Именно об этом говорят притязания Трампа на Гренландию и Канаду.Но тогда на первый план в деле спасения планеты выходят другие вопросы: о повышении энергоэффективности и снижении выбросов при добыче, транспортировке и сжигании ископаемого топлива. Последнее имеет прямое отношение к США, которые благодаря сланцевой революции превратились в самодостаточную глобальную энергетическую державу (кстати, цель, поставленная Трампом в его первое президентство) и нетто-экспортера нефти и газа (СПГ), который сейчас активно замещает конвенциональный российский, несмотря на разницу в цене и то, что в итоге ЕС теряет конкурентоспособность.Последние призывы Трампа к Европе увеличивать закупки американских энергоносителей, дабы сократить торговый дефицит США, или рисковать введением запретительных пошлин на их товары, только усугубляют и без того плачевную для Евросоюза ситуацию.Но, судя по данным американских экоактивистов, как раз сланцевая добыча нефти и газа, помимо негативных последствий для здоровья населения, использования огромного количества воды при гидроразрыве пластов, отравления грунтовых вод химическими реактивами и микроземлетрясений, оказывается наиболее грязным и хищническим (если не сказать варварским) способом добычи энергоресурсов, причем даже худшим по сравнению с сжиганием угля (к нему в ЕС вернулись в последние три года, вопреки всей своей зеленой повестке). Ведь она по-настоящему грязная, если брать бурение сотен тысяч и миллионов скважин с малым дебитом и выброс при этом метана, который в десятки раз разрушительнее в плане создания парникового эффекта, чем СО2. В том числе поэтому США одиноки в своей сланцевой революции.Вопрос и к американским мегафондам ("Блэкрок" и другие), которые, понятно, выходят из климатических ограничений по своим инвестициям, но в то же время держат на плаву сланцевую добычу, которая и без того малорентабельная. По сути, они берут на себя роль макроэкономического регулятора, действуя в интересах обеспечения экономического роста в стране, который позволяет получать доходы от всех прочих капиталовложений.Итак, получается, что США не только живут за счет всего остального мира, включая союзников, снимают геополитическую ренту благодаря статусу доллара, но и намерены развиваться за счет разрушения экологии нашей планеты, получая огромное преимущество. И если уже есть вопросы к США, то этот представляется наиболее важным.

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2025

Александр Яковенко https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/1c/47730051_0:0:100:100_100x100_80_0_0_b1fef89d1ff06a820852cbe47207ffad.jpg

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санкции глобальное потепление отмена