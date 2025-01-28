https://uz.sputniknews.ru/20250128/sanktsii-srabotali-neojidanno-globalnoe-poteplenie-otmenyaetsya-47729872.html
Санкции сработали неожиданно: глобальное потепление отменяется
Санкции сработали неожиданно: глобальное потепление отменяется
Sputnik Узбекистан
Климатическая повестка тесно ассоциируется с либеральным крылом западных элит. Они, как это уже очевидно, ставили заведомо нереалистичные цели по борьбе с... 28.01.2025, Sputnik Узбекистан
2025-01-28T17:00+0500
2025-01-28T17:00+0500
2025-01-28T17:00+0500
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Климатическая повестка тесно ассоциируется с либеральным крылом западных элит. Они, как это уже очевидно, ставили заведомо нереалистичные цели по борьбе с изменением климата, которые нашли отражение в Парижском соглашении по климату, в таких идеях, как зеленая экономика и энергопереход. Соответствующие ориентиры закреплены и в России — в частности, в новой редакции Климатической доктрины 2023 года, включая достижение углеродной нейтральности к 2060 году. Об этом пишет колумнист РИА Новости.Россия ведет себя как стойкий оловянный солдатик, придерживаясь своих международных обязательств, в то время как на Западе, где была инициирована проблема климата, ситуация радикально меняется. Прежде всего, это связано с феноменом Дональда Трампа, который в числе первых своих решений вывел Америку из Парижского соглашения. Это не значит, что ситуация в данном вопросе не развивалась своим чередом в направлении переоценки реальных возможностей человечества противодействовать изменению климата. Поначалу, когда Западу казалось все по плечу, политики решили — и бизнес взял под козырек: ему было все равно, на чем зарабатывать. Положение дел стало меняться по мере нарастания трудностей в глобальной экономике, включая экономику западных стран. Уж совсем о насущном пришлось говорить вследствие негативного воздействия на западные страны украинского конфликта — так называемый санкционный бумеранг особенно болезненно ударил по экономике стран Евросоюза и прежде всего по ее энергетической составляющей.Но к тому времени получила развитие фактическая основа для смены курса. Так стали сравнивать (в том числе в судебных делах) эффективность ветряных электростанций и солнечных панелей с энергозатратами на их производство, содержание и замену. Например, как сообщают СМИ, суд Нью-Йорка по иску одной из нефтяных компаний из Техаса признал, что японские ветряки в течение десяти лет покрывают только 46 процентов углеродного выброса, созданного при их производстве. В Техасе же было установлено в отношении одной из компаний И. Маска, что ее солнечные панели за десять лет покрывают только 24 процента углеродного следа, который образуется при их производстве.Не говоря уже о заведомо нереальных обещаниях развитых стран выделить 300 миллиардов долларов на достижение целей климатической повестки развивающимися странами. Никто в это не верит. Но ценой этих обещаний Западу удалось подписать эти государства на свою политику в климатическом вопросе. Да и те 1,5 градуса, которыми пытались ограничить потепление, судя во всему, уже превышены во многих регионах. В целом по климату стали задавать вполне резонные вопросы, которые прежде было не принято поднимать из соображений политкорректности.Легко предположить, что смена хозяина Белого дома будет означать крах глобальной климатической повестки дня. В числе прочего на это указывает явная направленность новой администрации на участие в арктической гонке, явно исходя из неизбежности открытия Арктики для коммерческой эксплуатации, включая добычу полезных ископаемых. Именно об этом говорят притязания Трампа на Гренландию и Канаду.Но тогда на первый план в деле спасения планеты выходят другие вопросы: о повышении энергоэффективности и снижении выбросов при добыче, транспортировке и сжигании ископаемого топлива. Последнее имеет прямое отношение к США, которые благодаря сланцевой революции превратились в самодостаточную глобальную энергетическую державу (кстати, цель, поставленная Трампом в его первое президентство) и нетто-экспортера нефти и газа (СПГ), который сейчас активно замещает конвенциональный российский, несмотря на разницу в цене и то, что в итоге ЕС теряет конкурентоспособность.Последние призывы Трампа к Европе увеличивать закупки американских энергоносителей, дабы сократить торговый дефицит США, или рисковать введением запретительных пошлин на их товары, только усугубляют и без того плачевную для Евросоюза ситуацию.Но, судя по данным американских экоактивистов, как раз сланцевая добыча нефти и газа, помимо негативных последствий для здоровья населения, использования огромного количества воды при гидроразрыве пластов, отравления грунтовых вод химическими реактивами и микроземлетрясений, оказывается наиболее грязным и хищническим (если не сказать варварским) способом добычи энергоресурсов, причем даже худшим по сравнению с сжиганием угля (к нему в ЕС вернулись в последние три года, вопреки всей своей зеленой повестке). Ведь она по-настоящему грязная, если брать бурение сотен тысяч и миллионов скважин с малым дебитом и выброс при этом метана, который в десятки раз разрушительнее в плане создания парникового эффекта, чем СО2. В том числе поэтому США одиноки в своей сланцевой революции.Вопрос и к американским мегафондам ("Блэкрок" и другие), которые, понятно, выходят из климатических ограничений по своим инвестициям, но в то же время держат на плаву сланцевую добычу, которая и без того малорентабельная. По сути, они берут на себя роль макроэкономического регулятора, действуя в интересах обеспечения экономического роста в стране, который позволяет получать доходы от всех прочих капиталовложений.Итак, получается, что США не только живут за счет всего остального мира, включая союзников, снимают геополитическую ренту благодаря статусу доллара, но и намерены развиваться за счет разрушения экологии нашей планеты, получая огромное преимущество. И если уже есть вопросы к США, то этот представляется наиболее важным.
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Александр Яковенко
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/1c/47730051_0:0:100:100_100x100_80_0_0_b1fef89d1ff06a820852cbe47207ffad.jpg
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MIA „Rossiya Segodnya“
Александр Яковенко
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/1c/47730051_0:0:100:100_100x100_80_0_0_b1fef89d1ff06a820852cbe47207ffad.jpg
санкции глобальное потепление отмена
санкции глобальное потепление отмена
Климатическая повестка тесно ассоциируется с либеральным крылом западных элит. Они, как это уже очевидно, ставили заведомо нереалистичные цели по борьбе с изменением климата, которые нашли отражение в Парижском соглашении по климату, в таких идеях, как зеленая экономика и энергопереход. Соответствующие ориентиры закреплены и в России — в частности, в новой редакции Климатической доктрины 2023 года, включая достижение углеродной нейтральности к 2060 году. Об этом пишет
колумнист РИА Новости.
Россия ведет себя как стойкий оловянный солдатик, придерживаясь своих международных обязательств, в то время как на Западе, где была инициирована проблема климата, ситуация радикально меняется. Прежде всего, это связано с феноменом Дональда Трампа, который в числе первых своих решений вывел Америку из Парижского соглашения.
Это не значит, что ситуация в данном вопросе не развивалась своим чередом в направлении переоценки реальных возможностей человечества противодействовать изменению климата. Поначалу, когда Западу казалось все по плечу, политики решили — и бизнес взял под козырек: ему было все равно, на чем зарабатывать. Положение дел стало меняться по мере нарастания трудностей в глобальной экономике, включая экономику западных стран. Уж совсем о насущном пришлось говорить вследствие негативного воздействия на западные страны украинского конфликта — так называемый санкционный бумеранг особенно болезненно ударил по экономике стран Евросоюза и прежде всего по ее энергетической составляющей.
Но к тому времени получила развитие фактическая основа для смены курса. Так стали сравнивать (в том числе в судебных делах) эффективность ветряных электростанций и солнечных панелей с энергозатратами на их производство, содержание и замену. Например, как сообщают СМИ, суд Нью-Йорка по иску одной из нефтяных компаний из Техаса признал, что японские ветряки в течение десяти лет покрывают только 46 процентов углеродного выброса, созданного при их производстве. В Техасе же было установлено в отношении одной из компаний И. Маска, что ее солнечные панели за десять лет покрывают только 24 процента углеродного следа, который образуется при их производстве.
Не говоря уже о заведомо нереальных обещаниях развитых стран выделить 300 миллиардов долларов на достижение целей климатической повестки развивающимися странами. Никто в это не верит. Но ценой этих обещаний Западу удалось подписать эти государства на свою политику в климатическом вопросе. Да и те 1,5 градуса, которыми пытались ограничить потепление, судя во всему, уже превышены во многих регионах. В целом по климату стали задавать вполне резонные вопросы, которые прежде было не принято поднимать из соображений политкорректности.
Легко предположить, что смена хозяина Белого дома будет означать крах глобальной климатической повестки дня. В числе прочего на это указывает явная направленность новой администрации на участие в арктической гонке, явно исходя из неизбежности открытия Арктики для коммерческой эксплуатации, включая добычу полезных ископаемых. Именно об этом говорят притязания Трампа на Гренландию и Канаду.
Но тогда на первый план в деле спасения планеты выходят другие вопросы: о повышении энергоэффективности и снижении выбросов при добыче, транспортировке и сжигании ископаемого топлива. Последнее имеет прямое отношение к США, которые благодаря сланцевой революции превратились в самодостаточную глобальную энергетическую державу (кстати, цель, поставленная Трампом в его первое президентство) и нетто-экспортера нефти и газа (СПГ), который сейчас активно замещает конвенциональный российский, несмотря на разницу в цене и то, что в итоге ЕС теряет конкурентоспособность.
Последние призывы Трампа к Европе увеличивать закупки американских энергоносителей, дабы сократить торговый дефицит США, или рисковать введением запретительных пошлин на их товары, только усугубляют и без того плачевную для Евросоюза ситуацию.
Но, судя по данным американских экоактивистов, как раз сланцевая добыча нефти и газа, помимо негативных последствий для здоровья населения, использования огромного количества воды при гидроразрыве пластов, отравления грунтовых вод химическими реактивами и микроземлетрясений, оказывается наиболее грязным и хищническим (если не сказать варварским) способом добычи энергоресурсов, причем даже худшим по сравнению с сжиганием угля (к нему в ЕС вернулись в последние три года, вопреки всей своей зеленой повестке). Ведь она по-настоящему грязная, если брать бурение сотен тысяч и миллионов скважин с малым дебитом и выброс при этом метана, который в десятки раз разрушительнее в плане создания парникового эффекта, чем СО2. В том числе поэтому США одиноки в своей сланцевой революции.
Вопрос и к американским мегафондам ("Блэкрок" и другие), которые, понятно, выходят из климатических ограничений по своим инвестициям, но в то же время держат на плаву сланцевую добычу, которая и без того малорентабельная. По сути, они берут на себя роль макроэкономического регулятора, действуя в интересах обеспечения экономического роста в стране, который позволяет получать доходы от всех прочих капиталовложений.
Итак, получается, что США не только живут за счет всего остального мира, включая союзников, снимают геополитическую ренту благодаря статусу доллара, но и намерены развиваться за счет разрушения экологии нашей планеты, получая огромное преимущество. И если уже есть вопросы к США, то этот представляется наиболее важным.