https://uz.sputniknews.ru/20250128/uzbekistan-eksportnyye-perevozki-rossiya-rost-47730715.html

Спрос на экспортные грузоперевозки из Узбекистана в Россию вырос на 56% в 2024 году

Спрос на экспортные грузоперевозки из Узбекистана в Россию вырос на 56% в 2024 году

Sputnik Узбекистан

На 66% увеличилось количество заявок на доставку грузов по республике

2025-01-28T14:25+0500

2025-01-28T14:25+0500

2025-01-28T14:39+0500

узбекистан

россия

грузоперевозки

экспорт

экономика

транспорт

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ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Спрос на экспортные грузоперевозки из Узбекистана в Россию вырос на 56% в 2024 году. Такие данные приводит международная "Биржа грузоперевозок ATI.SU". Общий спрос на экспортные автомобильные грузоперевозки из РУз в другие страны вырос на 48%, а цены — на 6%. Также заметно увеличилось количество заявок из Беларуси — на 85% и Казахстана — на 67%. Для сравнения: в 2023 году в экспорте наблюдалась коррекция после заметного роста спроса в 2022-ом.Что касается доставки грузов по Узбекистану, то количество соответствующих заявок увеличилось на 66%. Однако абсолютные цифры внутренних перевозок пока невелики, поэтому рост объясняется не только рыночными тенденциями, но и развитием "Биржи ATI.SU" в стране. Местные грузоотправители постепенно отходят от традиционных способов поиска перевозчиков и осваивают более современные методы работы.

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