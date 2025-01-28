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Спрос на экспортные грузоперевозки из Узбекистана в Россию вырос на 56% в 2024 году
Спрос на экспортные грузоперевозки из Узбекистана в Россию вырос на 56% в 2024 году
Sputnik Узбекистан
На 66% увеличилось количество заявок на доставку грузов по республике
2025-01-28T14:25+0500
2025-01-28T14:39+0500
узбекистан
россия
грузоперевозки
экспорт
экономика
транспорт
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ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Спрос на экспортные грузоперевозки из Узбекистана в Россию вырос на 56% в 2024 году. Такие данные приводит международная "Биржа грузоперевозок ATI.SU". Общий спрос на экспортные автомобильные грузоперевозки из РУз в другие страны вырос на 48%, а цены — на 6%. Также заметно увеличилось количество заявок из Беларуси — на 85% и Казахстана — на 67%. Для сравнения: в 2023 году в экспорте наблюдалась коррекция после заметного роста спроса в 2022-ом.Что касается доставки грузов по Узбекистану, то количество соответствующих заявок увеличилось на 66%. Однако абсолютные цифры внутренних перевозок пока невелики, поэтому рост объясняется не только рыночными тенденциями, но и развитием "Биржи ATI.SU" в стране. Местные грузоотправители постепенно отходят от традиционных способов поиска перевозчиков и осваивают более современные методы работы.
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экспорт грузоперевозки узбекистан россия рост
экспорт грузоперевозки узбекистан россия рост

Спрос на экспортные грузоперевозки из Узбекистана в Россию вырос на 56% в 2024 году

14:25 28.01.2025 (обновлено: 14:39 28.01.2025)
© iStock.com / bugphaiГрузовые контейнеры. Иллюстративное фото
Грузовые контейнеры. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.01.2025
© iStock.com / bugphai
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На 66% увеличилось количество заявок на доставку грузов по республике.
ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Спрос на экспортные грузоперевозки из Узбекистана в Россию вырос на 56% в 2024 году. Такие данные приводит международная "Биржа грузоперевозок ATI.SU".
Общий спрос на экспортные автомобильные грузоперевозки из РУз в другие страны вырос на 48%, а цены — на 6%.
"Во многом рост спроса на экспортные перевозки обеспечила Россия, которая уверенно лидирует по общему количеству заявок — на этом направлении активность пользователей Биржи увеличилось на 56%", — говорится в сообщении.
Также заметно увеличилось количество заявок из Беларуси — на 85% и Казахстана — на 67%.
"Резкий рост спроса на экспортные перевозки во второй половине года стал для нас неожиданностью. По нашим оценкам, во многом это связано с новыми санкционными пакетами в отношении России, и прежде всего, июньскими ограничениями США. Они существенно затруднили проведение платежей для российских импортеров по ряду направлений, включая китайское, что заставило их искать поставщиков из других стран, в том числе в Узбекистане. В некоторых случаях речь идет о транзитных перевозках, но имеет место и реальный рост поставок узбекских товаров за границу", — рассказал директор представительства международной "Биржи грузоперевозок ATI.SU" в Узбекистане Фарид Вахидов.
Для сравнения: в 2023 году в экспорте наблюдалась коррекция после заметного роста спроса в 2022-ом.
Что касается доставки грузов по Узбекистану, то количество соответствующих заявок увеличилось на 66%. Однако абсолютные цифры внутренних перевозок пока невелики, поэтому рост объясняется не только рыночными тенденциями, но и развитием "Биржи ATI.SU" в стране. Местные грузоотправители постепенно отходят от традиционных способов поиска перевозчиков и осваивают более современные методы работы.
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