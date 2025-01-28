https://uz.sputniknews.ru/20250128/uzbekistan-vvp-pyat-let-rost-47731925.html
Как за 5 лет в Узбекистане выросли ВВП страны и ВВП на душу населения
Как за 5 лет в Узбекистане выросли ВВП страны и ВВП на душу населения
Sputnik Узбекистан
В 2024 году Узбекистан продолжил демонстрировать стабильный рост экономических показателей.
2025-01-28T18:03+0500
2025-01-28T18:03+0500
2025-01-28T18:03+0500
инфографика
узбекистан
ввп
рост экономики
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В период с января по декабрь 2024 года ВВП Узбекистана составил 1,45 квадриллиона сумов или $115 млрд по среднему официальному курсу на год.По предварительным данным Агентства статистики, по сравнению с 2023 годом ВВП страны вырос на 6,5 %.Устойчивый рост демонстрирует и ВВП на душу населения, который в 2024 году составил 39,1 млн сумов.Это на 4,4% выше показателей прошлого года и на 19,5% — 2020-го, что свидетельствует о повышении благосостояния граждан и общего экономического развития страны.Согласно закону о госбюджете Узбекистана на 2025 год, прогнозируется, что ВВП республики в текущем году вырастет на 6%.А к 2030 году, в соответствии со стратегией "Узбекистан - 2030", ВВП на душу населения достигнет $4 тыс., а ВВП страны вырастет в два раза — до $160 млрд.Динамика роста ВВП страны и роста ВВП на душу населения – в инфографике Sputnik Узбекистан.
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узбекистан ввп рост экономика
узбекистан ввп рост экономика
Как за 5 лет в Узбекистане выросли ВВП страны и ВВП на душу населения
В 2024 году республика продолжила демонстрировать стабильный рост экономических показателей.
В период с января по декабрь 2024 года ВВП Узбекистана составил 1,45 квадриллиона сумов или $115 млрд по среднему официальному курсу на год.
По предварительным данным Агентства статистики, по сравнению с 2023 годом ВВП страны вырос на 6,5 %.
Устойчивый рост демонстрирует и ВВП на душу населения, который в 2024 году составил 39,1 млн сумов.
Это на 4,4% выше показателей прошлого года и на 19,5% — 2020-го, что свидетельствует о повышении благосостояния граждан и общего экономического развития страны.
Согласно закону о госбюджете Узбекистана на 2025 год, прогнозируется, что ВВП республики в текущем году вырастет на 6%.
А к 2030 году, в соответствии со стратегией "Узбекистан - 2030", ВВП на душу населения достигнет $4 тыс., а ВВП страны вырастет в два раза — до $160 млрд.
Динамика роста ВВП страны и роста ВВП на душу населения – в инфографике Sputnik Узбекистан.