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Как за 5 лет в Узбекистане выросли ВВП страны и ВВП на душу населения

Как за 5 лет в Узбекистане выросли ВВП страны и ВВП на душу населения

Sputnik Узбекистан

В 2024 году Узбекистан продолжил демонстрировать стабильный рост экономических показателей.

2025-01-28T18:03+0500

2025-01-28T18:03+0500

2025-01-28T18:03+0500

инфографика

узбекистан

ввп

рост экономики

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В период с января по декабрь 2024 года ВВП Узбекистана составил 1,45 квадриллиона сумов или $115 млрд по среднему официальному курсу на год.По предварительным данным Агентства статистики, по сравнению с 2023 годом ВВП страны вырос на 6,5 %.Устойчивый рост демонстрирует и ВВП на душу населения, который в 2024 году составил 39,1 млн сумов.Это на 4,4% выше показателей прошлого года и на 19,5% — 2020-го, что свидетельствует о повышении благосостояния граждан и общего экономического развития страны.Согласно закону о госбюджете Узбекистана на 2025 год, прогнозируется, что ВВП республики в текущем году вырастет на 6%.А к 2030 году, в соответствии со стратегией "Узбекистан - 2030", ВВП на душу населения достигнет $4 тыс., а ВВП страны вырастет в два раза — до $160 млрд.Динамика роста ВВП страны и роста ВВП на душу населения – в инфографике Sputnik Узбекистан.

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