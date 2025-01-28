https://uz.sputniknews.ru/20250128/vstrecha-formata-turtsiya--azerbaydjan--uzbekistan-47734970.html

Где и когда пройдет встреча формата Турция – Азербайджан – Узбекистан

Где и когда пройдет встреча формата Турция – Азербайджан – Узбекистан

Sputnik Узбекистан

Министры иностранных дел, торговли и транспорта согласуют дорожную карту и план действий на предстоящий период

2025-01-28T18:33+0500

2025-01-28T18:33+0500

2025-01-28T18:33+0500

политика

турция

анкара

азербайджан

узбекистан

встреча

министры

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ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Трехсторонняя встреча министров иностранных дел, торговли и транспорта формата Турция – Азербайджан – Узбекистан состоится 29 января в Анкаре, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.Повестка трехсторонней встречи охватывает практически все аспекты взаимодействия.По его словам, участники разработают план действий и дорожную карту, которые определят конкретные шаги трех стран на предстоящий период. Напомним, что первая встреча в таком формате состоялась 2 августа 2022-го в Узбекистане.

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Sputnik Узбекистан

политика, турция, анкара, азербайджан, узбекистан, встреча, министры