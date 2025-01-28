https://uz.sputniknews.ru/20250128/vstrecha-formata-turtsiya--azerbaydjan--uzbekistan-47734970.html
Где и когда пройдет встреча формата Турция – Азербайджан – Узбекистан
Где и когда пройдет встреча формата Турция – Азербайджан – Узбекистан
Sputnik Узбекистан
Министры иностранных дел, торговли и транспорта согласуют дорожную карту и план действий на предстоящий период
2025-01-28T18:33+0500
2025-01-28T18:33+0500
2025-01-28T18:33+0500
политика
турция
анкара
азербайджан
узбекистан
встреча
министры
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ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Трехсторонняя встреча министров иностранных дел, торговли и транспорта формата Турция – Азербайджан – Узбекистан состоится 29 января в Анкаре, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.Повестка трехсторонней встречи охватывает практически все аспекты взаимодействия.По его словам, участники разработают план действий и дорожную карту, которые определят конкретные шаги трех стран на предстоящий период. Напомним, что первая встреча в таком формате состоялась 2 августа 2022-го в Узбекистане.
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политика, турция, анкара, азербайджан, узбекистан, встреча, министры
политика, турция, анкара, азербайджан, узбекистан, встреча, министры
Где и когда пройдет встреча формата Турция – Азербайджан – Узбекистан
Министры иностранных дел, торговли и транспорта согласуют дорожную карту и план действий на предстоящий период.
ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik
. Трехсторонняя встреча министров иностранных дел, торговли и транспорта формата Турция – Азербайджан – Узбекистан состоится 29 января в Анкаре, сообщает
РИА Новости со ссылкой на источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.
Повестка трехсторонней встречи охватывает практически все аспекты взаимодействия.
"Повестка дня встречи будет состоять из трех разделов: вопросы внешней политики и регионального сотрудничества, расширение сотрудничества в области торговли, экономики и инвестиций и развитие региональных транспортных сетей, транспорта и связи", — уточнил собеседник агентства.
По его словам, участники разработают план действий и дорожную карту, которые определят конкретные шаги трех стран на предстоящий период.
Напомним, что первая встреча в таком формате состоялась 2 августа 2022-го в Узбекистане.